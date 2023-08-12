Бить по средствам: мошенники стали предлагать вывести деньги со счетов Qiwi

После появления ограничений на вывод средств с Qiwi мошенники стали предлагать достать с кошельков деньги по схеме параллельного перевода , выяснили «Известия». Человеку обещают, что он перечислит средства на чужой счет Qiwi, а на его банковскую карту поступит та же сумма с другого «пластика». Об этом «Известиям» рассказали в RTM Group, Positive Technologies, Infosecurity a Softline Company, а также в крупнейших банках. В Qiwi еще в конце июля предупреждали: в «сложные времена» всегда активизируются мошенники. Средства получится вернуть, только если злоумышленника поймают .

Параллельный перевод

В Telegram появились каналы, которые предлагают вывод денег с Qiwi . «Известия» их изучили. В них предлагается перечислить средства с одного кошелька на некий другой (такие операции разрешены). Как заявляется, в ответ та же сумма будет переведена на указанную карту или криптовалютный счет .

Когда возникла необходимость срочно выводить деньги с Qiwi, появились и предложения: вывести в наличные или перечислить средства на банковскую карту, заявил «Известиям» управляющий RTM Group Евгений Царев. Он подчеркнул: при пересылке средств таким образом гарантий нет: человек может перевести деньги на некий счет, а взамен не получить ничего . Мошенники уже начали использовать инфоповод с Qiwi, чтобы обманывать людей по такому сценарию.

— В общем смысле схема мошенничества очень популярна и действует по принципу «параллельный перевод». Количество операций по ней выросло в первом полугодии 2023-го примерно на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Согласно схеме, владельцу электронного кошелька предлагают перевести деньги на другой кошелек или на счет, а взамен — получить наличные или средства на карту. И всё это — за определенный процент, — пояснил Евгений Царев.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Справка «Известий» С 26 июля принадлежащий группе Qiwi КИВИ Банк по решению ЦБ частично ограничил вывод средств физлиц с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Перечислить на карту можно не более 1 тыс. рублей в месяц. Также сервис ограничил перечисления по СБП. В сообщении финансовой организации мера объяснялась тем, что по итогам проверки регулятор выявил «типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка» недочеты.

Чаще всего злоумышленники используют панику или неопытность пользователей , применяя техники социальной инженерии, сообщил аналитик отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline сompany Максим Грязев.

— Клиент активно ищет все возможные варианты вывести свои средства с кошелька и наталкивается на мошенника, который обещает сделать это за небольшой процен т. В этой схеме злоумышленнику не нужно получать никаких доступов в личный профиль владельца кошелька, так как тот сам переводит ему средства. Итог предсказуем: мошенник получает деньги и исчезает , — заявил он.

Впрочем, по словам Максима Грязева, не всегда услуга вывода средств через третье лицо — мошенническая. Существуют легитимные сервисы , которые позволяют обменивать средства между различными платежными системами или валютами через «гарантов». Последний может действовать в качестве доверенного посредника, обеспечивая безопасность и надежность трансакции между сторонами, пояснил эксперт. Однако необходимо быть осторожным и выбирать проверенные сервисы и «гарантов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Злоумышленники традиционно используют новостные инфоповоды как способ заработать на доверчивых россиянах , отметила аналитик угроз информационной безопасности Positive Technologies Ксения Кудашева. Она подчеркнула: в этом случае сработала стандартная социальная инженерия в Telegram-каналах. В качестве захода использовали спецпредложение вывести деньги с Qiwi-кошелька.

Сейчас злоумышленники даже готовы заработать на продаже канала, где распространяется обманная схема , знает Ксения Кудашева.

В QIWI традиционно существуют строгие протоколы безопасности, при наличии подозрения в незаконной активности на кошельках их временно блокируют до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций, заявили «Известиям» в пресс-службе сервиса. Там подчеркнули, что всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности, и продолжают делать это в условиях участившихся попыток мошенничества.

— В общении с пользователями мы регулярно призываем внимательно изучать доступные опции по использованию Кошелька и доверять только проверенной информации о способах перемещения денежных средств — вся эта информация собрана и систематизирована на нашем сайте и продолжает регулярно транслироваться пользователям в рамках усиленной работы клиентского сервиса, — добавили в Qiwi.

Выводы сделаны

28 июля официальный Telegram-канал сервиса опубликовал открытое письмо гендиректора группы Андрея Протопопова клиентам и партнерам. В нем среди прочего отмечалось, что в сложные времена всегда активизируются мошенники.

«Поэтому мы просим вас быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. Наши горячие линии и клиентская поддержка работают круглосуточно . Вы всегда можете задать нам вопрос в официальных соцсетях QIWI или в нашем call-центре», — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

О схеме обмана также знают в МКБ. В последнее время получили распространение скам-предложения по выводу денег со счетов популярных электронных кошельков на карты банков с целью сохранения средств в безопасности, рассказали в кредитной организации. Чаще всего пользователей обманывают с помощью методов социальной инженерии

— Для достоверности вывода средств с Qiwi-кошелька аферисты могут даже перевести небольшую сумму на карту человека, но после того как он перечислит всю сумму, мошенники выведут деньги на свои счета и заблокируют все контакты , — уточнили у УБРиР.

В случае если пользователь перевел деньги мошенникам, нужно немедленно обратиться в службу поддержки платежного сервиса и в полицию, напомнили в МКБ. Там добавили: вернуть средства получится только в том случае, если преступники будут пойманы.

— Пользователям различных кошельков и других финансовых сервисов необходимо помнить, что не существует способов решения вопросов третьими лицами в обход отношений между финансовой организацией и клиентом . Предлагающие такого рода услуги лица — мошенники, и, соглашаясь на подобные предложения, можно лишиться денежных средств, — добавил начальник департамента кибербезопасности Банка «Зенит» Олег Волков.

«Известия» направили запрос в Центробанк.