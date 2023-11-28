Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран , рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Среди них — Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Перечисления работают, например, из ВТБ и Альфа-банка . Наиболее востребована услуга со стороны релокантов и трудовых мигрантов. В условиях санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT , отметили эксперты. Операции также идут и в обратном направлении — из одного зарубежного государства уже можно перечислить деньги в РФ, отметили в ЦБ.

Как отправить деньги по СБП в другую страну

В системе быстрых платежей активно развивается международное направление. Сейчас уже запущены переводы по СБП из России в пять стран , сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она добавила: для трансграничного взаимодействия всегда нужно желание и другой стороны . Для перечислений действуют интеграционные решения и на уровне всей инфраструктуры, и на уровне отдельных банков.

Переводы из-за рубежа в РФ через СБП тоже работают — пока из одной страны , уточнила Алла Бакина. Ранее такой механизм только разрабатывался.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Количество иностранных финорганизаций, в которые можно отправить деньги по СБП, тоже постоянно растет. Так, в августе их было 14 , отмечали в ЦБ. А к концу сентября в проекте участвовали уже 37 зарубежных банков , сообщал «Известиям» глава НСПК Владимир Комлев.

О том, что банки запускают перечисления по СБП за рубеж, «Известия» писали в августе. На тот момент услугу в России предоставляли пять кредитных организаций. Среди них, например, Альфа-банк и ВТБ.

В приложении «Альфы» указаны четыре государства, куда можно перечислить средства с помощью сервиса: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В ВТБ трансграничные перечисления через СБП запустили в марте 2023-го. Сейчас клиенты могут отправить деньги в четыре страны , рассказали в пресс-службе финорганизации, не уточнив их названия. В банке добавили: деньги поступают мгновенно. Комиссия равна 0,5% от суммы, а лимит составляет до 1 млн рублей в сутки.

Ранее «Известия» опробовали новый функционал. Средства через СБП по номеру телефона получилось отправить в Киргизию в Бакай-банк из обеих отечественных финорганизаций. Деньги пришли в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Объем трансакций в ВТБ уже превысил 1,5 млрд рублей (еще в начале августа он составлял порядка 150 млн). В перспективе в банке планируют расширять географию сервиса. Там считают, что международные переводы через СБП могут расти аналогично динамике российского рынка.

Другие кредитные организации сообщили о планах реализовать такой функционал в ближайшее время. В РСХБ запустить сервис переводов за границу по СБП планируют в этом году . Тарифы еще согласовываются.

В Почта Банке сервис планируют ввести в I квартале 2024-го , рассказали в пресс-службе. Там добавили: клиентам уже доступны перечисления по другим каналам (не через СБП) в целых ряд стран СНГ, Абхазию и Южную Осетию. Для трансакции потребуется только номер карты. Отправить деньги можно и на банковский счет в Турцию.

Зачем нужны переводы через СБП за границу

На протяжении долгого времени в России главными пользователями трансграничных переводов были трудовые мигранты , рассказал генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Сейчас ситуация изменилась: появился немалый спрос на перечисления со стороны релокантов. Часть из них продолжает зарабатывать в рублях, несмотря на переезд , и такие люди ищут пути для отправки денег за границу, пояснил эксперт.

Кроме того, в странах ближнего зарубежья многие россияне открыли иностранные карты, чтобы расплачиваться ими за границей , добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Они могут использовать трансграничные переводы по СБП для пополнения счетов . Обратно же, из-за границы в РФ, деньги тоже могут отправлять, например, переехавшие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рынку нужны сервисы трансграничных переводов из РФ, потому что санкции заблокировали большинство привычных потребителю продуктов, добавил Георгий Никонов. С весны 2022-го за рубежом перестали работать отечественные Visa и MasterCard. Кроме того, крупнейшие российские банки оказались отключены от SWIFT . Среди них — «Сбер», ВТБ, ПСБ, РСХБ, МКБ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк.

Запуск перечислений по СБП в разные страны упростит жизнь многим, считает Георгий Никонов. По его словам, сейчас большинство стран СНГ тестируют или уже подключили переводы в свои регионы различными способами, и это показывает наличие спроса .

Интерес к трансграничным переводам, особенно в страны ближнего зарубежья, действительно растет, подтвердили в пресс-службе УБРиР. Там отметили: по данным банка, объем таких операций в страны СНГ с августа по октябрь увеличился в 1,6 раза по сравнению с периодом с января по июль.