«Вместе с Россией Донбасс не сломить!»

Луганская Народная Республика празднует возвращение в Россию. В пятницу, 30 сентября, на центральной площади столицы ЛНР состоялся митинг-концерт в поддержку подписания соглашения о вхождении ЛНР в состав РФ. В освобожденных городах и селах праздничных мероприятий не было — слишком близка пока что линия боевого соприкосновения. Но и там есть свои поводы для радости — где-то начали подключать воду, где-то дали свет, где-то выплатили пенсии. О том, как Луганск встретил объявление о воссоединении с Россией, какие песни здесь пели в этот день и чего ждут люди от будущего, — в репортаже «Известий».

«С Россией навсегда!»

В Луганске горожане вывесили на своих балконах российские флаги еще в первый день референдума и до сих пор не снимают их. На здании Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева 30 сентября появился огромный баннер «С Россией навсегда!». На городских билбордах красуются плакаты «Мы один народ! Мы вместе с Россией!». Луганчане как один говорят, что ждали этого дня долгих восемь лет.

Больших торжеств в столице ЛНР не планировалось. Бои идут у границ республики, в столице по-прежнему существует террористическая угроза. Города республики постоянно обстреливаются американскими РСЗО HIMARS и крупнокалиберной артиллерией.

На центральной площади еще утром 30 сентября ничего не напоминало о грядущем событии. Сцену с экраном, где транслировали выступление Владимира Путина и церемонию подписания договоров о включении четырех регионов в состав России, установили за час до события. И тут же рядом с ней собрались люди.

Ждать долго не пришлось. Начало выступления Владимира Путина луганчане приветствовали аплодисментами. Во время подписания договора с Луганской Народной Республикой площадь выдохнула: «Ура!»

Люди начали обнимать друг друга, многие плакали.

— Всё будет хорошо! — кричит стоящая рядом со мной женщина в деловом костюме. — Теперь мы с Россией!

— Всегда это была русская земля, есть и будет! — кричат студенты.

Вместе с Россией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вместе вперед! Нас не остановишь! — подхватывают остальные.

Площадь долго скандирует «Россия»: в радостных криках и аплодисментах тонет конец церемонии. Сразу после нее девушки на сцене начинают петь гимн РФ. Площадь его подхватывает: «Славься, Отечество наше свободное!»

— Мы стали частью великой страны! — говорят студенты местного педуниверситета. — Вы слышали? Мы вместе навсегда!

Спрашиваю у стоящих рядом луганчан, чего они ждут от присоединения к России.

— В Луганск вернутся люди, — отвечает мне Наталья. — Многие уехали, опасаясь обстрелов. Встречусь с подружками, которых полгода не видела, а там видно будет.

Перед ЛНР открываются большие возможности, уверен Николай Павлович.

— Снимут все таможни, и мы сможем нормально развиваться, — говорит он. — И для России, и для нас важно быть сильными экономически. Сейчас это необходимо. Мы противостоим всему западному миру, но им нас не сломить.

Все уверены, что боевые действия закончатся победой.

— Вместе с Россией Донбасс не сломить, — говорят уже знакомые мне студенты.

Митинг завершается концертом советских песен, которые здесь исполняют всей площадью. Вечером в Луганске прошел автопробег, посвященный возвращению в Россию.

Еще одна хорошая новость: 30 сентября в ЛНР родилось 12 детей — граждан РФ.

«Сдержали слово друг перед другом»

Мы приехали в освобожденное село Орехово после подписания исторических документов. О возвращении ЛНР в Россию сельчане узнали по радио — света и телевидения в селе пока нет. В Орехове хорошо слышна артиллерийская канонада — до фронта не так и далеко. Но снаряды в село в последние дни не залетали.

В честь праздника в селе случился стихийный субботник. Жители, не сговариваясь, начали собирать оставленные отступавшими украинскими формированиями боеприпасы.

Найденные взрывоопасные предметы складывают в центре села рядом с покосившимся постаментом, оставшимся от памятника Ленина. Внавал лежат цинки с 7,26-мм и 5,45-мм патронами, пулеметные ленты, выстрелы от РПГ, 82-мм и 120-мм минометные мины. Так, наверное, должен выглядеть памятник закончившимся боевым действиям.

Вместе с Россией Село Орехово Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Все дела надо доводить до конца, — говорит местный житель Павел. — Мы проголосовали за вступление. Россия, как и обещала, принимает нас к себе. Мы сдержали слово друг перед другом. Теперь мы знаем, что нас не обманут, знаем, что нас ждет. Пора начинать уборку военного мусора.

В селе в 2014 году, по словам местных жителей, было 120 дворов. Теперь осталось 17.

— Мы не видели при Украине перспектив, поэтому многие разъехались, — объясняет Павел. — Да у нас здесь будущего и не было. Мы все эти годы не голосовали. На все наши вопросы власти отвечали, что мы живем в воюющем районе Украины и голосования по этой причине у нас не устраиваются. Получается, мы были людьми второго сорта, мнение которых нечего спрашивать.

Сельчане уверены, что права участвовать в выборах их лишили неслучайно. Голосовать за «партию войны на Украине» они бы не стали и под дулом автомата.

— Боялись они нашего голоса на самом деле, — говорит одна из участниц беседы.

Присутствующие кивают. Женщины начинают вспоминать жизнь при украинских властях.

— В нас они или крепостных, или рабов видели, — говорит Любовь Нестерова. — Раз попросила в магазине пропустить вперед украинского военного, назвав его защитником, а он мне в ответ: «Я тебе не захистник, а господин».

Сельчане признаются: после освобождения села они чувствуют себя иначе.

— К нам батальон ЛНР «Призрак» первым входил, — вспоминает Павел. — Это было в четыре вечера. Уставшие солдаты шли по улице. Мы не знали, чего от них ждать, но всё быстро встало на свои места.

После появления бойцов ЛНР жители почувствовали себя в безопасности и переживали, когда те уходили.

— С ними спокойнее было, — говорят местные женщины.

Вместе с Россией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ореховцы вспоминают, что перед уходом военные провели ревизию запасов и оставили им еды: крупу, тушенку, концентраты и галеты.

— Мы за них переживаем, — говорят ореховцы. — Если встретите, передайте, что у нас всё хорошо.

В будущее сельчане смотрят с оптимизмом. Им удалось собрать неплохой урожай картошки и овощей. В селе остались козы, свиньи и коровы, а куры после окончания обстрелов начали хорошо нести яйца.

— Будем жить, — уверены ореховцы.

Северодонецкие огороды

Фронт вновь приближается к Северодонецку, артиллерийская канонада усиливается, но местные уверены: власть здесь меняться больше не будет. И хоть во дворах по-прежнему дымят самодельные кирпичные печки, есть и хорошие новости. В жилые районы начали подавать воду, проводились включения электричества. Мы останавливаемся во дворе одной из хрущевок, где жители организовали «кухню».

Рядом с подъездом кипят кастрюли. Женщины готовят суп из тушенки, пшена и овощей. Рядом — внушительная поленница дров, но мужчины продолжают пилить ствол поваленного дерева.

— Сами не сожжем, торговать дровами будем, — шутят они.

На Луганщине наступило бабье лето, и в квартирах с выбитыми стеклами потеплело. Все обсуждают появление света и не могут поверить, что это случилось.

— Мы, когда у нас лампочка загорелась, онемели, — смеется Любовь Викторовна. — Уже и забыли, на что она нам нужна. Думали, украшение для потолка.

Ее соседки говорят, что свет и вода — лучшее доказательство того, что на референдуме они сделали правильный выбор. Уверены, обратной дороги назад на Украину нет.

Вместе с Россией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Только вперед, — улыбаются женщины. — Очень хорошо, что нас Россия приняла, мы же до последнего волновались, вдруг что-то пойдет не так.

Спрашиваю, будут ли праздновать день объединения.

— Выпьем по рюмочке, — говорят женщины. — Запасы есть.

В сквере рядом со школьным стадионом они разбили огород. Сейчас здесь осталось несколько неубранных грядок картошки.

— Вы бы в августе посмотрели, — объясняют нам. — Здесь и болгарский и острый перец росли, помидоры, огурцы, «синенькие». Хрен вон до сих пор зеленеет.

Огород высадили в апреле. Признаются, что тогда было ясно — от украинских властей помощи ждать не приходится. Так и получилось.

— Мы же знаем, что, отступив, украинцы обстреливали наш город, — говорит местная жительница Ирина. — У нас в районе большинство разрушений приходится именно на это время. Россия к нам отнеслась по-другому.

Пенсионеры в Северодонецке уже получили российские пенсии. Денег тут тоже не видели с февраля. Эти новости серьезно повлияли на настроение северодончан: они поверили, что стали частью большой и сильной страны, которая своих не бросает.