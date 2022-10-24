Подсобить с пособием: довольствие мобилизованных хотят исключить из расчета нуждаемости

В Госдуме предложили не учитывать денежное довольствие мобилизованного (по поручению президента оно должно составлять не менее 195 тыс. в месяц) при оценке среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия . Глава комитета ГД по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина уже направила поправку в профильный комитет. С похожей инициативой выступил и депутат ЛДПР Сергей Леонов: он также предлагает не учитывать выплаты за ранения, а также за пострадавшее имущество в результате ЧС. Актуальность инициативы подтвердили «Известиям» и в Общественной палате. В «Единой России» подчеркнули, что предоставлять новое пособие нуждающимся россиянам будут по аналогии с порядком выплат на детей от восьми до 17 лет. При этом целевая поддержка за порчу имущества из-за ЧС или полученные ранения и так не учитываются в качестве дохода семьи , заявили «Известиям» в партии власти.

Одна за все

Государственная дума 18 октября приняла в первом чтении законопроект кабмина «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным». Такую выплату предлагают предоставлять ежемесячно нуждающимся россиянам с детьми до 17 лет, а также беременным, вставшим на учет на раннем сроке. Право на его получение авторы инициативы хотят рассчитывать исходя из размера «среднедушевого дохода семьи», то есть из зарплаты всех ее членов за последний год. В случае, если он ниже прожиточного минимума, россиянам предоставят материальную поддержку. При этом у претендующих на универсальное пособие дополнительно будут учитывать наличие движимого и недвижимого имущества и поступления от вкладов.

Размер пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума как для семей с детьми, так и для беременных. При этом новая мера призвана заменить несколько уже действующих: ежемесячное пособие женщине в положении, по уходу за ребенком до полутора лет, незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Подсобить с пособием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для оформления матпомощи россиянам будет достаточно подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно разными способами — через портал «Госуслуги», в МФЦ либо в фонде пенсионного и социального страхования, следует из законопроекта.

Ведение универсального пособия планируется с 1 января 2023-го . По оценкам кабмина, новой мерой поддержки будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей. Предполагается, что объем финансового обеспечения инициативы в 2023 году составит почти 1,7 трлн рублей, причем из региональных бюджетов планируют выделить лишь 261,3 млрд. На финансирование в 2024-м и 2025-м предусмотрены примерно те же суммы.

Поправки в проект

Депутат Сергей Леонов предложил уточнить условия для назначения универсального пособия: не включать в расчет «денежное содержание граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации» , выплаты за получение ранений, травм, контузий и прочих увечий, а также единовременную матпомощь после потери имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации. Соответствующую поправку парламентарий уже внес на рассмотрение в нижнюю палату. Госдума принимает уточнения к законопроекту до 1 ноября.

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина также заявила «Известиям», что намерена инициировать соответствующую поправку в проект закона.

— Этот вопрос мы хотим задать правительству. Пример: семья с тремя детьми не получает детское пособие, потому что муж работал на заводе и его зарплата была больше одного прожиточного минимума на каждого. Его мобилизовали — теперь семья «осталась без ничего». Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Сегодня только подписала, направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тыс. рублей в общий доход, — сказала она.

Подсобить с пособием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В партии «Справедливая Россия — За правду» также отметили, что вопрос включения довольствия мобилизованных в расчет нуждаемости стал важным нюансом в законопроекте об универсальном пособии.

Однако порядок расчета новой меры поддержки будет определяться постановлением правительства России, а не готовящимся законопроектом, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина. Депутат отметила в разговоре с «Известиями», что процедура назначения новой меры поддержки пройдет по такой же аналогии, как и с выплатой на детей от восьми до 17 лет.



— Разовая помощь целевого характера, связанная с определенными жизненными обстоятельствами, будь то компенсация за порцию имущества в результате чрезвычайных ситуаций, либо что-то еще, в нашем случае выплата в случае ранения либо единоразовая выплата при мобилизации, которую назначают по своей инициативе губернаторы. Эта сумма не учитывается в качестве дохода семьи. Потому что это — целевая поддержка. Она и не будет учитываться в определении среднедушевого дохода, — подчеркнула депутат.



Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова обратила внимание, что при расчете нового пособия будет рассматриваться доход за предыдущий год, в который как раз войдет и денежное довольствие, и это вызывает риски прекращения выплат малоимущим семьям, которые ранее им предоставлялись. Напомним, ранее Владимир Путин подписал поручение «о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат — не менее 195 тыс. рублей за месяц, включая период подготовки и обучения».

Подсобить с пособием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Универсальную выплату предлагают ввести с января, то есть довольствие действительно может учитываться. Тогда получается, что все семьи мобилизованных не будут проходить как малоимущие. Если в семье работает человек, который получает 195 тыс. рублей, то встает вопрос: нужна ли им выплата, когда есть семьи, которые действительно в ней нуждаются. Конечно, она может продолжать быть малоимущей. Например, если в семье восемь детей, то и доход делится на всех. 195 тыс. — немного на большую семью, это понятно. При этом в большой семье, скорее всего, мама не работает, работает только папа, — сказала Юлия Зимова «Известиям».

По ее словам, сейчас Россия переходит к более «адресному» предоставлению мер поддержки нуждающимся, поэтому вопрос требует изучения.

«Известия» также направили запрос в пресс-службы правительства и Минтруда.