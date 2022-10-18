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Суровикин допустил применение Киевом запрещенных методов войны у Херсона

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Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко
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Вооруженные силы (ВС) России располагают данными о подготовке Киева к реализации запрещенных способов ведения войны. Об этом 18 октября заявил в интервью 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

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«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — сказал генерал армии.

По его словам, в результате этих действий могут быть уничтожены объекты инфраструктуры крупного промышленного центра. Также может погибнуть большое число гражданских.

Как он подчеркнул, обстановку в зоне специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на передовую все резервы, чтобы прорвать оборону ВС России. Это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений, отметил Суровикин.

Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. В результате обстрелов в городе затруднен подвоз продовольствия, наблюдаются проблемы с водой и электричеством.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября. Генерал с конца октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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