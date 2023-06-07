Последний риск: россияне втрое сократили инвестиции в сложные продукты

Объем вложений неквалифицированных инвесторов в сложные продукты упал втрое, до 96,6 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Центробанке. Это объясняется мораторием регулятора на продажу новичкам комбинированных продуктов (состоят из рисковой и защитной частей), который был введен в начале 2021 года. Зачастую россияне думают, что гарантированно получат прибыль, но убыток по первой части может перекрыть выгоду. В дальнейшем сегмент станет узкоспециализированным, а спрос на него — минимальным, ожидают эксперты. Меры в действии

Почти в три раза — до 96,6 млрд рублей — снизился объем структурных продуктов в портфелях неквалифицированных инвесторов с начала 2021 года по 31 марта нынешнего, рассказали «Известиям» в Центробанке. Их доля за этот период сократилась на 8 п.п., до 5%, отметили в регуляторе.

Там напомнили: в 2021-м был установлен мораторий на предложение сложных инструментов неквалифицированным инвесторам. С осени того же года некоторые наиболее простые структурные продукты стали доступны новичкам только после сдачи тестирования.

Справка «Известий» Структурный (сложный) продукт — конструктор из нескольких фининструментов, который зачастую состоит из двух частей: рискованной и защитной. Например, в его состав могут входить депозиты и облигации, а также фьючерсы и опционы. При этом, если по первым двум доходность фиксирована и чаще известна заранее, то по последним — непредсказуема. Если убыток по одним инструментам превысит доходность по другим, то в итоге человек потеряет часть средств.

Эти меры помогли снизить риски того, что физлиц введут в заблуждение и они получат убытки по итогам инвестирования в финансовые инструменты, особенностей и рисков которых они не понимают, заявили в ЦБ.

— Банк России проводит регулярные мониторинги и контрольные закупки, чтобы выявить случаи предложения структурных продуктов неквалифицированным инвесторам. Число выявленных нарушений и недобросовестных практик незначительно, в целом финорганизации соблюдают установленные требования, — сообщили в регуляторе.

Там отметили, что все сведения о нарушениях аккумулируются. Если они будут фиксироваться у одного участника рынка неоднократно, то Центробанк может воспользоваться своим правом и заставить игрока обратно выкупить финпродукт или приостановить его продажи. Но это крайний вариант — если организация систематически игнорирует предупреждения и предписания.

Сейчас же ЦБ в первую очередь применяет меры консультативного характера, которые направлены на изменение внутренних процедур в финорганизациях, подчеркнули в Банке России.

Только после теста

«Известия» спросили крупных участников рынка о реализации сложных продуктов и спросе на них. Около 95% от общего количества таких инструментов доступны только квалифицированным инвесторам и лишь 5% — неквалифицированным, но после прохождения ими тестирования, заверили в ВТБ.

Росбанк строго придерживается рекомендаций как ЦБ, так и СРО в лице НАУФОРА, и не предлагает неопытным физлицами структурные продукты, сообщили в организации. Там добавили: те инструменты, которые клиенты покупали до введения моратория, практически полностью погашены.

Инвесторы стали более избирательны в выборе финансовых активов, отметили в ПСБ. В «Финаме» сообщили, что не продают клиентам структурные продукты в привычном их понимании. Вовсе их не предлагают в ДОМ.РФ и УБРиР.

В ЦБ также поделились, что по итогам I квартала этого года зафиксирован некоторый рост жалоб на продажу гражданам вместо вкладов полисов накопительного страхования жизни. Там пояснили: их реализация могла происходить и в 2022-м и ранее, потому что чаще всего потребитель не сразу осознает, что столкнулся с мисселингом.

Например, в прошлом году рост жалоб объяснялся тем, что люди не получали ожидаемую доходность по договорам предыдущих лет. В том числе из-за блокировки иностранных акций. При этом контрольные закупки, проведенные в 2022 году, показали тенденцию к снижению числа случаев использования недобросовестных практик при продаже ИСЖ, НСЖ и инструментов рынка ценных бумаг в офисах банков.

Узкий сегмент

Требование проводить тестирование неквалифицированных инвесторов, когда они покупают сложные продукты, позволило резко сократить вложения россиян в инструменты с высоким уровнем риска, заявил директор корпоративных рейтингов НРА Станислав Письменный. В результате, по его словам, этот рынок стал сокращаться по количеству эмитентов таких продуктов и по выручке от них.

— В структурных инструментах остались только те инвесторы, которые обладают необходимым опытом, знаниями и могут самостоятельно оценить все риски и принять взвешенное решение об их покупке, — отметил Станислав Письменный.

Правильно то, что структурные продукты доступны только опытным торговцам на бирже, согласна член Экспертного совета ЦБ по защите прав розничных инвесторов Юлия Кузнецова. По ее словам, зачастую физлицам не дают полную информацию о приобретаемом инструменте, не доносят его суть и главные условия.

Например, есть ценные бумаги, по которым момент фиксации прибыли может наступить только по окончанию срока владения ими, а именно через пять лет, пояснила Юлия Кузнецова. Также люди, не разбирающиеся в фининструментах, например опционах, покупают их, но когда приходит момент закрывать сделку, выясняют, что прибыли нет, а есть только убытки. Всё это напоминает «законное казино», когда брокер при любом раскладе остается в плюсе, резюмировала она.

Скорее всего, сегмент сложных продуктов будет узкоспециализированным и останется доступен для крайне ограниченного круга лиц. Одновременно будут повышаться требования для статуса квалифицированного инвестора, например, порог входной суммы активов или опыта вложений на бирже, полагает Станислав Письменный. Тогда как спрос на такие инструменты постепенно будет снижаться, поскольку высокие требования станут серьезным барьером для многих граждан.