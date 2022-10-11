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Жесткие позиции: союзные силы отбили все украинские атаки

Удары по объектам военного управления, связи и энергетики снижают боевые возможности ВФУ, подчеркнули эксперты
Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
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Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР 10 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований. Только на николаево-криворожском направлении противник потерял в боях более 60 военнослужащих, девять танков, 16 бронемашин и 17 автомобилей. Также в этот день высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Эксперты отмечают, что такие удары скажутся на боевой эффективности украинских формирований — им будет труднее маневрировать, получать подкрепления и боеприпасы.

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Вооруженные формирования Украины 10 октября пытались наступать одновременно на нескольких стратегических направлениях. В районе Купянска противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки атак в районе населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Куземовка, сообщили в Минобороны РФ.

Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделения ВФУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец. Противник подавлен огнем ракетных войск и артиллерии.

Жесткие позиции
артиллерия
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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На николаево-криворожском направлении ВФУ вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и иностранных наемников. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции, потеряв в боях более 60 военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей, рассказали в Минобороны.

В этот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.

— Думаю, такие удары продолжатся на постоянной основе и это скажется на боевой эффективности украинских формирований, находящихся на линии соприкосновения,— сказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Удары по энергетике, тяговым подстанциям, депо, где стоят электровозы, хранилищам горюче-смазочных материалов обязательно повлияют на всю военную машину. Теперь украинским группировкам будет труднее доставлять боеприпасы, осуществлять их вещевое снабжение, затруднит и маневр резервами из тыла на фронт или между стратегическими направлениями.

По словам эксперта, противник не будет чувствовать себя в безопасности на всей территории Украины.

Жесткие позиции
обучение мобилизованных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Во время последних украинских наступлений играли важную роль иностранные наемники, — отметил он.

— Теперь они будут знать, что их достанут в любой точке Украины. Это должно умерить их пыл и отбить у многих желание приезжать на Украину.

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Эксперт также полагает, что это также огромный посыл российским солдатам и офицерам, находящимся непосредственно в зоне боевого соприкосновения.

— Они будут понимать, что их поддерживают мощными ударами по тылам противника, — отметил Василий Дандыкин. — Это хорошо повлияет на их моральный дух, поможет пережить непростой период. Следом подойдут наши резервы, которые сейчас активно готовят.

Сбит МиГ-29

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили шесть пунктов управления ВФУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, две базы хранения топлива для военной техники ВФУ и 143 района сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России был сбит МиГ-29 воздушных сил Украины над населенным пунктом Белая Криница Херсонской области, заявили в российском Министерстве обороны.

Жесткие позиции
Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины

Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины

Фото: commons.wikimedia.org/Tech. Sgt. Charles Vaughn

Войска ПВО РФ за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также три противорадиолокационных ракеты HARM и баллистическую ракету «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Доставить под огнем

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В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение капитана Алексея Юматова выполняло боевые задачи в непосредственной близости от линии соприкосновения с противником. Группа украинских диверсантов попыталась скрытно атаковать позиции, но Алексей их заметил. В ходе боя капитан был ранен, но продолжил руководить подразделением. В результате боевики понесли потери и отступили.

Автомобильная колонна рядового Дмитрия Баранова попала под обстрел украинских диверсантов. Дмитрий огнём из стрелкового оружия уничтожил шесть националистов. В результате противник отступил. Во время столкновения одна из машин, перевозившая боеприпасы, потеряла ход. Баранов взял поврежденную технику на буксир, чтобы вовремя доставить боеприпасы наступающим подразделениям.

Жесткие позиции
ВС РФ
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Проявив личное мужество, Дмитрий Баранов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье товарищей, а также обеспечил своевременную доставку боеприпасов, — рассказали в военном ведомстве.

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Рядовой Замир Агабалаев отвечал за безопасность перемещения колонны десантно-штурмового батальона, когда обнаружил группу украинских диверсантов, готовящих засаду.

Было принято решение дать бой. Замир прицельным огнем уничтожил пулеметную точку противника и трех националистов. Лишившись поддержки пулемета, противник отступил.

— Мужественные и самоотверженные действия рядового Агабалаева позволили предотвратить готовящееся нападение на российскую колонну, — подчеркнули в Минобороны.

Колонна снабжения рядового Александра Маликова, находясь рядом с районом интенсивных боевых действий, попала под обстрел противника. Несмотря на это, Маликов продолжил движение на позиции, где выгрузил боеприпасы. После он взял на буксир поврежденное орудие и перевез его в пункт ремонта военной техники. Смелость и отвага рядового Маликова способствовали успешному отражению атак врага, отметили в Минобороны РФ.

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