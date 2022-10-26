Ветеранов право: какие льготы получат добровольные участники СВО

Добровольцы, принявшие участие в СВО, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими ВС России. Правительство поддержало соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба правительства РФ в среду, 26 ноября. Это значит, и сами добровольцы, и их семьи получат право на льготы и меры социальной поддержки. На какую помощь и защиту могут рассчитывать ветераны боевых действий, выясняли «Известия».

За что дают статус ветерана боевых действий

22 июня 2022 года Госдума при поддержке главы государства приняла закон, согласно которому участники спецоперации на Украине получили статус ветеранов боевых действий. Также ветеранами будут считаться участвующие в СВО пограничники и гражданский персонал, а теперь и те, кто записался добровольцем . В свою очередь получившие ранения добровольцы смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Ветеранов право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Какие льготы получают ветераны боевых действий

Ветеранам боевых действий и членам их семьи компенсируют 50% от оплаты услуг ЖКХ. Речь идет об услугах по управлению жилым домом, взносах на капремонт и ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, ветераны не платят налог на имущество, будь то квартира, дом или гараж. Правда, льготу предоставляют только на один вид собственности в каждой категории, то есть на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.

Ветеранов избавляют от обязанности платить земельный налог на участок в шесть соток. Выплаты появляются только на более крупные земельные участки.

В дальнейшем на работе ветераны боевых действий получают право брать отпуск в удобное для них время. Кстати, аналогичные отпускные льготы положены по закону и женам военнослужащих: они имеют право отдыхать в даты, совпадающие с отпуском мужа. Кроме того, бывшие военные имеют право на 35-дневный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

Приятным бонусом становится и возможность получить профессиональное обучение или дополнительное образование за счет работодателя.

Что касается медицинского обслуживания, то ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а также по выходе на пенсию могут обслуживаться в тех же военных поликлиниках, больницах и госпиталях, к которым были прикреплены в дни службы. Также воинам предоставляются бесплатное протезирование или компенсация за самостоятельно приобретенные протезы (исключение — зубные протезы).

Бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте и в пригородных электричках для ветеранов не установлен на федеральном уровне, однако действует в большинстве регионов. Кроме того, один раз в году ветераны могут бесплатно добраться до санатория и обратно.

Ветеранов право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Какие выплаты и пенсии положены ветеранам боевых действий

Выходя в запас, военнослужащие со статусом ветерана боевых действий получат единовременное пособие . В среднем оно составляет в 2022 году 5215 рублей.

Ветераны боевых действий получают ежемесячную доплату. С февраля 2022 года сумма составляет 3418 рублей. Также им положены бесплатный проезд, путевки в санатории дважды в год и бесплатные лекарства. Есть опция отказаться от этих льгот и увеличить сумму ежемесячного пособия. Надбавка к пенсии для ветеранов составляет 32% дополнительно к сумме страховой или социальной пенсии.

Еще одна инициатива защитила от списания кредиторами боевые выплаты, которые положены участникам специальной военной операции.

Ветеранов право Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Какие законы защищают права ветеранов боевых действий

Льготы участникам военных действий регламентируется федеральным законом № 5-ФЗ, который так и называется — «О ветеранах». Социальная поддержка бывших военных регулируется ст. 16, а ежемесячные выплаты — ст. 23.1 того же закона.

О налоговых льготах говорится в ст. 391 и 407 Налогового кодекса Российской Федерации, а пенсии определяются ст. 45 закона № 4468-I от 12 февраля 1993 года.

Кроме этого собственные меры поддержки ветеранов боевых действий могут устанавливать регионы. Например, в Москве ветераны имеют право на компенсацию за услуги телефонной связи, в Санкт-Петербурге — на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в размере 1018 рублей независимо от наличия работы и получения дохода.

Что положено семьям ветеранов

Родители и несовершеннолетние дети ветеранов, а также супруги, не вступившие в новый брак в случае его смерти, также имеют право на льготы. Кроме того, меры поддержки могут получить и другие члены семьи, если они являются нетрудоспособными и жили на иждивении у ветерана.

Так, вдовы ветеранов имеют право на внеочередное оказание медпомощи и соцобслуживание, путевки в санатории, лечение в ведомственных госпиталях и ежемесячные выплаты.

Ветеранов право Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Психологическая помощь ветеранам боевых действий

20 октября группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, согласно которому ветераны и члены семей погибших участников боевых действий имеют право на психологическую помощь и реабилитацию.

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».