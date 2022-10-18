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Методом ошибок: как устроен обман с помощью банковского перевода

Аферисты угрожают жертвам уголовным преследованием
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России распространяется новая схема телефонного мошенничества: аферисты перечисляют на счет жертвы какую-то сумму, а затем просят ее вернуть, потому что якобы совершили «ошибочный перевод». Если слышат отказ — начинают угрожать уголовным преследованием за хищение чужих средств. Такая опасность в самом деле есть: из-за неправильных действий гражданину могут предъявить обвинение в краже, а злоумышленники ничего не потеряют. Как себя вести при обнаружении подозрительного перевода и чего ни в коем случае нельзя делать — в материале «Известий».

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Как мошенники крадут деньги

Схема мошенничества с переводом денег на карту позволяет аферистам как минимум ничего не потерять. Они могут перечислить на счет потенциальной жертвы любую сумму, например 10 тыс. рублей. Гражданину приходит реальное SMS-уведомление от банка о поступлении средств, после чего злоумышленники ему звонят и сообщают, что перевели деньги по ошибке.

С точки зрения банка и пользователя банковских услуг всё выглядит логично и правильно: сумма на счете настоящая, не виртуальная — это легко проверить. Мошенники общаются вежливо, используют манипулятивные приемы, убеждают жертву, что просто ошиблись, и указывают, на какой счет «вернуть» средства.

В то же время они пишут в банк заявление о неверном переводе. Если гражданин поддается на уговоры, злоумышленники получают двойную сумму: от жертвы и банка, если нет — просто возвращают свою. Мошенникам будет несложно добиться возврата, а пострадавшему нет. Если средства были еще и заранее «отмыты» или украдены, жертва может стать соучастником преступной схемы.

Методом ошибок
телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как рассказал «Известиям» эксперт по безопасности граждан и бизнеса Намиг Аббасов, аферисты сначала стараются добыть как можно больше личной информации: не только фамилию, имя, отчество и номер телефона, но и место работы или адрес проживания.

— На практике это может выглядеть так. Человек захотел получить банковскую услугу, например потребительский кредит. Он заходит на сайт различных банков, заполняет свои персональные данные и оставляет заявку на кредит. Откуда мошенникам утекают данные, мы можем только предполагать: либо базу сливают сами сотрудники банков или налоговой, либо происходит утечка с незащищенных ресурсов банков. Наиболее частые утечки персональной информации происходят при фишинговых атаках. Если жертва не поддается психологическим воздействиям, злоумышленники начинают угрожать тем, что обратятся в полицию. А если уже и этот прием не подействует, они угрожают расправой и называют адрес места жительства человека.

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Опасность уголовного преследования действительно существует. Переведенные «по ошибке» деньги — чужие, то есть их нельзя тратить, снимать в банкомате, перекидывать с карты на карту даже между своими счетами или отправлять на счет другого человека. Правоохранительные органы могут всё это расценить как кражу, и законодательство будет на стороне аферистов.

— В основе схемы лежит та цель, которой мошенники стараются достичь в первую очередь — получить определенные персональные или банковские данные гражданина, которому они звонят. А деньги, переведенные на карту якобы «по ошибке» — это повод вступить в контакт с потенциальной жертвой и давить ей на психику, эмоции путем настойчивых утверждений о том, что «не твое, поэтому верни». Но даже если у приславшего их вам и были незаконные цели, эти деньги всё равно являются его собственностью и распоряжаться ими по своему усмотрению нельзя, — подчеркнул в беседе с «Известиями» юрист Единого центра защиты, член Ассоциации юристов России Кирилл Резник.

Методом ошибок
телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что делать с подозрительным переводом

Иногда включается и схема попроще, когда мошенники присылают потенциальной жертве поддельное SMS о зачислении средств, а затем звонят. В этом случае достаточно проверить счет в мобильном приложении или банкомате — если сумма не изменилась, беспокоиться не о чем, сообщение можно проигнорировать, а номер заблокировать.

Если перевод всё же совершен, следует немедленно связаться с поддержкой банка, рассказал изданию адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин. По возможности, добавил он, нужно зафиксировать как сам телефонный разговор с мошенниками, так и обращение в кредитную организацию.

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— Первое: звонящему под запись сообщить: «перевод вижу (не вижу), буду разбираться, с банком свяжусь незамедлительно». Если деньги на самом деле поступили, надо сказать, что вся сумма будет сохранена и возвращена на реквизиты отправителя. Больше ничего не сообщать. Здесь принцип такой: вести себя вежливо, сдержанно, не говорить лишнего, но обязательные слова под запись произнести. Второе: сразу связаться с поддержкой банка в мобильном приложении или по проверенному телефону, либо обратиться в отделение банка при наличии такой возможности. Сообщить об ошибочном поступлении денег на карту и о намерении вернуть эти деньги получателю. Следовать полученным инструкциям. Обеспечить фиксацию своего обращения, то есть сохранить переписку в чате, записать звонок в поддержку, сохранить обращение, составленное в отделении банка.

Он отметил, что больше никаких переговоров со злоумышленниками вести не нужно. Если всё сделано правильно, гражданина будет невозможно обвинить в присвоении чужих денег.

Методом ошибок
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кирилл Резник отмечает, что в отделении банка лучше написать заявление в двух экземплярах, на одном из которых сотрудники должны поставить входящий номер как подтверждение о его приеме.

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— Такой документ потом может существенно помочь в случае, если начнется разбирательство с участием полиции. Хотя, скорее всего, банк просто вернет деньги получателю. Абсолютно точно не рекомендуется переводить полученные деньги кому-либо или снимать их в банкомате. Подобные действия могут быть расценены как хищение имущества. И, разумеется, не следует вступать ни в какие контакты с мошенниками. Всё равно это деньги не ваши, и по факту с мошенниками разговаривать не о чем. Поэтому единственное гарантированное безопасное действие — это сообщить в банк, и пока длится разбирательство, не трогать эти деньги, — сказал он «Известиям».

По данным ЦБ, в первом полугодии 2022-го мошенники похитили у россиян 6,1 млрд рублей, совершили почти 500 тыс. операций без их согласия. Примерно в половине случаев злоумышленники использовали приемы социальной инженерии. При этом доля возвращенных пострадавшим средств уменьшается: в этом году банки вернули в среднем лишь 5,6% украденного, в аналогичный период прошлого года показатель был выше — 7,3%. Получить назад свои деньги по-прежнему непросто, а при неправильных действиях непричастность к мошеннической схеме придется доказывать в суде.

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