Добро по жалованью: малый бизнес стал чаще индексировать зарплаты

Малый и средний бизнес стал чаще индексировать зарплаты сотрудникам. В 2023-м такой практики придерживались две из трех компаний сектора, а двумя годами ранее — меньше половины. Такие результаты приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). В бизнес-объединениях пояснили: это связано с возросшей конкуренцией за сотрудников с крупным бизнесом, а также ускорившимся почти до 12% ростом цен в прошлом году. Лишь каждая пятая компания увеличивает жалование на уровень официальной инфляции. Малый бизнес в основном поднимает оплату труда более низкими темпами.

Повышательный тренд

В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще, об этом рассказали представители 63% компаний. Такие выводы приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое проводится раз в два года. В соответствии с прошлым отчетом такая практика наблюдалась меньше чем у половины предприятий (47%). Кроме того, вдвое сократилась доля работодателей, которые вовсе не повышают жалованье, — с 32% в 2021-м до 16% в 2023-м.

Рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами, рассказали «Известиям» во ВНИИ труда, уточнив, что в некоторых сегментах отчетливо формируется «рынок труда соискателя». Деньги — один из значимых инструментов привлечения работников в условиях ограниченного предложения, добавили там. Поэтому компании, особенно те, что нанимают или имеют в штате специалистов востребованных профессий, следят, чтобы зарплатное предложение оставалось рыночным, объяснили в институте.

В настоящее время предложение на рынке труда снизилось. Главная причина — объективные демографические процессы, в том числе снижение доли молодежи в структуре населения, объяснил руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России» Виталий Федин. Кроме того, свою роль сыграл отъезд некоторых граждан. При этом для иностранцев экономика России также стала менее привлекательной.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Всё больше компаний индексирует зарплаты, поскольку, во-первых, растет сам сектор — за непростой 2022 год число субъектов МСП увеличилось на 2%. Во-вторых, большую роль в повышении жалованья сыграли упрощенное налогообложение и снижение фискальной нагрузки. Кроме того, штат сотрудников в малых и средних предприятиях, как правило, небольшой, поэтому работодатели могут себе позволить повышать жалованье. И наконец, многие из них широко практикуют аутсорсинг, работу с фрилансерами и самозанятыми — это позволяет экономить средства для материального поощрения штатных сотрудников, — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При повышении зарплаты лишь каждая пятая компания ориентируется на уровень официальной инфляции, отмечается в исследовании ПСБ и «Опоры России». За два года их число выросло с 15%. В частности, это компании из сфер торговли, производства и услуг.

По итогам 2022-го инфляция в России составила 11,94%, следует из данных Росстата. Согласно прогнозу ЦБ, в 2023-м она будет на уровне 5–7%, а по ожиданиям Минэка — 5,3%. «Известия» направили запрос в министерство.

Всё для мотивации

Малый бизнес в целом не настроен на индексацию заработной платы, для этого нет экономических возможностей, отметил Виталий Федин из «Деловой России». Сами термины «индексация», «привязка к инфляции» не применяются в этом сегменте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Всё очень просто с точки зрения управления фондом оплаты труда: если есть сотрудник и он работает, всё хорошо, задумываться о повышении жалованья не стоит. Однако в связи с дефицитом рук на российском рынке труда часть малого бизнеса все-таки повышает выплаты настолько, насколько может, и обычно незначительно, — добавил Виталий Федин.

Впрочем, привязка к индексации имеет мало смысла в условиях структурного дефицита кадров, полагает вице-президент ассоциации «НП «Опора» Максим Третьяков. В реальной жизни предприятия делают это формально: могут поднять зарплаты, при этом увеличив рабочее время или сократив офисный персонал. Индексация на официальную инфляцию — практика бюджетных учреждений и крупного бизнеса, которые могут позволить себе систематически переплачивать своим работникам, подчеркнул Максим Третьяков.

В целом наибольший уровень роста жалованья наблюдается там, где особенно не хватает кадров: в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности, рассказал Виталий Федин из «Деловой России». Также часто поднимают жалованье в секторе IT, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас инфляция снижается, однако повышение зарплат продолжится в реальном выражении, то есть будет превосходить индекс потребительских цен, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, это связано с сохранением на российском рынке дефицита кадров. Кроме того, у коммерческого сектора появился серьезный конкурент в лице военно-промышленного комплекса, который переманивает работников на более высокое жалованье, добавил он. Как отметил эксперт, теперь частному бизнесу приходится активно бороться за специалистов, предлагая им лучшие условия труда.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Минэк ожидает роста реальных зарплат по итогам 2023-го на 5,4%, а реальных располагаемых денежных доходов — на 3,4%, напомнила Наталья Мильчакова. Увеличение жалованья прямо пропорционально влияет на размер денежных средств населения в целом, а соответственно, и на потребительский спрос, объяснила она. По прогнозам ведомства, розничные продажи в этом году могут вырасти на 5,3%.