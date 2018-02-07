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Политолог прокомментировал принятие закона о «бандеровской идеологии»

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Подписание президентом Польши закона о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту прокомментировали на Украине. По словам политолога Олега Соскина, теперь ситуация на Западной Украине может развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию — у радикальных сил буквально могут «сдать нервы».

«Вопросы, связанные с именем Степана Бандеры, они очень болезненны для Украины, особенно для западной части страны», — сказал он в эфире НСН.

Соскин также отметил, что во многих городах есть улицы и проспекты Степана Бандеры, также выпущено большое количество книг о его жизни.

«Закон, о котором идет речь, чреват серьезными последствиями для отношений Украины и Польши», — отметил он.

6 февраля польский лидер Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовное наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти», а также распространение других фактов об участии Польши в холокосте. Кроме того, данная инициатива вводит ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что эта инициатива пагубно отразится на свободе слова.

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