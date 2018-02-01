Минобороны напомнило Пентагону об охранявшем границы РФ в Крыму Су-27

Полет российского Су-27 над Черным морем был безопасным для самолета-разведчика США, заявили в пресс‐службе Министерства обороны РФ, порекомендовав Пентагону либо прекратить полеты у российских границ, либо выдать своим летчикам карты с корректно нанесенными линиями границ территории страны, так как Крым — неотъемлемая часть России.

Действия российского истребителя были стандартными и «абсолютно законными», подчеркнули в Минобороны РФ. Пилотам, которых Пентагон направляет разведывать район Черного моря, следует учитывать, что их встретят здесь не украинские партнеры, а российские истребители, добавили в российском военном ведомстве.

«Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — приводит телеканал «Звезда» сообщение Минобороны.

«Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы.

В Минобороны уточнили, что действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета-разведчика ВМС США ЕР-3Е ARIES II приблизиться к границе России, следует называть сопровождением.

В оборонном ведомстве заверили, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) и впредь продолжат обеспечивать охрану границ воздушного пространства РФ.