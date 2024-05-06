ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток

Банки начали «прятать» сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие средств — Центробанк (ЦБ РФ) прорабатывает механизмы, чтобы ограничить подобные злоупотребления, выяснили «Известия». Сейчас такая комиссия в среднем составляет 4–6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию.

Рыночная комиссия за снятие денег с кредиток оправдана, но если она превышает определенный уровень — это экстрадоходность и ее следует включать в полную стоимость кредита (ПСК), заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.



Пока она там не учитывается, пояснили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Как правило, нельзя точно предсказать объем и периодичность таких операций — клиент может вовсе их не совершать.



«Вместе с тем мы видим злоупотребления со стороны отдельных банков, которые «прячут» на самом деле сверхдоходность по кредиткам в такие комиссии. В связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», — сообщили в ЦБ.



В начале 2024 года комиссия за снятие средств с кредитки составляла в среднем 1–3% от суммы операции вместе с фиксированной платой около 500 рублей, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». При этом сейчас показатель вырос до диапазона 3,9–5,9% с обязательным платежом 390–590 рублей, сообщил директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.



Например, в Хоум Банке, ВТБ и Газпромбанке максимальный размер сбора за снятие денег установлен на уровне 5,9% при разовом платеже в 590 рублей, следует из данных с сайтов организаций. При этом некоторые участники рынка не распространяют льготный период на такие операции и устанавливают по ним более высокую ставку, которая может приближаться к 70%.



«Комиссия даже в 1% от суммы снятия уже достаточно высокая, а 3–4% — вовсе завышенная. Поэтому логично, что регулятор уже заинтересовался вопросом об ограничении предельного размера банковских сборов», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.



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Высоко точно: ЦБ озаботился комиссиями за снятие денег с кредиток