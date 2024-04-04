Вкладно вышло: банки до вступления в силу закона отменили комиссии за перевод самому себе

Банки стали отменять комиссии за переводы другим игрокам до вступления в силу закона — так уже сделали «Тинькофф» (в банке в принципе не было подобных комиссий) и «Альфа». С 1 мая финорганизации должны сделать бесплатными перечисления на счета того же клиента в другом банке (me-to-me) до 30 млн в месяц по СБП и реквизитам. Большинство игроков, в том числе «Сбер», заявили, что реализуют функционал в срок. Нововведение позволит убрать проблему платежного рабства и усилит конкуренцию кредитных организаций за потребителей, ожидают эксперты. Россияне смогут без комиссий переводить депозиты в другие банки, где выше ставка, а также без дополнительных барьеров оформлять кредитные продукты у игроков с более привлекательными условиями.

Когда переводы между своими счетами станут бесплатными

«Тинькофф» готов к законодательным изменениям, так как уже сейчас переводы по номеру телефона в другие банки полностью бесплатны, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там подчеркнули: нулевые комиссии действуют с самого запуска переводов по СБП и касаются не только на перечисления самому себе, но и в пользу других людей.

С 1 апреля 2024 года все комиссии за переводы физлиц отменил также Альфа-банк, рассказали в финансовой организации. Речь и о перечислениях с карты на карту, и по реквизитам в приложении, и через СБП по номеру телефона, и за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков.

Банк «ДОМ.РФ» готовится запустить функционал раньше указанного регулятором срока (1 мая), сказала директор розничных продуктов Банка Дарья Морозова. Она уточнила, что системы организации адаптированы для быстрой реализации функционала без масштабных доработок.

В других крупных кредитных организациях заявили «Известиям», что запустят бесплатные переводы в соответствии с требованиями законодательства в установленный срок — к 1 мая. Об этом, в частности, сообщили в «Сбере»: «Сбербанк планирует запустить эту услугу к 1 мая в соответствии с требованиями федерального закона». А также в ПСБ, Почта Банке, крымском РНКБ, банке «Синара». В ВТБ подчеркнули, что активно готовятся к внедрению новых тарифов и обновляют продукты и сервисы для пользователей.

Справка «Известий» Закон о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках (me-to-me операции) до 30 млн рублей в месяц принят в середине 2023 года. Новые правила для финорганизаций вступят в силу с 1 мая 2024-го. Они будут касаться операций через систему быстрых платежей (СБП) и по реквизитам. Кроме того, банки не смогут ограничивать сумму и число трансакций в пределах лимита.

— Новое законодательство требует от кредитных организаций не только отменить комиссии за переводы себе до 30 млн рублей, но и обеспечить возможность полностью использовать этот лимит в рамках одного перевода. Таким образом, комиссионные и лимитные ограничения, которые ранее существенно затрудняли возможности выбора наиболее удобного с точки зрения сервисов и услуг банка, исключаются на законодательном уровне, — уточнили в «Тинькофф».

Благодаря увеличению лимита первое время пассивы будут более активно перемещаться между игроками рынка: закрывать депозиты в одном банке и переводить их в другой станет проще, добавил директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов. В Почта Банке согласны: отмена комиссии за переводы до 30 млн рублей в месяц снимает барьер при переводе крупных сумм между своими счетами в разных организациях, что может повлиять на быстрый отток или приток депозитов в банк в зависимости от ставок и усилить конкуренцию за клиентов.

Кроме того, заемщикам будет удобнее вносить платежи на погашение кредитов, отметили в ПСБ.

— Мы ожидаем, что теперь банки не смогут выстраивать заградительные меры вокруг клиента, чтобы удержать его в своем контуре различными сборами. Отмена комиссий — это весомый стимул для борьбы с платежным рабством и развития конкуренции на финансовом рынке, — резюмировали в «Тинькофф».

Чем поможет отмена комиссий за переводы самому себе

На начало этого года средний размер банковского вклада у россиян составлял 324 тыс. рублей, отметил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом сейчас граждане могут бесплатно отправлять через систему быстрых платежей только до 100 тыс. рублей в месяц. Для проведения операций выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от трансакции (максимум 1,5 тыс. рублей). Точную комиссию устанавливает каждая кредитная организация самостоятельно.

За счет этого мобильность депозитов сейчас понижена, подчеркнул Иван Уклеин. Многие банки устанавливают барьеры для клиентов в виде комиссий за исходящий платеж в другую финорганизацию, предварительный заказ крупных наличных сумм и другие. Поэтому для большинства россиян было проще и удобнее пролонгировать уже имеющийся вклад, даже по не самой выгодной ставке.

Нововведение, которое вступит в силу с 1 мая, поможет повысить финансовую доступность и снизить издержки для некоторых категорий граждан, считает эксперт.

Оно поможет держателям крупных вкладов оперативнее реагировать на изменения условий по продуктам, согласен управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. А также может привести к улучшению условий обслуживания клиентов, так как потребители смогут без финансовых потерь выбирать для сбережений самые выгодные параметры, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его мнению, клиенты, скорее всего, увеличат количество своих депозитов и счетов и будут перераспределять средства между ними в зависимости от потребностей. Например, ориентируясь на уровень кешбэков по разным категориям.

В целом с автоматизацией денежных переводов комиссии за эти операции выглядят необоснованно, подчеркнул Владимир Чернов. Например, уже не требуется дополнительного участия операциониста. Поэтому повышение лимита бесплатных трансакций до 30 млн в месяц оправданно.

Однако выплаты штрафов за задержку в запуске бесплатных переводов могут быть выгоднее отмены комиссий, поэтому некоторые банки могут начать тормозить внедрение новых условий, предупредил эксперт.

Так, например, при подключении к системе СБП в 2019 году последним из системно значимых банков новые требования выполнил Сбербанк. ЦБ даже выдал предписание и назначил штраф крупнейшей кредитной организации. Однако тогда глава Сбербанка Герман Греф заранее предупреждал, что его банк не успеет подключиться к СБП к 1 октября, поскольку это требует большого количества доработок.

Некоторые задержки возможны и сейчас, однако в результате финорганизации всё равно отменят комиссии за переводы самому себе в пределах 30 млн, заключил Владимир Чернов.