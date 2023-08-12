Бить по средствам: мошенники стали предлагать вывести деньги со счетов Qiwi
После появления ограничений на вывод средств с Qiwi мошенники стали предлагать достать с кошельков деньги по схеме параллельного перевода, выяснили «Известия». Человеку обещают, что он перечислит средства на чужой счет Qiwi, а на его банковскую карту поступит та же сумма с другого «пластика». Об этом «Известиям» рассказали в RTM Group, Positive Technologies, Infosecurity a Softline Company, а также в крупнейших банках. В Qiwi еще в конце июля предупреждали: в «сложные времена» всегда активизируются мошенники. Средства получится вернуть, только если злоумышленника поймают.
Параллельный перевод
В Telegram появились каналы, которые предлагают вывод денег с Qiwi. «Известия» их изучили. В них предлагается перечислить средства с одного кошелька на некий другой (такие операции разрешены). Как заявляется, в ответ та же сумма будет переведена на указанную карту или криптовалютный счет.
Когда возникла необходимость срочно выводить деньги с Qiwi, появились и предложения: вывести в наличные или перечислить средства на банковскую карту, заявил «Известиям» управляющий RTM Group Евгений Царев. Он подчеркнул: при пересылке средств таким образом гарантий нет: человек может перевести деньги на некий счет, а взамен не получить ничего. Мошенники уже начали использовать инфоповод с Qiwi, чтобы обманывать людей по такому сценарию.
— В общем смысле схема мошенничества очень популярна и действует по принципу «параллельный перевод». Количество операций по ней выросло в первом полугодии 2023-го примерно на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Согласно схеме, владельцу электронного кошелька предлагают перевести деньги на другой кошелек или на счет, а взамен — получить наличные или средства на карту. И всё это — за определенный процент, — пояснил Евгений Царев.
Чаще всего злоумышленники используют панику или неопытность пользователей, применяя техники социальной инженерии, сообщил аналитик отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline сompany Максим Грязев.
— Клиент активно ищет все возможные варианты вывести свои средства с кошелька и наталкивается на мошенника, который обещает сделать это за небольшой процент. В этой схеме злоумышленнику не нужно получать никаких доступов в личный профиль владельца кошелька, так как тот сам переводит ему средства. Итог предсказуем: мошенник получает деньги и исчезает, — заявил он.
Впрочем, по словам Максима Грязева, не всегда услуга вывода средств через третье лицо — мошенническая. Существуют легитимные сервисы, которые позволяют обменивать средства между различными платежными системами или валютами через «гарантов». Последний может действовать в качестве доверенного посредника, обеспечивая безопасность и надежность трансакции между сторонами, пояснил эксперт. Однако необходимо быть осторожным и выбирать проверенные сервисы и «гарантов».
Злоумышленники традиционно используют новостные инфоповоды как способ заработать на доверчивых россиянах, отметила аналитик угроз информационной безопасности Positive Technologies Ксения Кудашева. Она подчеркнула: в этом случае сработала стандартная социальная инженерия в Telegram-каналах. В качестве захода использовали спецпредложение вывести деньги с Qiwi-кошелька.
Сейчас злоумышленники даже готовы заработать на продаже канала, где распространяется обманная схема, знает Ксения Кудашева.
В QIWI традиционно существуют строгие протоколы безопасности, при наличии подозрения в незаконной активности на кошельках их временно блокируют до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций, заявили «Известиям» в пресс-службе сервиса. Там подчеркнули, что всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности, и продолжают делать это в условиях участившихся попыток мошенничества.
— В общении с пользователями мы регулярно призываем внимательно изучать доступные опции по использованию Кошелька и доверять только проверенной информации о способах перемещения денежных средств — вся эта информация собрана и систематизирована на нашем сайте и продолжает регулярно транслироваться пользователям в рамках усиленной работы клиентского сервиса, — добавили в Qiwi.
Выводы сделаны
28 июля официальный Telegram-канал сервиса опубликовал открытое письмо гендиректора группы Андрея Протопопова клиентам и партнерам. В нем среди прочего отмечалось, что в сложные времена всегда активизируются мошенники.
«Поэтому мы просим вас быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. Наши горячие линии и клиентская поддержка работают круглосуточно. Вы всегда можете задать нам вопрос в официальных соцсетях QIWI или в нашем call-центре», — говорится в сообщении.
О схеме обмана также знают в МКБ. В последнее время получили распространение скам-предложения по выводу денег со счетов популярных электронных кошельков на карты банков с целью сохранения средств в безопасности, рассказали в кредитной организации. Чаще всего пользователей обманывают с помощью методов социальной инженерии
— Для достоверности вывода средств с Qiwi-кошелька аферисты могут даже перевести небольшую сумму на карту человека, но после того как он перечислит всю сумму, мошенники выведут деньги на свои счета и заблокируют все контакты, — уточнили у УБРиР.
В случае если пользователь перевел деньги мошенникам, нужно немедленно обратиться в службу поддержки платежного сервиса и в полицию, напомнили в МКБ. Там добавили: вернуть средства получится только в том случае, если преступники будут пойманы.
— Пользователям различных кошельков и других финансовых сервисов необходимо помнить, что не существует способов решения вопросов третьими лицами в обход отношений между финансовой организацией и клиентом. Предлагающие такого рода услуги лица — мошенники, и, соглашаясь на подобные предложения, можно лишиться денежных средств, — добавил начальник департамента кибербезопасности Банка «Зенит» Олег Волков.
«Известия» направили запрос в Центробанк.