Пентагон задумался о запрете мобильников в стенах ведомства

В здании министерства обороны США могут запретить пользоваться личными мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Сотрудников и посетителей ведомства обяжут сдавать гаджеты при входе.

Пентагон провел специальное исследование для обнаружения узких мест режима секретности. Обязанность сдавать личные средства связи существовала в министерстве и раньше, но только при проходе в так называемые закрытые зоны, теперь же запрет намерены сделать тотальным.

Кроме того, в подавляющем большинстве помещений Пентагона сигнал сотовой связи не проходит, уточняет CNN.

Решение еще не принято и находится на рассмотрении главы ведомства Джеймса Мэттиса. Источники в Пентагоне говорят о грядущих сложностях при исполнении решения: необходимо как-то обеспечить связью гражданских подрядчиков, выполняющих в здании многочисленные технические работы — прокладку кабелей, монтаж оборудования и подобные.

Штаб-квартира министерства обороны США считается самым крупным офисным зданием в мире. Только в штате Пентагона состоит 23 тыс. человек.

Как писал iz.ru, в начале января в Белом доме запретили использование смартфонов.