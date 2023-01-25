С места в карьеру: студенты назвали главные проблемы в поиске работы

Трети студентов устроиться на первую работу мешает низкая зарплата. Об этом «Известиям» рассказали в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь»), который провел опрос 3 тыс. человек. Около 20% учащихся также заявили о нехватке программ поддержки молодежи, а еще 12% столкнулись с незаинтересованностью работодателей в молодых специалистах. В Госдуме сказали «Известиям», что намерены полностью перестроить процесс стажировок в вузах и колледжах для решения проблемы, а общественники предлагают лучше мотивировать работодателей для увеличения целевого набора в университеты. Пока же трудоустройство молодых специалистов требует больших инвестиций со стороны предприятий, пояснили «Известиям» в экспертном центре карьеры при Минобрнауки.

Оценка труда

Татьянин день, который традиционно считается праздником студентов в России, отмечается 25 января. В преддверии него эксперты Фонда молодежных и студенческих инициатив узнали у более чем 3 тыс. студентов по всей стране о главных препятствиях, с которыми они сталкиваются при поиске своей первой работы.

Основной сложностью стал низкий уровень зарплаты и соцгарантий — об этом заявила треть опрошенных (29,4%), еще 19% обратили внимание на нехватку программ поддержки в поиске работы. Тройку антилидеров замыкает незаинтересованность работодателей в молодых специалистах, с которой столкнулись 12,6% студентов. Кроме того, учащиеся также упоминали нехватку открытого диалога между органами власти, бизнесом и молодежью (8,8%) и неэффективность кадровых конкурсов (3,2%). При этом 21,3% опрошенных считают, что в России созданы все условия для успешного старта молодых специалистов, уточнили авторы исследования.

Комментируя существующие меры поддержки со стороны государства, около 50% опрошенной молодежи признает эффективность госпрограмм для трудоустройства молодых кадров, но 9,7% считают их недостаточными. В связи с этим до следующего учебного года фонд намерен подготовить рекомендации по повышению эффективности работы с молодыми специалистами и направить их в Росмолодежь, рассказала «Известиям» директор фонда Анна Лапенко.

— Мы пришли к выводу, что студентам категорически не хватает информации о тех мерах господдержки, которые существуют в России на сегодня. Только 40,5% считают, что достаточно проинформированы о них. Вывод прост, для сохранения молодых кадров необходимо усилить информирование о тех возможностях, которые есть. И делать это нужно в простой, понятной и интересной форме на площадках, востребованных у молодежи, — отметила она.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок назвала объективными результаты опроса. Так, большинство молодых людей действительно не знают о существующих мерах поддержки — к примеру, об образовательных кредитах, которые студенты могут погасить не сразу, а только после трудоустройства, рассказала она.

— Должна быть создана дополнительная программа, которая бы мотивировала работодателей, чтобы они были заинтересованы инвестировать в развитие целевых образовательных контрактов для студентов. А самим обучающимся нужно трезво оценивать свои силы, желания и в том числе достаточно жесткие параметры отработки этого контракта, потому что защищать работодателя от некачественных сотрудников мы тоже должны, — добавила Наталья Починок.

Дело на практике

Впрочем, проблема поиска первой работы существует давно, отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, работодатель действительно заинтересован в найме более опытных кадров, поэтому задача власти сегодня — дать учащемуся возможность получить начальный стаж. Первые шаги на пути к решению проблемы уже сделаны: в российских техникумах и колледжах будут созданы учебно-производственные комплексы, где студенты получат первые деньги и трудовую книжку. Такой формат охватит всю сферу среднего профессионального образования в течение года, уточнил он.

— Раньше, чтобы получить практику в вузе, можно было договориться с компанией и поставить печать. Контроль за достоверностью данных почти отсутствовал. Сегодня нужно сделать высшее образование более практико-ориентированным. Отчасти — через общественные проекты. Так, при трудоустройстве студент скажет: у меня не только знания и диплом, я три года работаю в общественном проекте, мы провели 400 мероприятий с охватом 400 тыс. человек. Это то, что мы хотим поменять на этот 2023 год — подход к высшему образованию с точки зрения внедрения процесса обучения, когда человек будет заниматься практикой и реализовывать значимые для общества проекты, — сказал «Известиям» Артем Метелев.

За последний год также была полностью оцифрована работа центров карьеры — специальных подразделений в университетах, где студентам помогают найти работу, добавил парламентарий. Теперь все учащиеся будут иметь «цифровой след» относительно того, где они проходят практику, куда трудоустраиваются и по какой специальности. «В этом году будет утверждено, что практика теперь не может пройти на бумаге, практика должна быть зарегистрирована в электронной системе», — резюмировал депутат.

Сегодня такие центры карьеры запущены почти в 500 российских университетах, сказала «Известиям» директор экспертного центра карьеры при Минобрнауки РФ Дарья Козырева. Причем всего в России насчитывается чуть более 700 университетов.

— Центрам карьеры важно вести скоординированную работу по оценке возможных сложностей с трудоустройством выпускников, адаптировать образовательные программы под актуальные запросы рынка труда, а наша задача как министерства — понимать ситуацию в разрезе каждого направления, региона и университета, помогать точечно формировать меры поддержки, — отметила она.

Пока трудоустройство молодых специалистов требует больших инвестиций со стороны предприятия: необходимо обучить и адаптировать нового сотрудника к работе на нем, а это расход временного ресурса компании, подытожила Дарья Козырева.