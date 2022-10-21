В форме и содержание: в ГД предложили платить за мобилизованных алименты из бюджета

В Госдуме предложили выплачивать за счет бюджета алименты за подпавших под частичную мобилизацию и военнослужащих, принимающих участие в СВО . Такой законопроект в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента, сообщили «Известиям» в ЛДПР. Также они считают нужным гасить за счет казны задолженности по алиментам в случае гибели служащего. Часть экспертов скептически отнеслись к инициативе: по их мнению, зарплаты мобилизованных в 195 тыс. рублей вполне достаточно для того, чтобы содержать детей и закрыть долги по выплатам, если они были.

Взять ответственность

В ЛДПР предлагают возложить на государство обязательства мобилизованных по алиментам, а также долгам по этим выплатам в случае гибели участника СВО . Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, рассказали «Известиям» во фракции. Редакция ознакомилась с документом и пояснительной запиской к нему.

— В связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, и, соответственно, удержания с его заработной платы по исполнительным листам и соглашениям об уплате алиментов производиться не будут , — пояснил инициативу один из авторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков.

Как правило, алименты выплачивают в соответствии с решением суда — примерно в 95% случаев, пояснил юрист, основатель и глава консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Также возможен вариант, когда бывшие супруги самостоятельно договариваются об определенной сумме, которая прописывается в нотариально заверенном соглашении между ними, добавил он.

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Многие дети могут остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время , полагает Евгений Марков.

— Поэтому мы считаем необходимым установить в качестве государственной поддержки ежемесячное пособие в размере суммы, положенной к выплате алиментов, на время участия мобилизованного в СВО и полное погашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели или смертельного ранения , — сказал соавтор проекта депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Приняв поправки в ТК РФ о приостановке трудового договора для призываемых на военную службу, власти гарантировали мобилизуемым сохранение рабочего места, отметил еще один разработчик поправок депутат Госдумы Ярослав Нилов. Но нужно позаботиться и об их детях, ежемесячное пособие — самое логичное и надежное решение, уверен парламентарий.

— Это довольно логичный и ожидаемый шаг, который приведет к более лояльному отношению мобилизованных к социальной политике государства . Он поможет семьям, которые сейчас столкнулись со сложностями из-за мобилизации, и в целом это положительное для общества нововведение, — считает Вадим Ткаченко.

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Также юрист отметил, что реализация инициативы потребует довольно много средств, но пока непонятно, из какого бюджета они будут выплачиваться. Скорее всего, из резервов на социальные нужды, полагает он. «Известия» направили запрос в Минфин.

Спорное предложение

Важно обеспечить выполнение всех обязательств мобилизованных и предложенное решение оправданно, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Государству стоит максимально позаботиться о социальной стабильности в обществе в столь непростой ситуации, уверен эксперт.

С другой стороны, как отметил меценат и общественный деятель Грант Агасьян, власти и так уже обеспечили существенным довольством подпавших под частичную мобилизацию, добровольцев и военнослужащих, участвующих в СВО. Бизнес также берет на себя значительные обязательства по их поддержке, напомнил он.

Действительно, сейчас государство уделяет приоритетное внимание поддержке семей мобилизованных, но выплату алиментов вряд ли можно к ней отнести, согласен член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук. Ежемесячный оклад мобилизованных в 195 тыс. рублей позволяет погасить накопленные долги по алиментам на содержание детей, если у мужчины до этого был существенно меньший доход или он уклонялся от их оплаты , сказал он.

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— Инициатива представляется необоснованной: если бы у мобилизованных граждан не было дохода, то она была бы оправданна, — согласна руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Екатерина Кузнецова.

Актуальнее было бы определить порядок обращения получателей алиментов в соответствующие органы с требованием об отчислении им выплат из доходов мобилизованных, считает она.