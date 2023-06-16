«Новая схема мошенничества связана с рефинансированием кредитов»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: они предлагают рефинансировать кредиты под выгодные ставки, но в итоге крадут деньги. Об этом в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 рассказал зампред ВТБ Анатолий Печатников. Он сообщил, что банк в этом году намерен расширить географию трансграничных переводов до 25 стран, а также планируется дать возможность клиентам делать оплату за рубежом по QR-коду. Кроме того, были затронуты вопросы сохранения ключевой ставки, долгосрочных инвестиций граждан и ликвидности в юанях.

«Сейчас уже отчетливо виден тренд на инвестиции в годовой горизонт»

— Накануне Петербургского экономического форума ЦБ оставил ставку на прежнем уровне — 7,5% шестой раз подряд. Хорошо ли, что так долго ЦБ держит паузу?

— Для рынка хороша стабильность, потому что она позволяет планировать проекты на более длительные сроки. Год назад мы смотрели вперед на неделю, месяц, потом квартал, там увидели конец года. Когда есть стабильность в макропоказателях страны, всем организациям и клиентам намного проще планировать жизнь. Поэтому это позитивный сигнал. Было бы лучше, если бы ставка пошла вниз, потому что у нас достаточно много сторонников мягкой денежно-кредитной политики, которая дает стимулы для потребления, для развития. Но то, что оставили и не стали повышать, это уже хорошо.

— Как будут меняться ставки по кредитам с учетом того, что ключевая находится на одном уровне?

— Никак не будут меняться, и это правильно, потому что колебания ставок искажают спрос и предложение: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Текущий уровень позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после турбулентности 2022 года. В ипотеке спрос заемщиков во многом удовлетворяют льготные ставки на индивидуальное жилищное строительство и доступные цены на вторичную недвижимость. Если будем говорить про сбережения, там мы видим увеличение долгосрочности планирования. Если в прошлом году вкладчики размещали свои деньги в среднем на три-шесть месяцев, то сейчас уже отчетливо виден тренд на инвестиции в годовой горизонт. Конечно, в развитых экономиках эти сроки намного длиннее, это нужно, в том числе, для экономики, но год — это уже неплохо.

— Если мы говорим сейчас про ставки по депозитам, они не такие высокие. Какие другие инструменты для сбережений вы могли бы назвать для россиян, которые сейчас пользуются популярностью?

— Россияне предпочитают классические инструменты сбережений — это накопительные счета и депозиты. Это доминирующая компонента во всей структуре сбережений, потому что это просто, понятно, надежно, гарантированно. И в любой момент в случае особой жизненной ситуации можно эти деньги из банка забрать.

При этом часть состоятельных клиентов уже отчетливо хеджируют свои валютные риски, уходят из недружественных валют, с которыми сейчас фактически невозможно оперировать внутри страны. Они инвестируют в дружественные, прежде всего в юани, которые в этом году составят четверть валютного портфеля на рынке.

Уже сейчас в стране формируется рынок корпоративных заимствований, с учетом развития торговых отношений с Китаем, и у банков появился спрос на ликвидность юаня. Пока в первую очередь — от физлиц, для них появились неплохие инструменты сбережений в этой валюте. Рынок сбережений в юанях в формате депозитов и корпоративных облигаций, очевидно,будет развиваться по мере роста расчетов в китайской валюте и товарооборота с КНР, потребностей корпораций, в том числе в заимствованиях в этой валюте. Но восстанавливается и фондовый рынок, и рынок корпоративных заимствований именно в рублевом секторе. Очень много хороших облигаций сейчас появляется и в рублях, и в юанях.

— Государственных прежде всего?

— Нет, и корпоративных тоже. Институционально инвестиции в облигации хороших эмитентов — более доходные для потребителя. А с точки зрения налогов и выгоды как раз в этом году равная ситуация: примерно одинаково облагаются сейчас и проценты по депозиту, и проценты по облигациям. Но за счет отсутствия фонда обязательного резервирования для Банка России, отсутствия необходимости банкам платить взносы в Агентство страхования вкладов можно получить большую доходность, хотя и с чуть-чуть большим риском. Но бесплатного не бывает. Если вы получаете большую доходность, вы получаете большие риски.

Про акции российских предприятий: тоже компании восстанавливаются, фондовые рынки восстанавливаются — это очень интересные объекты для инвестиций. Но в первую очередь для квалифицированных инвесторов. Клиентам среднего достатка увлекаться такого рода инвестициями я бы не рекомендовал.

«Драйверами роста будет залоговое кредитование»

— По поводу совсем дальнего планирования: ВТБ выступил с инициативой развития детских депозитов с софинансированием государства. Вот в этом направлении работа как-то идет?

— Общеэкономический аспект во всех инициативах развития долгосрочных сбережений населения состоит в том, что экономике не хватает денег для инвестиций. Мы с вами затронули тему срочности депозитной базы, которая сейчас приближается к году. У нас в любом инвестпроекте, даже если инвестирует сам банк, сроки окупаемости составляют три-четыре года. Если говорить про инфраструктурные проекты, это 10–15 лет. И такого ресурса стране недостаточно. У нас весь объем средств негосударственных пенсионных фондов, которые как раз вот и есть такие долгосрочные инвесторы, всего 7 трлн рублей. Это меньше, чем депозитная база одного только ВТБ.

Во всей стране в этом году у нас объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц будет примерно 40 трлн. Когда у вас 40 трлн со срочностью год и всего 7 трлн действительно с 10-летней дюрацией по срокам, то возможности российской экономики развивать такие длинные проекты ограниченны. Поэтому тема долгосрочных сбережений актуальна не только в социальном аспекте, но и с точки зрения структурной перестройки экономики. Для этого государство сейчас запустило альтернативу, связанную с программой долгосрочных сбережений — это не совсем аналог детских депозитов, это больше депозиты для старшего поколения. Но суть та же. Я уверен, этот закон будет принят и программа будет запущена.

— Хотелось бы поговорить про кредитный рынок. Как сейчас он растет в ВТБ? Какие перспективы его развития вы видите?

— Этот год очевидно уже будет рекордным за всю историю наблюдения. Общий объем выдачи кредитов в стране по всему банковскому сектору превысит 14 трлн рублей. Такого уровня кредитной поддержки наша экономика в потребительском сегменте не наблюдала за всю историю статистики.

— Это прогноз на 2023 год?

— Да, в этом году мы ожидаем рекордного роста выдач, и драйверами роста будет залоговое кредитование, доля которого превысит 50%. Это, прежде всего, ипотека, автокредиты, на которые придется около 7,5 трлн рублей продаж. Необеспеченное кредитование тоже востребовано сегодня, несмотря на все ограничения, которые регулятор вводит. Платежеспособные, кредитоспособные заемщики заинтересованы в улучшении качества своей жизни — когда люди берут кредит и развиваются внутри страны, это значит, что они видят свое будущее. Я считаю, это наше общее большое достижение, что люди видят свои долгосрочные перспективы и финансируют собственные цели. Это очень позитивный тренд, позитивный фактор, который и экономику поддерживает, и улучшает качество жизни людей.

«QR-платежи мы будем внедрять поэтапно»

— Сейчас много говорят про трансграничные переводы, поскольку в прошлом году из-за санкции были проблемы с такого рода операциями. Как сейчас клиенты ВТБ, одного из крупнейших банков, могут переводить деньги за границу? Планируется ли открывать новые направления?

— Я занимаюсь переводами граждан, для корпораций эта тема еще более актуальна. У нас сегодня в 11 стран доступны такие переводы в национальных валютах, и мы думаем, что до конца года расширим их географию до 25. Прежде всего за счет Индии и Турции, где сейчас особая востребованность таких операций. И в туристических целях увеличивается поток в эти страны, и активно идет обмен делегациями, деловыми поездками, растет товарооборот. Конечно, это востребовано. По итогам пяти месяцев с начала года наши клиенты сделали в эти 11 стран уже 66 тыс. переводов. Это в 2,5 раза выше, чем за этот же период прошлого года. А до конца года число переводов наших клиентов увеличится до 250 тыс. Популярность сервиса растет, и мы будем его развивать. Хотя с точки зрения денег надо понимать, что этот поток несопоставим с теми запросами, которые формируют корпорации на внешнюю торговлю.

— Это страны вокруг? СНГ в основном?

— Да. Конечно, это все дружественные страны. Причем раньше, когда мы запускали эти сервисы, клиентский опыт был не очень удобный, потому что платеж был по реквизитам, надо было указывать название банка, номер счета. Сейчас наши коллеги из дружественных стран подхватывают технологии платежей по номеру телефона, с карты на карту — так намного проще указывать получателя. Я думаю, и QR-платежи мы тоже будем внедрять поэтапно. Удобство будет повышаться, сервисы будут развиваться.

— То есть по QR-платежам можно будет заплатить за границей?

— Да, и перевод сделать по QR-коду привычным способом — это наша задача. Но пока работают переводы по номеру телефона, с карты на карту — это без необходимости открытия здесь в России счета в валюте дружественных стран. Остальное — в планах.

— Хотелось бы поговорить еще об одной очень актуальной теме: сейчас, к сожалению, телефонные мошенники звонят почти каждый день. Фиксируете ли вы какие-то новые схемы и как им противодействовать?

— Телефонные мошенничество и атаки на пользователей, к сожалению, только нарастают. Но благодаря усилиям и государства, и регуляторов, и банков мы научились эффективно защищать собственные деньги клиентов: остатки на карточках, на счетах, на депозитах. В результате растет объем спасенных средств: в 2023 году мы улучшили этот показатель на 40%. Но мошенники придумывают новые способы, инициируя получение кредитов, даже когда у людей нет свободных средств. И потом приходится по этим кредитам расплачиваться, хотя вы денег, по сути, даже не видели.

Но сегодня они пошли еще дальше. Новая схема обмана связана с рефинансированием кредитов: мошенники предлагают на более выгодных условиях взять кредит и погасить старые долги. Вас убеждают, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку — к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Если клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет, откуда они их выводят. И, к сожалению, не во всех банках нашей страны существует четкий контроль целевого использования кредитов. Это позволяет мошенникам похищать средства. Получается, что у заемщика и старые обязательства не погашены, и новые кредиты появляются, которые украли мошенники. Это только увеличивает долговую нагрузку населения.

В ВТБ мы давно этот процесс четко контролируем: если есть запрос на рефинансирование, то деньги пойдут ровно на погашение тех кредитов, которые нужно погасить, рефинансировать, и именно в кредитные организации напрямую, а не в руки третьих лиц. Поэтому я бы рекомендацию такую дал: во-первых, не разговаривать по телефону с представителями банка, если у вас есть сомнения.

— То есть вы, представитель банка, советуете гражданам не разговаривать с представителями кредитной организации.

— Не надо разговаривать с представителями банка, если этот звонок вызывает у вас подозрения, мы сами беспокоить клиентов не будем, надо вешать трубку и перезванивать самому в кредитную организацию. И ни в коем случае не отвечать на звонки от банка по мессенджерам. Сейчас телеком-операторы активно работают, чтобы можно было идентифицировать каждый входящий номер по телефону во избежание системы подмены номеров. Но мошенники уходят в звонки через мессенджеры. Банки никогда не звонят там клиентам, никогда.