Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

ВС России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Об этом 17 октября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области», — сказал он.

По его словам, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

«На купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области», — добавил Конашенков.

Кроме этого, российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО «Смерч» и американской гаубице М777.

Кроме того, в ходе брифинга Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные цели, по его словам, поражены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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