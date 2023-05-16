Всё в дом: госкомпании увеличили объемы закупок у малого бизнеса

Крупнейшие госкомпании увеличили объем закупок у малого бизнеса в 2022 году до 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн рублей, или в 1,6 раза, выше, чем годом ранее. Такие данные сообщили в Корпорации МСП. О чем говорят эти цифры и что значат для российской экономики, что мешает или, наоборот, помогает малому бизнесу торговать с крупными игроками и за счет чего можно улучшить ситуацию — рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Экспертами были проанализированы сделки по более чем 12 тыс. заказчиков, 9 тыс. из них приходятся на регионы. Госкорпорации стали закупать больше не только по объемам, но и по количеству номенклатурных позиций — 1,1 млн наименований. Этот показатель в два раза выше, чем в 2021 году. 70% всех закупок пришлось на товары производственного назначения и 9% — на высокотехнологичную продукцию.

В сегменте до 50 млн рублей больше закупили лекарств, до 200 млн рублей — нефтепродуктов, до 400 млн рублей — продукцию ГОКов, до 1 млрд рублей — транспортные средства и производственное оборудование.

Выглядит лучше, чем есть

Свою роль сыграло увеличение квоты на закупки у субъектов МСП с 20 до 25%, а также распространение требования совершения закупок у МСП на все госкомпании в РФ , полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Статистика выглядит неплохо, с учетом того факта, что фактически единственный положительный вклад в динамику ВВП в прошлом году внесло увеличение госрасходов, считает она, но подчеркивает, что в отношении общего оборота МСП это не так много.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Так, по доступным данным за 2021 год, оборот малых предприятий составил 57 трлн рублей, средних — 12 трлн рублей, — продолжает собеседница издания. — Таким образом, на госзакупки могло приходиться примерно около 10% общего оборота МСП.

Также, по мнению Ольги Беленькой, могут быть вопросы к организации закупок.

— Например, к тому, насколько независимы МСП, получившие заказы госпредприятий, от своих заказчиков, насколько реальна была конкуренция при закупках и насколько доступна для широкого круга потенциальных участников была информация о тендерах.

Перестать «играть в догонялки»

Увеличение объема закупок у малого бизнеса — вполне закономерно и ожидаемо, комментирует профессор кафедры экономической социологии департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.

— Во-первых, малый бизнес, пусть и ограниченно, в силу высокой гибкости может заместить поставщиков товаров и услуг, которые ушли с российского рынка. Во-вторых, и опыт пандемии, и данные прошлого года показывают, что лучше в условиях шоковых изменений чувствует себя та часть малого бизнеса, которая в качестве якорных клиентов имеет либо государственные организации, либо крупный бизнес. Соответственно, сегодня руководители ряда малых фирм стремятся работать с заказами от крупного бизнеса. При всех возможных для их бизнеса последствиях, которые вытекают из слишком сильной привязки к одному-двум крупнейшим заказчикам.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Как указывает Чепуренко, по данным ряда мониторинговых исследований, к началу 2023 года малый бизнес понемногу оправился от прошлогодних потрясений.

— Доля владельцев малого бизнеса, рассматривающих и собственные результаты, и ситуацию в экономике как нормальную, выросла по сравнению с II кварталом прошлого года.

Специалист предлагает и ряд мер, которые позволили бы облегчить положение малого и среднего бизнеса.

— Первое. Министерствам и ведомствам — перестать «играть в догонялки»: кто придумает еще одну инициативу по упрощению жизни малого бизнеса. Малый бизнес ничто не ценит выше, чем стабильность и неизменность правил игры. Второе. Следовало бы поддержать формирование кооперации в сфере сбыта сельхозпродукции. Мелкому фермеру и владельцу ЛПХ некогда самому торговать. Кто-то, а лучше всего торгово-закупочная кооперация, должен взять на себя сбыт его продукции, которая по ассортименту и качеству не соответствует стандартам торговых сетей, но вполне востребована населением. Наконец, третье. Важно было бы в контексте ухода якорных зарубежных арендаторов поддержать крупные компании, владеющие торговыми и торгово-развлекательными центрами, чтобы они имели возможность функционировать далее и размещать на своих площадях малый бизнес. Разумеется, взамен на господдержку они должны были бы зафиксировать предельные сроки аренды и пойти на удлинение среднего срока арендного договора.

Дополнительные гарантии

Обращение к малому бизнесу и прирост квоты на закупки — это позитивный сигнал для российской экономики, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Стабильные заказы от крупных компаний — это залог поддержания выручки и сделок в кратко- и среднесрочной перспективе, в зависимости от срока договоров. Это гарантия отсутствия кассовых разрывов, потому что в большинстве госкомпаний расчеты автоматические и высока платежная дисциплина. А это означает отсутствие проблем с оборотными средствами. Соответственно, есть смысл подумать о масштабировании бизнеса, об инвестировании в собственные смежные проекты для диверсификации или, наоборот, для увеличения производства основной продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению аналитика, контракты с госкомпаниями также можно рассмотреть как инвестиции в маркетинг.

— Если фирма напишет на своей страничке, что она стабильный игрок на рынке, — это одно. А «работаем с [крупной госкомпанией]» — уже совсем другой вес в глазах потенциальных заказчиков и определенно аргумент «за» надежного поставщика.

Качественный рост

Мероприятия, предпринимаемые правительством, позволяют активно развиваться российской экономике, несмотря на нынешние непростые турбулентные условия, утверждает к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниил Гоненко.

— Государство формирует спрос и стимулирует предложение. Малый и средний бизнес в силу своей способности к быстрой адаптации постепенно занимает ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний, а также удовлетворяет растущие потребности российской экономики.

Исследования, проведенные на базе РАНХиГС, по словам ученого, свидетельствуют, что предприятия, руководители которых готовы рисковать и давать актуальную цену (иногда она чуть ниже рыночной), выигрывают крупные государственные контракты.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Сейчас не идет речи о сверхприбылях, как это было раньше, но мы отмечаем качественный рост российского бизнеса. Подобные механизмы взаимодействия бизнеса и власти «убивают» ненужных посредников, сокращается количество лишних каналов распределения, в результате чего снижается конечная цена продукции, что благоприятно отражается на экономике в целом.

Особенно позитивным результатом эксперт считает, распространение этой тенденции в регионы.

— Согласно нашим исследованиям и прогнозам, количество закупок госкомпаний в регионах у МСП будет только расти. Стимулируя бизнес, госкомпании заносят некоторых предпринимателей в реестр единственных поставщиков, что только подталкивает малый бизнес активнее работать и придает ему больше уверенности в будущем.

Подобная схема взаимодействия бизнеса и власти создает дополнительные рабочие места, уверяет эксперт.

— Так, в последние месяцы вырос спрос не только на квалифицированных специалистов в сфере производства, но и на специалистов в экономической и финансовой сферах, что логично, учитывая качественное развитие российского бизнеса. Разумеется, рост и развитие МСП увеличивает также и налоговые поступления в бюджет. Выполняя госконтракты, МСП легче конкурировать с ритейлерами и другими крупными компаниями, легче получать кредитные деньги под госконтракты, защищать свои права и интересы. В целом количество проблем, с которыми сталкивался бизнес 3–4 года назад и даже последние полгода, стало сокращаться, — заключает Даниил Гоненко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Рассчитываем на себя

В первую очередь увеличение объема закупок у малого и среднего бизнеса со стороны госкорпораций вызвано увеличением квоты обязательных закупок у этой категории компаний до 25% в прошлом году, объясняет эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Дополнительно рост поддержала возможность заполнять ниши, которые освободились с уходом с российского рынка западных компаний и запретом на поставки ряда видов продукции, которая теперь ввозится по схемам параллельного импорта. Это обеспечивает поддержку малому и среднему бизнесу и стимулирует к развитию собственных производств.

В то же время основной проблемой для МСБ и всей экономики в целом сейчас являются сложности с привлечением инвестиций.