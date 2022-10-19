Администрация Херсонской области переехала на левый берег Днепра

Администрация Херсонской области переведена на левый берег Днепра. Об этом 19 октября ТАСС сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Стремоусов подчеркнул, что паники среди населения нет, всё стабильно.

Ранее в этот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о вывозе мирного населения на левый берег Днепра. Он уточнил, что уже более 7 тыс. человек перевезли из правобережной части Херсонщины.

По словам командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, ситуация на херсонском направлении непростая, вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Стремоусов отмечал, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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