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Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран

Каковы перспективы у одной из немногих оставшихся на рынке альтернатив SWIFT
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Среди них — Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Перечисления работают, например, из ВТБ и Альфа-банка. Наиболее востребована услуга со стороны релокантов и трудовых мигрантов. В условиях санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT, отметили эксперты. Операции также идут и в обратном направлении — из одного зарубежного государства уже можно перечислить деньги в РФ, отметили в ЦБ.

Как отправить деньги по СБП в другую страну

В системе быстрых платежей активно развивается международное направление. Сейчас уже запущены переводы по СБП из России в пять стран, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она добавила: для трансграничного взаимодействия всегда нужно желание и другой стороны. Для перечислений действуют интеграционные решения и на уровне всей инфраструктуры, и на уровне отдельных банков.

Переводы из-за рубежа в РФ через СБП тоже работают — пока из одной страны, уточнила Алла Бакина. Ранее такой механизм только разрабатывался.

перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Количество иностранных финорганизаций, в которые можно отправить деньги по СБП, тоже постоянно растет. Так, в августе их было 14, отмечали в ЦБ. А к концу сентября в проекте участвовали уже 37 зарубежных банков, сообщал «Известиям» глава НСПК Владимир Комлев.

О том, что банки запускают перечисления по СБП за рубеж, «Известия» писали в августе. На тот момент услугу в России предоставляли пять кредитных организаций. Среди них, например, Альфа-банк и ВТБ.

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В приложении «Альфы» указаны четыре государства, куда можно перечислить средства с помощью сервиса: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В ВТБ трансграничные перечисления через СБП запустили в марте 2023-го. Сейчас клиенты могут отправить деньги в четыре страны, рассказали в пресс-службе финорганизации, не уточнив их названия. В банке добавили: деньги поступают мгновенно. Комиссия равна 0,5% от суммы, а лимит составляет до 1 млн рублей в сутки.

Ранее «Известия» опробовали новый функционал. Средства через СБП по номеру телефона получилось отправить в Киргизию в Бакай-банк из обеих отечественных финорганизаций. Деньги пришли в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы.

СБП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Объем трансакций в ВТБ уже превысил 1,5 млрд рублей (еще в начале августа он составлял порядка 150 млн). В перспективе в банке планируют расширять географию сервиса. Там считают, что международные переводы через СБП могут расти аналогично динамике российского рынка.

Другие кредитные организации сообщили о планах реализовать такой функционал в ближайшее время. В РСХБ запустить сервис переводов за границу по СБП планируют в этом году. Тарифы еще согласовываются.

В Почта Банке сервис планируют ввести в I квартале 2024-го, рассказали в пресс-службе. Там добавили: клиентам уже доступны перечисления по другим каналам (не через СБП) в целых ряд стран СНГ, Абхазию и Южную Осетию. Для трансакции потребуется только номер карты. Отправить деньги можно и на банковский счет в Турцию.

Зачем нужны переводы через СБП за границу

На протяжении долгого времени в России главными пользователями трансграничных переводов были трудовые мигранты, рассказал генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Сейчас ситуация изменилась: появился немалый спрос на перечисления со стороны релокантов. Часть из них продолжает зарабатывать в рублях, несмотря на переезд, и такие люди ищут пути для отправки денег за границу, пояснил эксперт.

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Кроме того, в странах ближнего зарубежья многие россияне открыли иностранные карты, чтобы расплачиваться ими за границей, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Они могут использовать трансграничные переводы по СБП для пополнения счетов. Обратно же, из-за границы в РФ, деньги тоже могут отправлять, например, переехавшие.

карты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рынку нужны сервисы трансграничных переводов из РФ, потому что санкции заблокировали большинство привычных потребителю продуктов, добавил Георгий Никонов. С весны 2022-го за рубежом перестали работать отечественные Visa и MasterCard. Кроме того, крупнейшие российские банки оказались отключены от SWIFT. Среди них — «Сбер», ВТБ, ПСБ, РСХБ, МКБ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк.

Запуск перечислений по СБП в разные страны упростит жизнь многим, считает Георгий Никонов. По его словам, сейчас большинство стран СНГ тестируют или уже подключили переводы в свои регионы различными способами, и это показывает наличие спроса.

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Интерес к трансграничным переводам, особенно в страны ближнего зарубежья, действительно растет, подтвердили в пресс-службе УБРиР. Там отметили: по данным банка, объем таких операций в страны СНГ с августа по октябрь увеличился в 1,6 раза по сравнению с периодом с января по июль.

Спрос будет расти и дальше, уверен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Использование СБП — одна из немногих альтернатив глобальным платежным системам. Согласиться принимать средства по СБП могут банки из государств ЕАЭС и отдельных стран, которые не поддержали санкционный режим, считает эксперт. Чем больше стран присоединится к этой системе, тем удобнее и проще будет совершать международные перечисления.

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