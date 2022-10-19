Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Политика
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
Сюжет:

В Херсонской области заявили о переходе ситуации «в другое русло» после введения военного положения

Стремоусов: введение военного положения в Херсонской области упростит выполнение боевых задач
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач. Об этом 19 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Ничего у них не получится, нас так не сломаешь»
Корреспонденты «Известий» побывали на подступах к Первомайскому, где наблюдали за ходом боев

«Ситуация перешла в другое русло, закончили мы эти разговоры. Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем», — заявил Стремоусов в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что ситуация в Херсонской области контролируемая, все позиции удерживаются.

Ранее в этот же день Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти ожидают наступление украинских войск в скором времени, однако региону хватит сил, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление в случае необходимости.

18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы России располагают данными о подготовке Киева к применению запрещенных способов ведения войны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022