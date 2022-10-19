То еще довольствие: как будут решаться проблемы обеспечения мобилизованных

Владимир Путин в ходе заседания Совбеза поручил разобраться с проблемами, возникающими с обеспечением мобилизованных всем необходимым. В частности, проконтролировать качество экипировки, бытовых условий, оборудования казарм и медобслуживания, а также сроки выплат бойцам денежного довольствия. Пока проблемы с начислением средств и ошибки в ходе мобилизационной кампании сохраняются в ряде регионов, говорится в докладе СПЧ от 19 октября. Поручения президента необходимы, чтобы исключить дискриминацию и обеспечить равные условия для всех призванных на службу, считают эксперты. Несмотря на то что количество жалоб на нарушения в рамках мобилизации в последнее время снижается, проблемы на местах всё еще есть.

Содействие регионов

На заседании Совета безопасности 19 октября президент подчеркнул, что люди, призванные в рамках частичной мобилизации, должны своевременно обеспечиваться всем необходимым.

— Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне, — сказал Владимир Путин.

Теперь к решению этих вопросов, помимо Минобороны, будут активнее привлекаться главы регионов с их ресурсами. Из перечня поручений, утвержденных главой государства, следует, что они должны оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, их материально-технического обеспечения и организации мероприятий по подготовке и обучению.

То еще довольствие Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Высказался Владимир Путин и о проблемах, которые возникали с выплатами денежного довольствия мобилизованным.

— Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава, — сказал глава государства.

После заседания Совбеза, глава правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил министру финансов РФ Антону Силуанову взять ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам под личный контроль. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

Должный контроль

Согласно докладу, подготовленному членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, лишь в половине субъектов региональные власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии мобилизованным гражданам, открыли центры поддержки семей мобилизованных и организовали горячие линии.

«Это приводит к дискриминации граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества», говорится в докладе СПЧ, опубликованном 19 октября.

То еще довольствие Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Кроме того, правозащитники выявили большое число случаев, когда банки уклонялись от предоставления кредитных каникул мобилизованным, зафиксировали рост цен на экипировку, отсутствие субсидий на покупку ими медикаментов и личного снаряжения, а также факты ошибок при призыве, когда повестки получали люди, которые не подпадали под критерии мобилизации.

«Федеральным и региональным органам государственной власти необходимо установить тщательный контроль за реализацией дополнительных льгот и гарантий лицам, призванным на военную службу по мобилизации», — подчеркивается в докладе правозащитников.

Перегибы на местах

Президент ясно дал понять: мобилизованные должны быть обеспечены всем необходимым. Это предупреждение ответственным за тыловое обеспечение лицам Минобороны, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Президент четко сказал то же, что говорим и мы, и Совет Федерации: выплаты должны быть одинаковыми во всех регионах. И это решение должно приниматься на федеральном уровне. Сейчас есть несоответствие в размере денежного довольствия мобилизованных из разных субъектов. То же самое можно сказать и про материально-техническое обеспечение идущих служить граждан, — отметил он.

Сейчас количество жалоб, поступающих от мобилизованных, уменьшилось, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом в нижней палате парламента процесс обработки обращений давно поставлен на поток, подчеркнул он.

То еще довольствие Фото: ТАСС/Сергей Медведев

— Как только жалоба поступает, она тут же обрабатывается. Могу сказать, что интенсивность по количеству поступлений снизилась. Хотя жалобы есть. У нас только что была встреча с замминистра обороны Николаем Панковым. Депутаты высказывали, что в разных регионах есть перекосы. В том числе называли имена должностных лиц, возглавляющих призывные комиссии, которые, например, направили на фронт многодетного отца, у которого трое детей. А Генштабом было принято решение, что такие граждане не подлежат мобилизации, — отметил депутат.

По его словам, нарушения возникают по нескольким причинам.

— Есть закон о мобилизации, где не раскрывается понятие частичной мобилизации. А местные комиссии и военкомы руководствуются нормами этого закона. До кого-то не дошли указания Генштаба. Кто-то считает, что закон превыше указаний. Как обычно, человеческий фактор: где-то раздолбайство, где-то отсутствие должной гибкости, — подчеркнул парламентарий.

Эти вопросы надо решать быстро и фундаментально, потому что от них зависит безопасность людей, добавил Кирилл Кабанов.

То еще довольствие Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Люди не должны думать о том, как решить эти проблемы. Поэтому президент жестко дал понять, что есть правительство, которое за это отвечает. И есть ответственные по регионам, — подчеркнул эксперт.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество — квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.