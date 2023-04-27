А им всё равно: Лондон решает проблему нелегалов в обход ЕСПЧ

В палате общин британского парламента прошли финальные дебаты по биллю о незаконной миграции, который — в случае дальнейшего одобрения палатой лордов — позволит властям отсылать всех нелегалов в Руанду или любую третью страну, раз и навсегда отказывая таким просителям убежища в праве въезда в Соединенное Королевство. Причем без всякой оглядки на обязательства Великобритании в рамках международной конвенции о статусе беженцев. Это идет вразрез с положениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и вызывает нарекания Евросоюза — впрочем, не очень громкие, — но правящие круги в Лондоне это не особо смущает.

Всем в Руанду

Проблема незаконной миграции обострилась в Великобритании далеко не вчера. Еще в 2021 году в страну на небольших лодках сумело пробраться 28,5 тыс. нелегалов, тогда как годом ранее их, по данным британского МВД, было всего 8,5 тыс. человек. А уже по итогам 2022 года поток желающих обосноваться в Соединенном Королевстве и добравшихся-таки туда всё тем же способом — через Ла-Манш на маленьких суденышках и надувных лодках — достигло 45,7 тыс. человек.

Около года назад правительство Великобритании заключило соглашение с Руандой, согласно которому некоторые мигранты, прибывающие в Великобританию по морю, будут отправляться самолетами в эту африканскую страну на время, пока Лондон рассматривает их заявления о предоставлении убежища. Согласно расчетам британского консервативного правительства, это должно было обрубить пространство для маневра группировкам, занимающимся контрабандой людей через Ла-Манш, а самих мигрантов — удержать от рискованных путешествий за лучшей жизнью.

Но план не сработал. Европейский суд по правам человека заблокировал высылку нелегалов как нарушающую права человека. Как итог — ни один из обосновавшихся на британской земле нелегалов так и не был выслан в Руанду.

Единственным успехом в борьбе с нелегалами можно считать разве что возвращение на родину нелегалов-албанцев. Благодаря подписанному в декабре соглашению между Лондоном и Тираной, за последние четыре месяца 1 тыс. граждан Албании была возвращена на родину, сообщили на этой неделе в совместном заявлении власти балканской страны и Великобритании.

Британские власти не стали останавливаться на албанцах и пошли дальше. В марте глава МВД Суэлла Браверман (к слову, сама дочь иммигрантов из Кении и Маврикия, родившаяся в Лондоне) представила новый законопроект, по которому люди, незаконно прибывшие в Британию на лодках через Ла-Манш, должны без лишних проволочек высылаться в третью «безопасную» страну, вроде той же Руанды, без права на последующее возвращение в Соединенное Королевство.

При этом к 26 апреля, когда билль о незаконной миграции поступил на одно из финальных слушаний в палату общин британского парламента, проект прирос существенными поправками. Под давлением правых консерваторов внутри правящей партии главе МВД дали право игнорировать попытки европейских судей остановить депортацию мигрантов из Великобритании. Исполнить предписание ЕСПЧ и передумать относительно высылки какого-либо нелегала в Руанду министр, согласно новым вводным, сможет исключительно по своему личному усмотрению в отдельных случаях.

Кроме того, новые поправки, выдвинутые сторонниками жесткой линии и в целом одобренные министерством внутренних дел, предполагают, что и национальные британские суды не смогут остановить выдворение мигранта, если только этому человеку не грозит «реальный, неминуемый и предсказуемый риск серьезного и необратимого вреда».

В общей сложности на дебаты в палате общин было выдвинуто около 70 страниц поправок. Среди них оказалось, например, положение, дающее чиновникам право изымать мобильные телефоны мигрантов, а также обращаться как с совершеннолетними с теми мигрантами, которые утверждают, что они моложе 18 лет, но отказываются от экспертизы на возраст. Последний пункт был, очевидно, навеян частными в разгар миграционного кризиса в Европе 2015 года случаями, когда вполне взрослые афганцы или сирийцы пытались выдать себя за 17-летних, чтобы иметь право на более лояльное обращение.

В каком виде законопроект будет принят, зависит от мнения палаты лордов, которая рассмотрит проект 10 мая. Но настрой главы МВД на то, чтобы обрубить возможности для ЕСПЧ играть роль первой скрипки в британской правовой системе, очевиден. «В прошлом году мы наблюдали неприемлемую ситуацию, когда министр внутренних дел принял решение о переселении людей в Руанду, и это решение было поддержано в судах, судебные запреты были отклонены английскими судами, но спустя 11 часов в соответствии с непрозрачным процессом, в котором Великобритания не была представлена, судья в Страсбурге отменил решение... Мы хотим избежать повторения этого сценария», — отметила Суэлла Браверман, выступая перед депутатами 26 апреля.

Напомним, 14 июня прошлого года первые нелегалы должны были быть отправлены в Руанду, и Лондон даже заплатил за это 120 млн фунтов стерлингов, но из-за оперативного вмешательства ЕСПЧ рейс так и не состоялся.

Шумят и только

Судя по опросам общественного мнения, попытки остановить приток в Британию нелегалов — не просто идея фикс одной лишь Консервативной партии. Как показало исследование компании Public First в марте, нелегальная миграция стала четвертой по значимости проблемой для всех британских избирателей и второй по важности после роста стоимости жизни среди электората самих тори (неофициальное историческое название Консервативной партии). Так что когда премьер Риши Сунак говорил, что «остановка лодок — это не только мой приоритет, это приоритет людей», он в общем-то не преувеличивал.

«Нынешнее число людей, прибывающих сюда нелегально, превышает любые разумные цифры, которые государство могло бы обеспечить или успешно интегрировать в наше национальное сообщество», — пояснил на этой неделе британский министр по делам иммиграции Роберт Дженрик.

Но не все сочли, что цель оправдывает средства. Помимо ЕСПЧ и целого ряда правозащитных организаций, высказать нарекания Лондону решили и в Евросоюзе. Как пишет 26 апреля Politico, лидеры нескольких стран ЕС и высокопоставленные должностные лица, включая еврокомиссара по внутренним делам Ильву Йоханссон и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, уже несколько раз выражали Лондону свою глубокую озабоченность намерением британского правительства не считаться с решениями ЕСПЧ. Правда, что примечательно, в частном порядке, а не во всеуслышание — как в случае с нарушением прав человека другими странами.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, сейчас вопросы национальной безопасности начинают превалировать над международными документами, и не одна Великобритания изыскивает законодательные возможности для решения своих проблем.

— Но не думаю, что этот вопрос сильно осложнит отношения Британии и ЕС, потому что страна вышла из союза, политически Лондон не обязан выполнять решения Брюсселя. При этом стороны подписали торговое соглашение, британская экономика заинтересована в европейском рынке и наоборот, так что вряд ли такие мелкие вопросы помешают глобальным связям, — отметил эксперт.

Британцам вполне вероятно сойдет с рук нарушение прав нелегалов, полагает и программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

— Еэсовцы, конечно, повозмущаются, но устраивать скандал с Великобританией европейцам совершенно не нужно — они в принципе очень тихо ведут себя по отношению к британцам в последнее время — из-за увеличения американского присутствия в первую очередь, — заметил он.

При этом эксперт отметил, что тем же путем давно идут американцы и австралийцы. Но их, как и британцев, никто в Европе особо не критикует. В отличие от Китая, который на Западе давно и нещадно обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека в Синьцзяне, Тибете или Гонконге. Двойные стандарты при этом налицо, но Брюссель это, очевидно, смущает в той же степени, что и Лондон — игнорирование мнения ЕСПЧ, заключил Тимофей Бордачев.