Артиллерийский толк: российские дроны уничтожают контрбатарейные РЛС

Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР 15 и 16 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований. Только на николаево-криворожском направлении за два дня при отражении атак были уничтожены более 470 военнослужащих ВСУ, 11 танков и 35 бронемашин, автомобили, артиллерийские орудия и несколько переправ через Ингулец. Там же в воскресенье ударами БПЛА поражены четыре украинские РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-3. В этот же день в Харьковской области были уничтожены три американские гаубицы М777. Эксперты не исключают, что российская армия начала использовать новые дроны, которые могут нанести большой урон артиллерии противника.

Атаки отразили

В выходные дни Вооруженые силы России сдерживали атаки украинских формирований сразу на нескольких стратегических направлениях. Наиболее масштабные бои разыгрались на николаево-криворожском участке линии боевого соприкосновения. В субботу противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены, сообщили в Минобороны РФ.

— Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец, — сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артиллерийский толк_1 Нанесение ударов расчетами беспилотного летательного аппарата Воздушно-десантных войск на Николаево-Криворожском направлении по позициям ВСУ Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В воскресенье на криворожском направлении противник силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Было уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая, в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Артиллерийский толк_2 Cтанция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 Фото: commons.wikimedia.org

Всего за воскресенье на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Кроме того, на этом участке фронта ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВФУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны.

В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области были уничтожены три американские гаубицы М777. Кроме того, поражена наведенная ВФУ переправа через реку Оскол, использовавшаяся для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

Артиллерийский толк_3 Буксировка американских гаубиц М777 подразделением ВСУ Фото: commons.wikimedia.org

Артиллерия играет важную роль в боевых действиях на Украине, являясь главной ударной силой сторон, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Дроны идеально подходят для борьбы с ней, а также с техникой, которая обеспечивает ее работу, — объяснил он. — Украина делает ставку на высокоточную дальнобойную американскую артиллерию, которая зачастую превосходит нашу и по дальности, и по точности. Судя по всему, российские силы стали использовать дроны нового поколения, которые заточены на выявление контрбатарейных станций и их уничтожение. Дрон, который наводится на источник радиолокационного излучения, идеален. Он летит на небольшой высоте, фактически подкрадывается к противнику, и в пассивном режиме атакует РЛС.

Удары по инфраструктуре

На выходных Вооруженные силы РФ продолжали нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

— Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — рассказал Игорь Конашенков.

В воскресенье на запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР. Уничтожено более 40 военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.

Артиллерийский толк_4 Пуск крылатой ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На купянском направлении была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Огнем артиллерии уничтожено до 50 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и полевой склад с боеприпасами в районе Берестовое Харьковской области. Также в этот день была сорвана переправа ротной тактической группы ВФУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Артиллерийский толк_5 Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный в ходе специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец. 15 октября ВФУ пытались вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка в ЛНР, Новосадовое и Торское в ДНР. В результате огневого поражения украинские подразделения были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

В ночь с 13 на 14 октября на запорожском направлении была сорвана подготовка ВФУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции, рассказали в Минобороны. По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта было уничтожено более 50 военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

Сбит Су-25

В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВФУ уничтожено более 160 военнослужащих.

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили семь пунктов управления ВФУ, 10 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 95 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 283 района сосредоточения войск.

Артиллерийский толк_6 Штурмовик Су-25 воздушных сил Украины Фото: commons.wikimedia.org

Войска ПВО РФ за выходные сбили 21 беспилотный летательный аппарат, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», 26 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Кроме того, в районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Теракт на полигоне

Двумя гражданами одной из стран СНГ на территории полигона Западного военного округа в Белгородской области 15 октября был совершен террористический акт, сообщили в Минобороны РФ.

Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению добровольцев во время занятия по огневой подготовке.

— В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, — уточнили в военном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что в результате ответного огня были уничтожены оба террориста. На месте теракта сейчас работают правоохранительные органы.

Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ 16 октября.

Многоэтажки для Мариуполя

В Мариуполе специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ сдали три жилых дома на 250 квартир. Всего же военные строители возвели шесть многоэтажек, отметили в военном ведомстве.

Строительство следующих четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября, а еще два сдадут в декабре. Всего же в Мариуполе военными строителями будет возведено 12 пятиэтажек на 1011 квартир.

Артиллерийский толк_8 Дети у дома в новом квартале Мариуполя Фото: ТАСС/Николай Тришин

Жильцы получат квартиры с полной отделкой. Все придомовые территории уже благоустроены — на них есть современные детские площадки, уличные тренажеры, автопарковки и зоны отдыха. Кроме того, в жилом микрорайоне начали возводить детский сад и школу. На объектах задействовано до 2,5 тыс. человек и более 240 единиц специальной техники.

Военные строители также возводят в Мариуполе республиканский спасательный центр МЧС. Сейчас он находится в максимальной степени готовности. Центр — это 11 объектов, в том числе двухэтажное административное здание, укрытия для пожарной и спецтехники, кинологическая станция, склады и т.д.

Держать связь

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Матрос Николай Горохов, находясь в дозоре, обнаружил пулеметный расчет противника. Он подобрался поближе к блиндажу и выстрелом из гранатомета поразил огневую точку, уничтожив трех боевиков.

ВФУ обстреляли расположение батальонно-тактической группы старшего лейтенанта Магомеда Адамова. Во время взрыва вышла из строя радиорелейная станция, обеспечивающая связь, а Магомеда отбросило взрывной волной. Несмотря на полученную контузию, он вынес из-под огня раненого товарища и вернулся на боевой пост, чтобы восстановить связь.

Украинское формирование атаковало район расположения батальонно-тактической группы. Один из залпов повредил станцию связи. Лейтенант Самвел Бабаян под огнем противника оперативно восстановил поврежденные линии, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку.

Ефрейтор Максим Битуганов обнаружил замаскированные позиции противника и находящуюся рядом с ними бронетехнику. Отделение Максима вступило бой с боевиками, уничтожив пятерых и выведя из строя три бронеавтомобиля. Понеся потери, противник был вынужден оставить позиции и отступить, рассказали в российском военном ведомстве.

Артиллерийский толк_9 Военнослужащие, награжденные орденами Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине Фото: РИА Новости

Боевики атаковали позиции пункта управления, который обеспечивал связью прапорщик Василий Малков. Во время боя он вынес из-под огня противника в безопасное место двух раненых товарищей, где им оказали медицинскую помощь. Вернувшись, он починил станцию спутниковой связи, поврежденную при обстреле. Надежная связь помогла уничтожить пять единиц военной техники противника и более 50 боевиков.

В ходе рекогносцировки местности перед продвижением батальонной тактической группы (БТГ) лейтенант Макар Шашков обнаружил хорошо замаскированные украинские артпозиции. По переданным им координатам было нанесено огневое поражение объектов противника. Группа Макара уничтожила пять орудий полевой артиллерии и до 30 боевиков.

Сержант Александр Стовба в ходе боев передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям. Радиостанция была повреждена, и подразделения БТГр лишились возможности корректировать огонь. Александр оперативно починил ее, обеспечив корректировку огня.

Расчет боевой машины РСЗО гвардии сержанта Кирилла Киселева поддерживал российских мотострелков. Получив координаты подразделения противника, Кирилл оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес удар по украинским позициям — проявив профессионализм и самоотверженность, он помог мотострелкам успешно выполнить боевую задачу, рассказали в военном ведомстве.