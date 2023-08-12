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Бить по средствам: мошенники стали предлагать вывести деньги со счетов Qiwi

Как они воспользовались ограничениями и почему таким инициативам лучше не доверять
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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После появления ограничений на вывод средств с Qiwi мошенники стали предлагать достать с кошельков деньги по схеме параллельного перевода, выяснили «Известия». Человеку обещают, что он перечислит средства на чужой счет Qiwi, а на его банковскую карту поступит та же сумма с другого «пластика». Об этом «Известиям» рассказали в RTM Group, Positive Technologies, Infosecurity a Softline Company, а также в крупнейших банках. В Qiwi еще в конце июля предупреждали: в «сложные времена» всегда активизируются мошенники. Средства получится вернуть, только если злоумышленника поймают.

Параллельный перевод

В Telegram появились каналы, которые предлагают вывод денег с Qiwi. «Известия» их изучили. В них предлагается перечислить средства с одного кошелька на некий другой (такие операции разрешены). Как заявляется, в ответ та же сумма будет переведена на указанную карту или криптовалютный счет.

Когда возникла необходимость срочно выводить деньги с Qiwi, появились и предложения: вывести в наличные или перечислить средства на банковскую карту, заявил «Известиям» управляющий RTM Group Евгений Царев. Он подчеркнул: при пересылке средств таким образом гарантий нет: человек может перевести деньги на некий счет, а взамен не получить ничего. Мошенники уже начали использовать инфоповод с Qiwi, чтобы обманывать людей по такому сценарию.

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— В общем смысле схема мошенничества очень популярна и действует по принципу «параллельный перевод». Количество операций по ней выросло в первом полугодии 2023-го примерно на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Согласно схеме, владельцу электронного кошелька предлагают перевести деньги на другой кошелек или на счет, а взамен — получить наличные или средства на карту. И всё это — за определенный процент, — пояснил Евгений Царев.

телеграм
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Справка «Известий»

С 26 июля принадлежащий группе Qiwi КИВИ Банк по решению ЦБ частично ограничил вывод средств физлиц с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Перечислить на карту можно не более 1 тыс. рублей в месяц. Также сервис ограничил перечисления по СБП. В сообщении финансовой организации мера объяснялась тем, что по итогам проверки регулятор выявил «типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка» недочеты.

Чаще всего злоумышленники используют панику или неопытность пользователей, применяя техники социальной инженерии, сообщил аналитик отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline сompany Максим Грязев.

Клиент активно ищет все возможные варианты вывести свои средства с кошелька и наталкивается на мошенника, который обещает сделать это за небольшой процент. В этой схеме злоумышленнику не нужно получать никаких доступов в личный профиль владельца кошелька, так как тот сам переводит ему средства. Итог предсказуем: мошенник получает деньги и исчезает, — заявил он.

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Впрочем, по словам Максима Грязева, не всегда услуга вывода средств через третье лицо — мошенническая. Существуют легитимные сервисы, которые позволяют обменивать средства между различными платежными системами или валютами через «гарантов». Последний может действовать в качестве доверенного посредника, обеспечивая безопасность и надежность трансакции между сторонами, пояснил эксперт. Однако необходимо быть осторожным и выбирать проверенные сервисы и «гарантов».

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Злоумышленники традиционно используют новостные инфоповоды как способ заработать на доверчивых россиянах, отметила аналитик угроз информационной безопасности Positive Technologies Ксения Кудашева. Она подчеркнула: в этом случае сработала стандартная социальная инженерия в Telegram-каналах. В качестве захода использовали спецпредложение вывести деньги с Qiwi-кошелька.

Сейчас злоумышленники даже готовы заработать на продаже канала, где распространяется обманная схема, знает Ксения Кудашева.

В QIWI традиционно существуют строгие протоколы безопасности, при наличии подозрения в незаконной активности на кошельках их временно блокируют до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций, заявили «Известиям» в пресс-службе сервиса. Там подчеркнули, что всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности, и продолжают делать это в условиях участившихся попыток мошенничества.

— В общении с пользователями мы регулярно призываем внимательно изучать доступные опции по использованию Кошелька и доверять только проверенной информации о способах перемещения денежных средств — вся эта информация собрана и систематизирована на нашем сайте и продолжает регулярно транслироваться пользователям в рамках усиленной работы клиентского сервиса, — добавили в Qiwi.

Выводы сделаны

28 июля официальный Telegram-канал сервиса опубликовал открытое письмо гендиректора группы Андрея Протопопова клиентам и партнерам. В нем среди прочего отмечалось, что в сложные времена всегда активизируются мошенники.

«Поэтому мы просим вас быть бдительными и доверять только официальным источникам информации. Наши горячие линии и клиентская поддержка работают круглосуточно. Вы всегда можете задать нам вопрос в официальных соцсетях QIWI или в нашем call-центре», — говорится в сообщении.

Колл-центр
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

О схеме обмана также знают в МКБ. В последнее время получили распространение скам-предложения по выводу денег со счетов популярных электронных кошельков на карты банков с целью сохранения средств в безопасности, рассказали в кредитной организации. Чаще всего пользователей обманывают с помощью методов социальной инженерии

Для достоверности вывода средств с Qiwi-кошелька аферисты могут даже перевести небольшую сумму на карту человека, но после того как он перечислит всю сумму, мошенники выведут деньги на свои счета и заблокируют все контакты, — уточнили у УБРиР.

В случае если пользователь перевел деньги мошенникам, нужно немедленно обратиться в службу поддержки платежного сервиса и в полицию, напомнили в МКБ. Там добавили: вернуть средства получится только в том случае, если преступники будут пойманы.

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— Пользователям различных кошельков и других финансовых сервисов необходимо помнить, что не существует способов решения вопросов третьими лицами в обход отношений между финансовой организацией и клиентом. Предлагающие такого рода услуги лица — мошенники, и, соглашаясь на подобные предложения, можно лишиться денежных средств, — добавил начальник департамента кибербезопасности Банка «Зенит» Олег Волков.

«Известия» направили запрос в Центробанк.

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