Прямой эфир

Пентагон задумался о запрете мобильников в стенах ведомства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В здании министерства обороны США могут запретить пользоваться личными мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Сотрудников и посетителей ведомства обяжут сдавать гаджеты при входе.

Пентагон провел специальное исследование для обнаружения узких мест режима секретности. Обязанность сдавать личные средства связи существовала в министерстве и раньше, но только при проходе в так называемые закрытые зоны, теперь же запрет намерены сделать тотальным.

Кроме того, в подавляющем большинстве помещений Пентагона сигнал сотовой связи не проходит, уточняет CNN.

Решение еще не принято и находится на рассмотрении главы ведомства Джеймса Мэттиса. Источники в Пентагоне говорят о грядущих сложностях при исполнении решения: необходимо как-то обеспечить связью гражданских подрядчиков, выполняющих в здании многочисленные технические работы — прокладку кабелей, монтаж оборудования и подобные.

Штаб-квартира министерства обороны США считается самым крупным офисным зданием в мире. Только в штате Пентагона состоит 23 тыс. человек.

Как писал iz.ru, в начале января в Белом доме запретили использование смартфонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи рассказали о вреде сна рядом с телефоном
Стала известна стоимость антишпионского смартфона «Тайгафон»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017