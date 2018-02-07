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На Украине обнародовали новые документы о бегстве ВСУ из Крыма

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.

К записи Сердюк приложил копии протокола допроса бывшего врио главы минобороны Украины Игоря Тенюха. Согласно опубликованным фрагментам, он сделал доклад об обстановке на полуострове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 23 марта 2014 года. Утверждается, что он предложил «идти на прорыв в Крым».

«С министром всё ясно, он хочет войны, заслушаем других членов», — сказал Пашинский.

Сообщается, что командующий Нацгвардией, а ныне министр обороны Украины Степан Полторак предложил «с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». Утверждается, что в ответ Тенюх заявил о готовности подать «в отставку немедленно», передает «РИА Новости».

По словам Тенюха, все предложения украинских военных «по обороне полуострова» блокировали Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьер-министра.

Портал iz.ru писал о том, что украинская фракция «Народный фронт» призывает помешать выборам президента России в Крыму. Лидер партии Максим Бурбак заявил о необходимости не признавать легитимность голосования, назначенного на 18 марта из-за того, что оно якобы нарушают украинские законы.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать итоги референдума, называя полуостров «оккупированной территорией».

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