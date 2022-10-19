Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Мир
СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана
Сюжет:

Администрация Херсонской области переехала на левый берег Днепра

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Херсонской области переведена на левый берег Днепра. Об этом 19 октября ТАСС сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов.

«Ничего у них не получится, нас так не сломаешь»
Корреспонденты «Известий» побывали на подступах к Первомайскому, где наблюдали за ходом боев

Он отметил, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Стремоусов подчеркнул, что паники среди населения нет, всё стабильно.

Ранее в этот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о вывозе мирного населения на левый берег Днепра. Он уточнил, что уже более 7 тыс. человек перевезли из правобережной части Херсонщины.

По словам командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, ситуация на херсонском направлении непростая, вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Стремоусов отмечал, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022