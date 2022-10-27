Пришли на смену: регионы готовы начать «трудовую мобилизацию» студентов

Власти Ленинградской, Курской и ряда других областей сообщили «Известиям» о готовности подключиться к «трудовой мобилизации» студентов, которую недавно начали власти Кузбасса. Учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов могут временно занять места работников, призванных для участия в специальной военной операции. На Кузбассе процесс идет успешно: за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134. Работа добровольная, студенты активно откликаются на предложения — их привлекает зарплата и возможность получить практику по своему профилю. Права студентов при этом не нарушаются, подчеркивают юристы.

Подхватили идею

Присоединиться к программе «трудовой мобилизации» студентов, начатой Кузбассом, готовы как минимум Ленинградская и Курская области. А в Курганской области студенты средних специальных учебных заведений начиная с 2022 года и так проводят последний год обучения на производстве. Об этом «Известиям» рассказали в администрациях регионов.

В частности, по информации комитета образования и науки Курской области, в данный момент вузы региона готовятся включиться в работу по замещению сотрудников, выбывших из трудового процесса в связи с мобилизацией.

— При наличии запросов работодателей студенты будут направлены на рабочие места, — сказали в администрации области.

В Ленинградской области программа «трудовой мобилизации» студентов в данный момент не реализуется, но в пресс-службе губернатора и правительства региона «Известиям» сообщили о готовности «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования»,

Пришли на смену Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В администрации Курганской области отметили, что по инициативе губернатора Вадима Шумкова с этого года студенты выпускных курсов средних специальных учебных заведений последний год обучения проводят непосредственно на предприятиях — для получения необходимых практических навыков. Также в обычном порядке они могут трудоустраиваться на предприятия, в том числе на рабочие места мобилизованных.

Задумались о возможности привлекать к работе на местных предприятиях студентов и в Челябинской области.

— Вузы области прорабатывают данный вопрос индивидуально. В частности, Челябинский государственный университет взаимодействует с предприятиями города и собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей для замещения трудовых обязанностей мобилизованных сотрудников. Для студентов ссузов такая программа в настоящее время не планируется, — рассказали в министерстве образования региона.

В Чукотском АО «Известиям», в свою очередь, сообщили, что подобная применяемой в Кузбассе схема привлечения студентов «имеется в виду, но пока не планируется к реализации, поскольку дефицит рабочих кадров покрывается внутренними резервами организаций округа».

В Калужской области рассказали, что изучают востребованность программы среди целевых групп.

Пришли на смену Фото: ТАСС/Евгений Курсков

В Брянской, Ростовской и Нижегородской областях «Известиям» сообщили, что «трудовую мобилизацию» студентов на данный момент не планируют.

Подали пример

В Кузбассе студентов «призвали» к труду 19 октября — об этом сообщил официальный сайт правительства региона. В рамках этой программы учащиеся вузов и ссузов приходят на те рабочие места, которые освободились из-за частичной мобилизации.

«Известия» поговорили с «мобилизованными» студентами на Кузбассе, и оказалось, что ребята вовсе не прочь и даже рады временно заменить убывших на спецоперацию работников.

— Пришло приглашение от директора предприятия на вакантное место. Сразу же согласился, поскольку работа по профессии, также привлекли зарплата и коллектив. Наберусь опыта, он и в написании диплома поможет. Мне нравится, что работа с учебой совмещается, а преподаватели понимают и помогают в случае чего, — поделился четверокурсник одного из кемеровских профтехучилищ 18-летний Дмитрий. В рамках «трудовой мобилизации» он устроился на предприятие слесарем — по той специальности, которую и получает в ссузе.

Еще один четверокурсник, Кирилл, заметил, что нуждался в работе — и благодаря «трудовой мобилизации» его взяли на одно из производств.

Пришли на смену Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Меня привлекло, что работа по графику сутки/трое, — то есть я смогу совмещать ее с учебой. И еще мне понравился дружный коллектив, — рассказал он.

С момента запуска программы, его координатор, Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), получил 161 заявку от 38 предприятий и выполнил 134 из них. Об этом «Известиям» сообщил руководитель ЦОППа Виктор Лысенко.

— В первую очередь мы помогаем промышленным предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность городов. «Россети» — наш первый заказчик. А вообще это угольные, металлургические, строительные компании, — рассказал он.

Виктор Лысенко добавил, что предприятия объявили набор не только на те места, которые покинули мобилизованные на спецоперацию сотрудники, — некоторые организации таким образом решили собрать кадровый резерв.

— Как мы отбираем кандидатов? Студент должен продемонстрировать вживую те навыки, которые он приобрел во время учебы. А работодатель смотрит и решает — нужен ему такой сотрудник или нет. При этом учащийся принимается на рабочее место до тех пор, пока отсутствует основной работник, — пояснил Виктор Лысенко.

Пришли на смену Фото: РИА Новости/Александр Поготов

Любое предприятие по интернету может оставить заявку на работника, прописывает в ней условия и зарплату, продолжил он. А ЦОПП подбирает образовательную организацию и подписывает соглашение о трудоустройстве студента.

Права соблюдаются

Не мешает ли привлечение к работе на заводах студентам учиться и не нарушает ли их права? Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев уверен, что нет. Он подчеркнул, что с юридической точки зрения инициатива властей Кузбасса даже не является настоящей трудовой мобилизацией.

— Трудовая мобилизация — это принудительное привлечение населения к широкому спектру работ на основе нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время, — напомнил юрист в беседе с «Известиями». — Например, в п. 2 ст. 10 («Обязанности граждан») закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» изложено, что граждане в период мобилизации или в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке.

В то же время в Кузбассе, да и в других регионах реализуются программы, которые подразумевают добровольное, а не принудительное привлечение к работе на предприятиях. При этом речь чаще всего идет о студентах последних курсов — это вряд ли ухудшит их положение, а даже наоборот, поскольку студентам — особенно технических учебных заведений — необходима производственная практика, заметил адвокат.

Пришли на смену Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Конечно, полезной такая «мобилизация» может быть только в условиях безопасного труда и по профилю специализации студента, чтобы он мог получить именно те навыки, которые ему необходимы , — отметил Алексей Гавришев.