Испытание системы ПРО Aegis завершилось неудачей

В США прошли учебные стрельбы с использованием противоракеты Aegis. Испытания завершились неудачей.

Противоракета не смогла перехватить цель, которая была запущена с самолета, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Пентагоне не стали комментировать инцидент. По некоторым данным, Вашингтон не хочет накалять обстановку на Корейском полуострове в преддверии Олимпиады, которая пройдет в Пхенчхане.

Система ПРО Aegis предназначена для уничтожения ракет меньшей и средней дальности. Испытания установки нередко заканчиваются провалом.