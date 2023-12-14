Сделай вывод: банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе

Некоторые крупные банки намерены заранее отменить комиссии за переводы самому себе в другую кредитную организацию. О таких планах «Известиям» рассказали в ВТБ и Абсолют Банк е, прорабатывают подобную возможность также в Почта Банке. По закону перечисления до 30 млн между своими счетами в разных кредитных организациях станут бесплатными с 1 мая 2024 года . Сейчас участники рынка борются за клиентов, считают эксперты. По их мнению, и другие банки поторопятся с отменой комиссий. Однако выпадающие комиссионные доходы игроки, вероятно, начнут компенсировать повышением платы за другие операции.

Когда переводы самому себе сделают бесплатными

Россияне смогут меньше платить за переводы в новом году. В июле этого года Госдума приняла закон о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках (me-to-me операции) до 30 млн рублей в месяц. Новые правила для финорганизаций вступят в силу с 1 мая 2024-го. Они будут касаться операций через систему быстрых платежей (СБП) и по реквизитам. Кроме того, банки не смогут ограничивать сумму и число трансакций в пределах лимита.

Однако некоторые кредитные организации планируют заранее отменить комиссии за me-to-me переводы для клиентов. О таких намерениях «Известиям» сообщили в ВТБ и Абсолют Банке. В первом не назвали конкретных сроков, но подчеркнули, что условия хотят улучшить ранее объявленного регулятором времени. Бесплатными станут исходящие трансакции через СБП и по реквизитам на свои счета в других банках, пояснили в пресс-службе ВТБ. Лимит составит 30 млн рублей в месяц, услуга будет доступна всем розничным клиентам.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Абсолют Банке планируют отменить комиссии за me-to-me операции в марте-апреле 2024-го , сообщил директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Он добавил: новые условия в кредитной организации, скорее всего, не коснутся только переводов с карты на карту, потому что по ним нет возможности определить, отправляются ли деньги тому же лицу.

Возможность убрать комиссию до 1 мая прорабатывают также в Почта Банке. Там планируют заранее сделать перечисления самому себе в другую финорганизацию бесплатными только по СБП. Однако не исключили, что перестанут взимать деньги и по другим типам переводов.

В банках ДОМ.РФ и «Синара» сообщили, что выполнят требования закона и уберут комиссию с 1 мая.

«Известия» направили запрос в ЦБ, поддерживают ли там инициативу банков заранее отменить комиссию.

Сколько можно перевести по СБП без комиссии

Сейчас россияне могут бесплатно отправлять через систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц. При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от трансакции (максимум 1,5 тыс. рублей). Точную комиссию устанавливает каждая кредитная организация самостоятельно.

Вознаграждения за другие межбанковские операции игроки рынка устанавливают самостоятельно, у некоторых они могут достигать 1,5% от суммы трансакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Но ряд кредитных организаций уже улучшают условия по переводам. В частности, в «Альфе» разрешили бесплатно перечислять любую сумму в другой банк через СБП премиум-клиентам. В начале декабря уведомления об этом разослали клиентам. В службе поддержки финорганизации подтвердили, что за подобные трансакции комиссии не будет. Ограничение действует только на одну крупную операцию — не более 1 млн рублей.

В ВТБ также установили повышенный среднемесячный лимит в 1 млн по перечислениям через СБП для некоторых зарплатных клиентов , сообщили в пресс-службе. А в банке ДОМ.РФ разрешили в пределах этой же суммы бесплатно отправлять по СБП средства в другие финорганизации всем пользователям.

Зачем банки отменяют комиссии за переводы

Отмена комиссий за переводы объясняется стремлением банков удержать клиентов на фоне существенно возросших ставок по депозитам и активного притока средств, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Россияне активно ищут, где более выгодные ставки по вкладам, и готовы перечислять сбережения в новые кредитные организации. Возможность беспрепятственно вывести относительно крупные суммы может стать дополнительным преимуществом для вкладчика, пояснил эксперт.

Финорганизации улучшают условия по переводам из-за конкурентной борьбы, согласен старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава. Так, если один банк объявил о подобных мерах, то другие тоже должны последовать его примеру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Вероятно, многие крупные кредитные организации начнут отменять комиссии за перечисления самому себе до 1 мая, считает эксперт. Он пояснил: игроки будут пытаться привлечь внимание потребителей и укрепить лояльность клиентов . А также сформировать положительную репутацию.

Изменения в законе в любом случае предполагают, что банки будут искать альтернативные варианты компенсации выпадающих комиссионных доходов , подчеркнул директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Например, за счет корректировки тарифов за обслуживание счетов, переводы из отделений или введения платы за другие операции. Вероятно, некоторые финорганизации уже провели адаптацию и могут заранее перейти к новой модели, предположил эксперт.

Улучшение условий могут использовать как пиар-ход, который демонстрирует клиентоориентированность, отметил Михаил Полухин. Он не исключил, что и другие банки будут подключаться к тренду.