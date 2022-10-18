Суровикин сообщил об ударах ВСУ по инфраструктуре и домам Херсона

Ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Об этом во вторник, 18 октября, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО Сергей Суровикин.

«На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено», — сказал он.

В результате обстрелов в городе затруднен подвоз продовольствия, наблюдаются проблемы с водой и электричеством. По словам Суровикина, это не только значительно осложняет быт местных жителей, но и создает прямую угрозу их жизням.

«Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — добавил генерал армии.

Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

«Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — отметил Суровикин.

Ранее, 13 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав РФ Украина ежедневно обстреливает города субъекта.

18 октября сообщалось, что Государственная дума возьмет под контроль процесс переселения жителей Херсонской области, которые захотят переехать в другие регионы России.

17 октября заместитель главы региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ за последние полтора месяца потеряли около 320 танков и 9,8 тыс. военных на херсонском направлении.

В тот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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