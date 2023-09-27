Коды идут: российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом , выяснили «Известия». Такую схему запустили как минимум два отечественных банка, еще пять — тестируют механизм , сообщили участники платежного рынка. По их словам, провести операцию российские туристы уже могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде . Чтобы ее совершить, клиенту достаточно отсканировать QR и подтвердить действие. Рынок гибко адаптируется к нынешним условиям и находит решения для приема безналичных транзакций граждан, отметили в ЦБ.

Безграничный доступ

Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей . Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии — например, в Таиланде и Лаосе, рассказал «Известиям» партнер «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский. По его словам, такую возможность наладили как минимум две российские кредитные организации. Для этого они договаривались с местными банками . Внедрять механизм для отдельных точек было бы слишком долго, отметил он.

Для клиентов система действует так же, как в РФ: турист сканирует код и подтверждает транзакцию , объяснил Илья Иванинский. Сейчас за границей не очень много мест, где принимают такой способ, однако платежи уже идут. Нужно подключать больше банков-партнеров , и тогда схема станет более популярной, считает он.

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В отдельных странах, которые открыты для прямых путешествий россиян, действительно работает оплата через QR и карты «Мир» , подтвердил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, схема реализована на базе СБП и расчетных счетов. Лидер по объему таких транзакций — Турция, особенно курортная часть страны, добавил эксперт.

О запуске такой опции говорил МТС банк. Через него схема пока работает только в Таджикистане, однако переговоры также ведутся с кредитными организациями в Узбекистане, Армении и Киргизии , рассказал член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

По его словам, в Узбекистане такой метод приема платежей наладил российский Капитал банк. В целом же эта система активно используется еще в Турции и на Кубе . «Известия» направили запросы в эти финорганизации.

Сейчас услугу тестируют пять российских кредитных организаций , уточнил Алексей Порошин. Однако информация о них закрыта, потому что есть риск наложения санкций и вторичных мер со стороны Запада . В дружественных странах описанная система оплаты вполне работоспособна и имеет большие перспективы, считает эксперт.

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Путь оплаты

Рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, которые позволяют гражданам проводить безналичные платежи и переводы, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ . Там добавили: способы все разные. Применяемые технологии и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.

Банки и бизнес решают этот вопрос самостоятельно, выстраивая партнерские отношения с кредитно-финансовыми организациями других государств, отметили в пресс-службе НСПК.

В разных странах схема проведения транзакций через QR для бизнеса может отличаться , объяснил источник «Известий» на платежном рынке. В государствах ближнего зарубежья средства чаще всего поступают через СБП.

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Существует и иной механизм: при сканировании кода клиента переводят на страницу с выбором метода оплаты, например, картой российской кредитной организации, через систему быстрых платежей или другим способом. Затем средства отправляются в иностранный банк по каналу, о котором договорились стороны (это не обязательно СБП), заключил источник.

В крупнейших российских финорганизациях не ответили на запрос «Известий», рассматривают ли там запуск системы приема денег за границей по СБП.

Развитие новых форм платежей спровоцировано уходом из РФ Visa и Mastercard , напомнил директор подразделения «Диджитал» банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик. После этого карты международных систем, выпущенных российскими финорганизациями, перестали работать за рубежом. Также от обслуживания карт «Мир» отказались в ряде стран-партнеров — например, в Турции.

По словам Олега Комлика, повлияла и работа по развитию альтернативных каналов проведения транзакций со стороны ЦБ, НСПК и других участников рынка . Оплата по QR-кодам через СБП была успешно апробирована в России. Если такая возможность начнет распространяться и за границей, особенно в дружественных странах, это будет очень удобно для граждан, добавил Олег Комлик.

Этот способ еще не начал массово использоваться, однако его внедрение значительно облегчит туристические поездки россиянам , считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

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Пока, например, в Юго-Восточной Азии будет достаточно сложно найти места, где можно расплатиться таким методом, но там по-прежнему принимают карты Unionpay, напомнил Георгий Никонов из Vepay.