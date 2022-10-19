То еще довольствие: как будут решаться проблемы обеспечения мобилизованных
Владимир Путин в ходе заседания Совбеза поручил разобраться с проблемами, возникающими с обеспечением мобилизованных всем необходимым. В частности, проконтролировать качество экипировки, бытовых условий, оборудования казарм и медобслуживания, а также сроки выплат бойцам денежного довольствия. Пока проблемы с начислением средств и ошибки в ходе мобилизационной кампании сохраняются в ряде регионов, говорится в докладе СПЧ от 19 октября. Поручения президента необходимы, чтобы исключить дискриминацию и обеспечить равные условия для всех призванных на службу, считают эксперты. Несмотря на то что количество жалоб на нарушения в рамках мобилизации в последнее время снижается, проблемы на местах всё еще есть.
Содействие регионов
На заседании Совета безопасности 19 октября президент подчеркнул, что люди, призванные в рамках частичной мобилизации, должны своевременно обеспечиваться всем необходимым.
— Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне, — сказал Владимир Путин.
Теперь к решению этих вопросов, помимо Минобороны, будут активнее привлекаться главы регионов с их ресурсами. Из перечня поручений, утвержденных главой государства, следует, что они должны оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, их материально-технического обеспечения и организации мероприятий по подготовке и обучению.
Высказался Владимир Путин и о проблемах, которые возникали с выплатами денежного довольствия мобилизованным.
— Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава, — сказал глава государства.
После заседания Совбеза, глава правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил министру финансов РФ Антону Силуанову взять ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам под личный контроль. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
Должный контроль
Согласно докладу, подготовленному членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, лишь в половине субъектов региональные власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии мобилизованным гражданам, открыли центры поддержки семей мобилизованных и организовали горячие линии.
«Это приводит к дискриминации граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества», говорится в докладе СПЧ, опубликованном 19 октября.
Кроме того, правозащитники выявили большое число случаев, когда банки уклонялись от предоставления кредитных каникул мобилизованным, зафиксировали рост цен на экипировку, отсутствие субсидий на покупку ими медикаментов и личного снаряжения, а также факты ошибок при призыве, когда повестки получали люди, которые не подпадали под критерии мобилизации.
«Федеральным и региональным органам государственной власти необходимо установить тщательный контроль за реализацией дополнительных льгот и гарантий лицам, призванным на военную службу по мобилизации», — подчеркивается в докладе правозащитников.
Перегибы на местах
Президент ясно дал понять: мобилизованные должны быть обеспечены всем необходимым. Это предупреждение ответственным за тыловое обеспечение лицам Минобороны, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
— Президент четко сказал то же, что говорим и мы, и Совет Федерации: выплаты должны быть одинаковыми во всех регионах. И это решение должно приниматься на федеральном уровне. Сейчас есть несоответствие в размере денежного довольствия мобилизованных из разных субъектов. То же самое можно сказать и про материально-техническое обеспечение идущих служить граждан, — отметил он.
Сейчас количество жалоб, поступающих от мобилизованных, уменьшилось, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом в нижней палате парламента процесс обработки обращений давно поставлен на поток, подчеркнул он.
— Как только жалоба поступает, она тут же обрабатывается. Могу сказать, что интенсивность по количеству поступлений снизилась. Хотя жалобы есть. У нас только что была встреча с замминистра обороны Николаем Панковым. Депутаты высказывали, что в разных регионах есть перекосы. В том числе называли имена должностных лиц, возглавляющих призывные комиссии, которые, например, направили на фронт многодетного отца, у которого трое детей. А Генштабом было принято решение, что такие граждане не подлежат мобилизации, — отметил депутат.
По его словам, нарушения возникают по нескольким причинам.
— Есть закон о мобилизации, где не раскрывается понятие частичной мобилизации. А местные комиссии и военкомы руководствуются нормами этого закона. До кого-то не дошли указания Генштаба. Кто-то считает, что закон превыше указаний. Как обычно, человеческий фактор: где-то раздолбайство, где-то отсутствие должной гибкости, — подчеркнул парламентарий.
Эти вопросы надо решать быстро и фундаментально, потому что от них зависит безопасность людей, добавил Кирилл Кабанов.
— Люди не должны думать о том, как решить эти проблемы. Поэтому президент жестко дал понять, что есть правительство, которое за это отвечает. И есть ответственные по регионам, — подчеркнул эксперт.
Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество — квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.