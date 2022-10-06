Терзать удар: как российские войска применяют тактику активной обороны

Российские войска продолжают отражать натиск превосходящих украинских сил и удерживать свои позиции на нескольких направлениях. Одновременно авиация, артиллерия и ракетные войска наносят удары по подразделениям первого эшелона и резервов ВФУ. По данным Минобороны России, только за сутки в районе Новой Каменки Херсонской области украинские формирования потеряли два танка, четыре БМП и десятки человек. А на николаево-криворожском направлении уничтожено более 230 боевиков, четыре танка и более 40 единиц другой техники. По словам экспертов, российские подразделения ведут активную оборону, при которой нет фиксированной линии фронта.

Рубежи обороны

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 5 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований на ряде участков фронта. На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают свои позиции, отражая атаки противника, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за сутки боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области было уничтожено до 30 боевиков, два танка и четыре БМП.

— К тому, что сейчас происходит, можно применить термин «активная оборона», при которой статичная линия фронта, по крайней мере на этом направлении, не предусматривается, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Идет плавное перемещение вперед-назад. Но любая активная оборона должна рано или поздно упереться в некий стратегический рубеж, после которого отступать уже нельзя. Поэтому для меня пока вопрос, где находится наш стратегический рубеж, который мы уже не сдадим.

Терзать удар_2 Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В ходе боевых действий в Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВФУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь бронемашин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами, рассказали в военном ведомстве.

— На Купянском направлении, в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено более 90 военнослужащих и семь единиц бронетехники. Кроме того, огнем артиллерии уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидирован 21 боевик.

Терзать удар_4 Разбитый танк подразделений ВФУ Фото: РИА Новости

В результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВФУ на Лисичанском направлении, уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, рассказали в Минобороны.

В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады теробороны в Запорожской области уничтожено до 30 боевиков и семь единиц автомобильной техники, сообщили в ведомстве.

В результате ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВФУ и 128-й горно-штурмовой бригады уничтожено более 120 военнослужащих, два танка и восемь бронемашин украинских вооруженных сил.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Терзать удар_3 Расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» на боевых позициях в ходе специальной военной операции Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 10 пунктов управления ВФУ, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады, подразделения иностранных наемников и нацформирования, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Кроме того, высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области, рассказали в военном ведомстве.

Войска ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, а также 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Терзать удар_5 Артиллеристы ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ Фото: РИА Новости

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС, отметили в Минобороны. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила более 43 снарядов по северной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из Днепропетровской области. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, рассказали в ведомстве.

Хладнокровие под огнем

5 октября в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время одной из атак украинских формирований на российские позиции старший лейтенант Сергей Попов занял скрытую огневую позицию и выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» уничтожил БМП. Его подразделение более 10 часов сдерживало атаки, уничтожив в ходе боя пять единиц бронетехники и более 20 боевиков, рассказали в ведомстве.

Колонна ефрейтора Максима Мурзенко везла топливо подразделениям российских десантников, когда была обстреляна украинскими диверсантами. От попадания мины одна из машин загорелась. Максим оперативно оказал медпомощь двум раненым сослуживцам и перенес их в безопасное место. После этого, маневрируя, он вывел свою машину из-под огня.

Терзать удар_1 Обстрел позиций противника из гранатомета АГС Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Максима Мурзенко было своевременно осуществлено снабжение российских подразделений, также сохранены жизни военнослужащих, — заявили в ведомстве.

Выполняя задачу по вскрытию замаскированных позиций украинских формирований подразделение младшего сержанта Ивана Скирды обнаружило в лесополосе опорный пункт. Командир принял решение обойти позиции боевиков и зайти им в тыл. Иван прицельным огнем уничтожил пятерых боевиков.

— Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Ивана Скирды вооруженному формированию украинских боевиков был нанесен значительный урон, — заявили в министерстве.

Колонна ефрейтора Александра Черненко, перевозившая груз на позиции обороняющихся российских подразделений, попала под обстрел. Автомобиль потерял ход. Черненко занял оборону и вступил в бой, в ходе которого уничтожил трех боевиков. Украинское подразделение отступило. Александр в кратчайшие сроки восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз по месту назначения.