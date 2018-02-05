Киев возбудил уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым

Уголовное дело по факту поездки немецких депутатов в Крым возбудила прокуратура Автономной Республики Крым, расположенная в Киеве. Как уточняется на официальном сайте надзорного украинского ведомства, уголовное производство открыто из-за нарушения немецкими гражданами «порядка въезда на временно оккупированную территорию».

В Киеве немецких депутатов подозревают совершении уголовного правонарушения. «Сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного преступления», — говорится в сообщении, пишет «Газета.ру».

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что к таким поездкам депутатов власти страны относятся «принципиально критически».

3 февраля сообщалось, что немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Делегация немецких депутатов была впечатлена качеством крымских дорог.

Крым вернулся в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Тем не менее Украина итоги плебисцита не признала. В Москве настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.