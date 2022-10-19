В Херсонской области заявили о переходе ситуации «в другое русло» после введения военного положения
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- В Херсонской области заявили о переходе ситуации «в другое русло» после введения военного положения
Введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач. Об этом 19 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Ситуация перешла в другое русло, закончили мы эти разговоры. Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем», — заявил Стремоусов в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что ситуация в Херсонской области контролируемая, все позиции удерживаются.
Ранее в этот же день Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти ожидают наступление украинских войск в скором времени, однако региону хватит сил, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление в случае необходимости.
18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы России располагают данными о подготовке Киева к применению запрещенных способов ведения войны.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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