Задача на вычет: мобилизованным хотят вернуть деньги за покупки для службы

Мобилизованным гражданам предложили вернуть часть денег, которые они потратили на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей для участия в СВО . Речь может идти о социальном вычете для призванных и членов их семей или использовании механизма кешбэка от государства. С таким предложением выступили в Госдуме, инициатива направленна в Минфин. Некоторые парламентарии уже поддержали коллег. Эксперты же отметили, что армия должна полностью обеспечивать людей всем необходимым, но в каких-то регионах это иногда полностью реализовать не могут, поэтому люди вынуждены самостоятельно заботиться о себе.

Купил и вычел

В Госдуме предложили возмещать мобилизованным гражданам их затраты на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. Такая идея сформулирована в письме зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова главе Минфина Антону Силуанову. «Известия» ознакомились с документом. По мнению парламентария, потраченные средства можно вернуть за счет социального вычета . Этот механизм уже действует в отношении, например, расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов: можно подать декларацию в налоговую и вернуть 13% от потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей (при условии, что человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит к возврату). В случае с оплатой высокотехнологичной медицинской помощи лимита нет. Станислав Наумов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что расходы некоторых мобилизованных достаточно значительны — допустим, на один бронежилет у граждан уходит от 180 тыс. рублей.

Задача на вычет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как отметил парламентарий, альтернативой социальному вычету может быть прямой кешбэк по предъявленным чекам . Этот механизм уже обкатан в туристической отрасли — люди могли вернуть до 20% своих трат .

Также предстоит решить, как можно будет вернуть деньги тем, кто помогал мобилизованным : близким и друзьям. Возможно, эти траты следует отнести к категории благотворительности — тогда эти люди тоже смогут получать социальный вычет.

— Если у нас появится новая категория трат для социального вычета, то мы столкнемся с выпадающими доходами местных бюджетов. Более того, некоторые регионы уже выделяли людям деньги для их подготовки к службе, — уточнил Станислав Наумов. — Поэтому локальным бюджетам могут возместить потраченные средства трансферами из федеральной казны.

Парламентарий также направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину, отметив: всё чаще появляются сообщения о том, что люди самостоятельно закупают экипировку — одежду, обувь, спальные мешки, аптечки. Поэтому зампред комитета ГД по экономической политике предложил предусмотреть в бюджете материальное обеспечение для призванных по частичной мобилизации . На практике следует расширить финансирование для Минобороны, ведомство в свою очередь обеспечит людей всем необходимым, пояснил он.

Задача на вычет Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Своими силами

Если государство мобилизует граждан, то оно предоставляет полный комплект обмундирования и экипировки как на летний, так и на зимний период , сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Туда входит общевойсковой комплект одежды, обувь, термобелье, средства индивидуальной защиты: бронежилеты, каски, даже налокотники и наколенники . Перечень утвержден Минобороны. Но существует, видимо, системная проблема, которую как раз и вскрыла частичная мобилизация: выяснилось, что какие-то регионы не могут обеспечить людей экипировкой, — подчеркнул эксперт. — Плюс вещи, которые выдают мобилизованным, не всегда качественные. Люди вынуждены самостоятельно заботиться о себе. Поэтому было бы справедливо вернуть гражданам и членам их семей деньги, потраченные ими на экипировку. Это будет воспринято населением как вполне справедливый шаг.

Алексей Леонков подчеркнул: в возникших при массовой мобилизации проблемах нет вины армии — она была ограничена бюджетом, который постоянно пытался срезать Минфин. Ведь средства выделяют на определенные статьи, тогда как Министерству обороны следовало сохранять развитие вооруженных сил — все исследовательские и опытно-конструкторские работы, заниматься подготовкой личного состава, закупать военную технику и содержать военное хозяйство.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что в аппарат кабмина письмо не поступало. В Минфине получили обращение, предложения рассматриваются, сказали в ведомстве.

Задача на вычет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инициатива о социальном вычете на амуницию абсолютно логична, считает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Всем, кому пришлось закупать средства защиты, форму и тому подобное за свой счет, необходимо компенсировать эти расходы, — уверен он.