Прикрытый тыл: что положено семьям мобилизованных в России

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной поддержке семей мобилизованных. В пакет помощи вошли не только единовременные выплаты, но и бесплатное питание в школах и зачисление в детсады без очереди для детей военных, содействие в поиске работы для супругов, обслуживание на дому родственников-инвалидов и другое. Подключились и регионы — объем помощи разный и зависит от специфики территории. В одних местах губернаторы, к примеру, компенсируют оплату проезда в общественном транспорте, в других — раздают овощи, рыбу и скот. Как в России помогают родным мобилизованных — в материале «Известий».

Как помогают детям

Необходимость помочь семьям мобилизованных начали обсуждать почти сразу после указа президента 21 сентября. Для военнослужащих и их родных сейчас разрабатывают федеральную поддержку. 28 сентября в Госдуму внесли соответствующий законопроект.

В документе прописаны единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей, освобождение от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения службы, освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, взносов на капремонт, освобождение от уплаты налога на имущество, компенсацию в размере 50% на уплату ОСАГО, если автомобиль, помимо мобилизованного гражданина, используется не более чем двумя водителями.

Прикрытый тыл Фото: агентство городских новостей «Москва»/Максим Мишин

Кроме того, предполагается освободить семью призванного от оплаты детсада, установить ежемесячное пособие на детей до трех лет в размере 6 тыс. рублей и выдать единовременное пособие беременной жене в размере 14 тыс. рублей. Все эти меры пока находятся на рассмотрении в профильных комитетах ГД.

Однако на местах решили не дожидаться принятия федерального закона и не ограничиваться им. В первую очередь администрации городов, областей и краев бросили силы на детей. Школьники, чьих отцов призвали для участия в спецоперации, получат бесплатное горячее питание. Сейчас оно доступно только для младшеклассников и льготников. Об этой мере объявили в большинстве регионов — к примеру, в Костромской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Воронежской, Томской и Калужской областях, Хакасии и Татарстане.

Поддержку получат и семьи с маленькими детьми. Во многих регионах им предложили внеочередное или облегченное зачисление в детские сады, а также компенсацию оплаты и питания. Так поступили, например, в Воронежской области, Татарстане и Бурятии. В последних двух субъектах, а также в Костромской области позаботились и об организации бесплатного досуга для школьников, а Орловская область и ХМАО готовы оплатить им летние лагеря.

Томская область взяла на себя оплату обучения взрослых детей мобилизованных — студентов колледжей и техникумов.

В большинстве случаев власти регионов стремятся оказать родным мобилизованных адресную помощь. Во многих городах открылись специальные центры и заработали горячие линии, чтобы супруги и родственники военных могли сообщить соцработникам, в чем именно они нуждаются.

Прикрытый тыл Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

«Списки нужно будет все поднять. Персонально разобраться в каждой семье, где есть дети — какие есть проблемы со здоровьем, обучением. Быть готовыми с этими детками поработать отдельно самым серьезным образом», — подчеркнул губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«На каждую семью составим карту индивидуальных потребностей. Мы будем максимально помогать в решении всех насущных проблем, чтобы эти семьи чувствовали, что есть кому о них позаботиться», — сообщила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

Как поддерживают супругов и родственников

Еще одна распространенная мера поддержки в регионах — единовременные выплаты. Суммы разные: к примеру, Воронежская область выделит семьям мобилизованных по 120 тыс. рублей, Томская — по 42 тыс., а Чукотка и Белгородская область — по 100. В Подмосковье семьям мобилизованных пообещали выплатить по 200 тыс. рублей.

В нескольких субъектах родные военнослужащих получат приоритетное медицинское обслуживание, смогут вне очереди пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. К родственникам, которые в этом нуждаются, будут чаще приходить домой социальные работники. Об этом заявили в Костромской, Орловской, Кемеровской областях и Бурятии.

Прикрытый тыл Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Новосибирская и Томская области перед началом отопительного сезона решили компенсировать семьям мобилизованных услуги ЖКХ, а в Хакасии и Татарстане обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте. В промысловых и сельскохозяйственных регионах помогают не только деньгами: на Сахалине родным военных раздадут по 5 кг рыбы, в Тыве они получат муку, картофель, капусту, а также по одному барану.

Не обошли вниманием и душевное состояние жен, детей и родителей мобилизованных. Например, в Курской области на базе Центра для несовершеннолетних открылся кабинет экстренной психологической помощи членам семей военнослужащих. Там будет работать и мобильная бригада с психологом, социальным педагогом и специалистом по социальной работе. Дети смогут получить помощь в том числе в условиях стационара. В Хакасии, Кемеровской, Калужской областях и других субъектах тоже приняли подобные меры.

Москва и Петербург

Обе столицы подошли к задаче по максимуму. В Петербурге сделали упор на детей мобилизованных: они получат бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте и путевки в детские оздоровительные лагеря, их родителей полностью освободят от платы в детских садах.

Город закупит для военнослужащих обмундирование и выплатит им по 100 тыс. рублей. Добровольцы получат по 300 тыс.

«Прежде всего необходимо предоставить семьям мобилизуемых полный пакет социальных услуг и выплат. Мы приняли закон, который позволяет губернатору напрямую определять характер и размеры социальной поддержки, не внося изменений в Социальный кодекс. Это повышает нашу оперативность и мобильность», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Москва объявила о помощи для всех близких мобилизованных, в том числе престарелых родителей и взрослых детей. Мэр столицы Сергей Собянин выложил на своем сайте полный список мер поддержки. Он включает в себя почти все решения, принятые в регионах, плюс несколько дополнительных.

Прикрытый тыл Фото: агентство городских новостей «Москва»/Максим Мишин

Например, супругам военнослужащих и их детям трудоспособного возраста организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, помогут с поиском работы. Помимо психологических консультаций, родные мобилизованных смогут бесплатно консультироваться с юристами. Детям оплатят не только питание в школах, но и продленки, кружки, секции и факультативы. Самим военнослужащим будут ежемесячно дополнительно выплачивать 50 тыс. рублей в течение всего срока службы.

«Призыв по мобилизации в Вооруженные силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», — подчеркнул Собянин.

Меры поддержки продолжают разрабатываться — как на федеральном, так и на местных уровнях. С объявления частичной мобилизации прошло всего две недели, поэтому какие-то проблемы или задачи могут определиться позже. Но и у регионов, и у столицы есть ресурсы реагировать на потребности родных военнослужащих довольно быстро.