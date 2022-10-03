На острие: союзные войска сдерживают крупные украинские силы

В прошедшие выходные одно из самых ожесточенных сражений проходило в районе населенного пункта Красный Лиман. Наступая на позиции союзных войск, украинские формирования потеряли сотни человек убитыми и десятки единиц бронетехники. Из-за угрозы окружения союзные подразделения были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, пояснили в Минобороны РФ. По мнению экспертов, войска выполнили свою задачу — измотали противника и нанесли ему потери. Одновременно масштабные боевые действия идут и на южном направлении. Там украинские формирования наступали силами шести батальонов, но не добились успеха и понесли тяжелейшие потери.

Занимая оборону

В выходные российские войска продолжали интенсивные удары по военной инфраструктуре Украины. В субботу массированными атаками по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВФУ на Краснолиманском направлении было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты, сообщили в ведомстве.

Несмотря на потери, украинские войска ввели резервы и продолжили наступление. Чтобы не попасть в окружение, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, рассказали в Минобороны.

2 октября в результате ударов авиации ВКС России по подразделениям ВФУ на этом направлении потери противника составили более 200 военнослужащих убитыми и 320 ранеными. Уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

На острие Вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— В оперативном искусстве и тактике есть понятие «маневренная оборона», — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — На выгодных рубежах организуется оборона, которую вынужден штурмовать противник. После того как ему нанесены огневое поражение и потери, обороняющаяся сторона отступает на следующий рубеж. Конечно, мало приятного в том, что российские войска отступили от Лимана. И с медийной точки зрения это выглядит как поражение. Но с военной точки зрения это далеко не так. Надо признать, что задачу войска выполнили в полном объеме. За несколько недель украинским силам нанесены серьезные потери. ВФУ для их компенсации даже были вынуждены снимать резервы с других направлений. Конечно, у украинских вооруженных формирований значительно больше сил на этом участке. И они смогли продавить оборону российских сил. Теперь ВФУ предстоит штурмовать очередной рубеж. Но на сколько хватит у Украины сил?

Херсонский бросок смерти

Как сообщили в Минобороны, на выходных киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях. Наиболее активные наступательные действия велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Было привлечено до шести батальонов ВФУ, в том числе два танковых. Одновременно двумя усиленными батальонными тактическими группами ВФУ велось наступление на позиции наших войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка.

В результате обороны и массированных огневых ударов наступление противника было сорвано. Уничтожены 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Всего за двое суток активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожены 48 танков, шесть боевых машин пехоты, 11 автомобилей, 23 боевые бронированные машины, 89 единиц другой военной техники и свыше 670 украинских военнослужащих.

На острие Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko

— На Купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на этом направлении ракетным ударом был уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.

Точными ударами

В результате огневого поражения подразделений 110-й бригады теробороны более 100 националистов убиты и ранены, также уничтожено два танка и шесть автомобилей, сообщили в ведомстве.

ВКС России также нанесли удары по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВФУ. Ликвидировано до 60 военнослужащих, 10 единиц военной техники и две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

По уточненным данным военного ведомства, 29 сентября в результате ракетного удара ВКС России по зданию управления СБУ в Днепропетровске уничтожено более 35 сотрудников, в том числе иностранных советников. Еще около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток поразили командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВФУ, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады, 14-й механизированной бригады, базу подготовки 9-го полка нацгвардии, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, шесть пунктов управления ВФУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300», 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 331 район сосредоточения войск.

На острие Работа расчета артиллерии ВС РФ Фото: РИА Новости

За выходные ПВО России сбила 22 беспилотных летательных аппарата, 29 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Новая Каховка, Берислав, Веселое, Брилевка Херсонской области. Кроме того, две баллистические ракеты «Точка-У» были сбиты над населенным пунктом Брилевка Херсонской области и Липцы Харьковской области.

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России был сбит МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Павловка Николаевской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Огневое поражение

В воскресенье в Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Командир зенитного ракетного дивизиона майор Владимир Гаврилов прикрывал объекты российских подразделений от авиации, когда в зоне его ответственности оказалось восемь воздушных объектов. Офицер поставил задачи подчиненным и лично приступил к огневому поражению целей. Огнем подразделения были уничтожены вертолет и несколько беспилотников.

Сержант Алексей Киви обеспечивал безопасность на освобожденных территориях, когда обнаружил замаскированную огневую точку украинских формирований. Он незаметно подобрался к позиции, уничтожил пять боевиков и одного взял в плен. В ходе допроса тот раскрыл местоположение других позиций, которые впоследствии были уничтожены рейдовыми группами.

На острие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сержант Иван Филиппов вместе с подчиненными обеспечивал безопасный проход российских подразделений. Следуя по маршруту, он обнаружил действующую на их направлении диверсионную группу. Иван организовал круговую оборону и вступил в бой, в результате которого боевики понесли большие потери. Троих Иван уничтожил лично. Когда диверсанты отступили, сержант оказал помощь двум раненым сослуживцам и обеспечил их эвакуацию в медицинский батальон.

Ефрейтор Долан Бадняев в составе группы российских военнослужащих обнаружил украинских диверсантов и доложил об этом командиру. Открыв прицельный огонь по противнику, группа Долана уничтожила более половины боевиков. Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Бадняева позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских ВС, рассказали в российском военном ведомстве.