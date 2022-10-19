Войти в положение: в России ввели четыре уровня реагирования на угрозы

Военное положение в четырех регионах и еще три разных режима реагирования на угрозы — во всех остальных субъектах России. О важных изменениях в жизни страны, которые призваны усилить безопасность ее граждан, 19 октября заявил Владимир Путин . На заседании Совбеза он разъяснил, что главы регионов получат дополнительные полномочия: одни смогут усиливать охрану общественного порядка и вводить особый режим въезда и выезда с территорий, другие — временно отселять жителей в безопасные районы . Кроме того,в части субъектов за главами закрепили ряд мероприятий по территориальной обороне. Что это значит на практике и почему сенаторы и представители регионов уверены, что такие решения затронут, в первую очередь, органы власти и не ограничат права жителей — в материале «Известий» .

Положение обязывает

Еще за день до заседания Совбеза под председательством Владимира Путина ряд сенаторов рассказали «Известиям», что в традиционной «пленарке» Совфеда намечается перерыв. Они отметили исключительность такого события , что заранее навело на мысль — 19 октября россиянам стоит готовиться к громким заявлениям. И действительно, президент России объявил о важном решении: введении военного положения на четырех новых российских территориях .

— В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства , — сообщил Владимир Путин в ходе открытой части заседания Совбеза.

Согласно опубликованному указу президента, военное положение на этих территориях вводится 20 октября с 00:00 . Таким образом в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье начинает действовать максимальный уровень реагирования на угрозы. Он подразумевает ведение территориальной обороны и создание межведомственных координирующих органов.

Еще три уровня

Кроме того, решением президента губернаторам вновь предоставили дополнительные полномочия , однако если в эпоху борьбы с коронавирусом всем были даны равные возможности, теперь речь идет о нескольких уровнях реагирования на угрозы. Помимо военного положения в ЛДНР, Херсоне и Запорожье, в части регионов Владимир Путин ввел средний уровень реагирования, в других субъектах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности, а в остальных — базовой .

Из президентского указа следует:

Средний уровень реагирования объявлен в восьми регионах : в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Севастополе. У глав этих субъектов теперь есть полномочия на проведение мобилизационных мероприятий «в сфере экономики, региональных и местных ведомствах», также в их власти проводить «отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне». Руководство субъектов также может усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим въезда и выезда, ограничивать движение транспорта и досматривать его, временно отселять жителей в безопасные районы, ограничивать передвижение и вводить особый режим работы объектов.

: в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Севастополе. У глав этих субъектов теперь есть полномочия на проведение мобилизационных мероприятий «в сфере экономики, региональных и местных ведомствах», также в их власти проводить «отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне». Руководство субъектов также может усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим въезда и выезда, ограничивать движение транспорта и досматривать его, временно отселять жителей в безопасные районы, ограничивать передвижение и вводить особый режим работы объектов. Уровень повышенной готовности ждет другие регионы Центрального и Южного федеральных округов . Их власти получат такие же полномочия, за исключением отселения жителей, введения особого режима въезда и выезда с территории и ограничения свободы передвижения по ней.

. Их власти получат такие же полномочия, за исключением отселения жителей, введения особого режима въезда и выезда с территории и ограничения свободы передвижения по ней. Режим базовой готовности объявлен во всех остальных российских регионах. Там ограничатся усилением охраны общественного порядка, введением особого режима работы объектов повышенной опасности для людей, а также объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций, связи и энергетики.

За координацию работы регионов по повышению безопасности вновь будет отвечать мэр Москвы Сергей Собянин , который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению «Государственное и муниципальное управление». Столичный градоначальник должен совместно с администрацией президента подключиться к контролю за работой регионов по реализации мер.



— Полномочия по принятию конкретных решений передаются в субъекты РФ . Они берут на себя координирующую роль. Это продиктовано чрезвычайными обстоятельствами текущего момента. Никаких попыток ущемить права и свободы граждан совершенно точно не предпринимается . Военное положение вводится только на четырех новых территориях РФ, — отметил в беседе с «Известиям» вице-спикер СФ Константин Косачев.

Центрального решения по переселению граждан из потенциально опасных регионов нет , отметил вице-спикер СФ, потому что это касается десятков тысяч людей, и потоки будут иметь разную направленность. Президент также поручил правительству подготовить проект указа о создании специального координационного совета для обеспечения возникающих в ходе СВО потребностей. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин . Глава кабмина уже отметил, что проект указа по созданию координационного совета подготовлен и передан президенту.



Отдельно Владимир Путин коснулся и социального обеспечения россиян, задействованных в специальной военной операции . По его словам, ежемесячное денежное довольствие мобилизованного рядового должно составлять не менее 195 тыс. рублей : он подписал поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Президент также поручил губернаторам совместно с ОНФ, движением «Мы вместе» и волонтерами взять под контроль оказание поддержки семьям мобилизованных — детям, родителям, женам, близким людям всех военнослужащих.



Согласно закону, президент обязан уведомить о принятых решениях парламент . Заседание Совфеда — вернее, его первая часть — стартовало еще утром. Так, уже в начале «пленарки» спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что работа парламентариев в этот раз «пройдет с перерывом и продолжится в 17:00». И если в первой части заседания обсуждалась штатная повестка, то вторая часть приняла другой характер: Совфед не стал затягивать процесс и утвердил введение военного положения в четырех новых регионах России .

Что это значит

Реакция от региональных властей появилась моментально. Введение в Крыму комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется , сообщил глава региона Сергей Аксенов. Более того, границы России в связи с военным положением в четырех регионах не будут закрыты , уточнил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что оснований для введения каких-либо ограничений в регионе нет и обстановка полностью контролируемая. Такая же ситуация и в столице: Сергей Собянин пообещал, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится . Не будет их и в Санкт-Петербурге, при этом город сделает все необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Белова. Контролируемая ситуация и в Ростовской области. Губернатор этого региона Василий Голубев констатировал, что для граждан особых изменений не предусмотрено и запрета на передвижение в регионе и за его пределы нет .

В целом, права граждан в Южном и Центральном округах никак не ограничиваются, а решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти , подчеркнул сенатор Андрей Клишас.

Дополнительные ограничения, в том числе на передвижение по региону и за его пределы, не планируется вводить в Курской области . Пропускной режим, как и прежде, будет действовать только в приграничных территориях региона, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Сенатор от Брянской области Вадим Деньгин, в свою очередь, призвал россиян не нагнетать обстановку. Как он заявил «Известиям», принятые меры — это «безусловно сложная, но нормальная ситуация» , которая не скажется на жизни жителей области. Более того, введение среднего уровня реагирования необходимо в условиях ситуации с регулярными обстрелами приграничных территорий, заметил он.

Как пояснил «Известиям» представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник, военное положение на территории и взаимодействие с федеральным центром дают региону дополнительные оборонительные возможности . По его словам, особое внимание стоит обратить на создание координационного совета, который обеспечивает эффективную цепочку принятия решений, необходимых для защиты территорий. Если раньше военное положение обеспечивалось исключительно за счет ресурсов ЛНР как независимого государства, теперь в этом будут задействованы все возможности РФ, добавил он.