Добро по жалованью: малый бизнес стал чаще индексировать зарплаты
Малый и средний бизнес стал чаще индексировать зарплаты сотрудникам. В 2023-м такой практики придерживались две из трех компаний сектора, а двумя годами ранее — меньше половины. Такие результаты приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). В бизнес-объединениях пояснили: это связано с возросшей конкуренцией за сотрудников с крупным бизнесом, а также ускорившимся почти до 12% ростом цен в прошлом году. Лишь каждая пятая компания увеличивает жалование на уровень официальной инфляции. Малый бизнес в основном поднимает оплату труда более низкими темпами.
Повышательный тренд
В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще, об этом рассказали представители 63% компаний. Такие выводы приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое проводится раз в два года. В соответствии с прошлым отчетом такая практика наблюдалась меньше чем у половины предприятий (47%). Кроме того, вдвое сократилась доля работодателей, которые вовсе не повышают жалованье, — с 32% в 2021-м до 16% в 2023-м.
Рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами, рассказали «Известиям» во ВНИИ труда, уточнив, что в некоторых сегментах отчетливо формируется «рынок труда соискателя». Деньги — один из значимых инструментов привлечения работников в условиях ограниченного предложения, добавили там. Поэтому компании, особенно те, что нанимают или имеют в штате специалистов востребованных профессий, следят, чтобы зарплатное предложение оставалось рыночным, объяснили в институте.
В настоящее время предложение на рынке труда снизилось. Главная причина — объективные демографические процессы, в том числе снижение доли молодежи в структуре населения, объяснил руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России» Виталий Федин. Кроме того, свою роль сыграл отъезд некоторых граждан. При этом для иностранцев экономика России также стала менее привлекательной.
— Всё больше компаний индексирует зарплаты, поскольку, во-первых, растет сам сектор — за непростой 2022 год число субъектов МСП увеличилось на 2%. Во-вторых, большую роль в повышении жалованья сыграли упрощенное налогообложение и снижение фискальной нагрузки. Кроме того, штат сотрудников в малых и средних предприятиях, как правило, небольшой, поэтому работодатели могут себе позволить повышать жалованье. И наконец, многие из них широко практикуют аутсорсинг, работу с фрилансерами и самозанятыми — это позволяет экономить средства для материального поощрения штатных сотрудников, — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При повышении зарплаты лишь каждая пятая компания ориентируется на уровень официальной инфляции, отмечается в исследовании ПСБ и «Опоры России». За два года их число выросло с 15%. В частности, это компании из сфер торговли, производства и услуг.
По итогам 2022-го инфляция в России составила 11,94%, следует из данных Росстата. Согласно прогнозу ЦБ, в 2023-м она будет на уровне 5–7%, а по ожиданиям Минэка — 5,3%. «Известия» направили запрос в министерство.
Всё для мотивации
Малый бизнес в целом не настроен на индексацию заработной платы, для этого нет экономических возможностей, отметил Виталий Федин из «Деловой России». Сами термины «индексация», «привязка к инфляции» не применяются в этом сегменте.
— Всё очень просто с точки зрения управления фондом оплаты труда: если есть сотрудник и он работает, всё хорошо, задумываться о повышении жалованья не стоит. Однако в связи с дефицитом рук на российском рынке труда часть малого бизнеса все-таки повышает выплаты настолько, насколько может, и обычно незначительно, — добавил Виталий Федин.
Впрочем, привязка к индексации имеет мало смысла в условиях структурного дефицита кадров, полагает вице-президент ассоциации «НП «Опора» Максим Третьяков. В реальной жизни предприятия делают это формально: могут поднять зарплаты, при этом увеличив рабочее время или сократив офисный персонал. Индексация на официальную инфляцию — практика бюджетных учреждений и крупного бизнеса, которые могут позволить себе систематически переплачивать своим работникам, подчеркнул Максим Третьяков.
В целом наибольший уровень роста жалованья наблюдается там, где особенно не хватает кадров: в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности, рассказал Виталий Федин из «Деловой России». Также часто поднимают жалованье в секторе IT, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Сейчас инфляция снижается, однако повышение зарплат продолжится в реальном выражении, то есть будет превосходить индекс потребительских цен, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, это связано с сохранением на российском рынке дефицита кадров. Кроме того, у коммерческого сектора появился серьезный конкурент в лице военно-промышленного комплекса, который переманивает работников на более высокое жалованье, добавил он. Как отметил эксперт, теперь частному бизнесу приходится активно бороться за специалистов, предлагая им лучшие условия труда.
Минэк ожидает роста реальных зарплат по итогам 2023-го на 5,4%, а реальных располагаемых денежных доходов — на 3,4%, напомнила Наталья Мильчакова. Увеличение жалованья прямо пропорционально влияет на размер денежных средств населения в целом, а соответственно, и на потребительский спрос, объяснила она. По прогнозам ведомства, розничные продажи в этом году могут вырасти на 5,3%.