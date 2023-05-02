Руки не уходят: трудовая миграция внутри страны достигла минимума с 2015-го

Количество россиян, переехавших в другой регион на заработки, в 2022 году сократилось до 2,6 млн человек — это минимум с 2015-го, следует из подсчетов FinExpertiza. Чаще всего люди уезжают из Подмосковья, Адыгеи и Ленобласти, а наиболее популярными пунктами назначения остаются Москва, Санкт-Петербург и северные регионы. Эксперты связывают низкую мобильность населения с экономическими трудностями в стране, неопределенностью и дефицитом кадров. Но также объясняют это и растущей популярностью удаленки.

Портрет мигранта

Численность россиян, работающих за пределами своего родного региона, в прошлом году уменьшилась относительно 2021-го на 7,4%, или на 210 тыс. Всего в 2022-м ради работы переехало 2,6 млн. Ниже показатель был только семь лет назад, в 2015-м, во время валютного кризиса — тогда он составлял 2,4 млн. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росстата (есть у «Известий»). Названные цифры не учитывают людей, которые работают дистанционно на компанию в другом регионе.

Согласно подсчетам, во время карантинных ограничений в 2020-м межрегиональная трудовая миграция снизилась всего на 5,2%, до 2,8 млн человек. Затем, в следующем году, на волне постковидного роста экономики люди стали чаще переезжать. Однако в 2022-м уже на фоне снижения экономической активности количество таких перемещений сократилось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо меньше готовы к переездам. Мужчины уезжают чаще, чем женщины. Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта — специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий, — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Чаще всего переехать в другой регион хотят соискатели из сфер производства, транспорта, управления персоналом и юриспруденции, сообщили «Известиям» в сервисе HeadHunter. Также высокую мобильность показывают учителя и врачи за счет государственных программ поддержки, добавил операционный директор платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. «Известия» направили запрос в Минтруд.

Куда едут

В прошлом году наибольшая доля работников переехала из Московской и Ленинградской областей (18,5% и 16% от всех занятых в регионе соответственно), а также из Адыгеи (18%). Согласно исследованию, это связано с тем, что жителям этих регионов удобно переезжать в крупные города — Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В целом на Подмосковье пришлось 28% всех трудовых «кочевников» России (744 тыс.). Вместе с выезжающими из Башкортостана (166 тыс.) и Ленобласти (160 тыс.) эти три региона обеспечивают больше 40% внутрироссийских мигрантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Традиционно больше всех заезжих специалистов принимают Москва и Санкт-Петербург, а также северные и дальневосточные регионы, где распространены вахтовые работы. При этом в столицу едут для трудоустройства на постоянной основе, тогда как север привлекает сезонными высокими заработками.

Наибольшая доля приезжих по отношению к местным жителям в 2022-м отметилась в Ямало-Ненецком (35% от всех занятых в регионе), Ненецком (21%) и Ханты-Мансийском (20%) автономных округах. Тогда как в Москве и Петербурге этот показатель составил 19% и 7% соответственно.

Российский рынок труда в целом характеризуется невысокой мобильностью, отметила Елена Трубникова из FinExpertiza. Большинство трудовых ресурсов стягиваются в Москву и другие крупнейшие города. По словам эксперта, такая концентрация квалифицированных кадров затрудняет развитие других регионов страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сегодня самая высокая конкуренция за рабочие места в двух столицах — на одну вакансию приходится в среднем пять резюме, рассказали в hh.ru. В Сибири и на Дальнем Востоке одно объявление получает три-четыре отклика.

Во ВНИИ труда согласились, что на снижение уровня переездов влияют высокая конкуренция за работников и удаленная занятость. В целом внутренняя трудовая миграция – естественный процесс для рынка, рассказали в институте «Известиям». Там напомнили, что государство субсидирует отдельным работодателям в сфере промышленности переезд востребованных сотрудников из других субъектов.

Осели на удаленке

Рост трудовой мобильности — непременное условие для развития экономики, считают авторы исследования. По их словам, более равномерное географическое распределение трудовых ресурсов могло бы способствовать повышению социально-экономического благополучия территорий. Решение этого вопроса лежит в области налогового и бюджетного регулирования, инфраструктурного развития, а также связано с улучшением бизнес-климата, отметили аналитики FinExpertiza.

Ключевой фактор низкой мобильности населения — это финансовые трудности, полагает Сергей Сухоставец из «Рокет Ворк». Он объяснил: у людей нет достаточной уверенности и ресурсов для переезда. По словам эксперта, на низкие показатели также влияет дефицит рабочей силы. Нехватка кадров и низкая конкуренция приводят к росту зарплат и улучшению условий труда и в родном городе. Это в свою очередь способствует удержанию сотрудников на местах, отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На межрегиональную миграцию также продолжает влиять широкое распространение удаленной занятости. Сегодня для «белых воротничков» есть достаточно вариантов, позволяющих работать, например, в московской компании, но физически находиться в любом другом регионе, — добавили в пресс-службе HeadHunter.

Доступность дистанционной работы повышается, согласился Сергей Сухоставец. Доля удаленщиков среди всех занятых в стране сейчас держится на уровне 10% — это по меньшей мере 7–8 млн человек, добавил он.

Тренд на снижение уровня трудовой миграции продолжится, считает эксперт. По его словам, низкая конкуренция за рабочие места и рост зарплат будут оказывать давление на темпы мобильности в долгосрочной перспективе.