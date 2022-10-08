Позиции силы: украинские атаки отбиты на всех направлениях

Вооруженные силы России и подразделения народных республик Донбасса 7 октября вели в основном оборонительные бои. Они отразили атаки ВФУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Только на последнем из них за сутки уничтожено более 300 украинских боевиков, семь танков, 30 бронемашин и автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что союзным силам удалось в ходе маневренных боев укрепить существующие оборонительные рубежи и ВФУ всё сложнее и сложнее атаковать. А на Артемовском направлении, по сообщению штаба теробороны ДНР, 7 октября были освобождены села Отрадовка и Веселая Долина.

Отражение атак

Вооруженные силы России отразили наступление украинских вооруженных формирований на трех стратегических направлениях, сообщили 7 октября в Минобороны России. На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

— Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, 10 единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами.

На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВФУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Атаки противника на этом направлении пресечены.

Позиции силы Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВФУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции.

— В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ, — уточнил Игорь Конашенков. — Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Активная оборона похожа на пружину, которая медленно сжимается, но в итоге превращается в кусок стали, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас наша оборона, надеюсь, превратилась в такую сталь, — объяснил он. — Для этого есть предпосылки. Наши войска начали пополняться мобилизованными, которые имеют боевой опыт. Они получили подготовку на полигонах, и ее, что важно, проводили бойцы и офицеры, участвовавшие в боевых действиях последние полгода. Пополнение измотанных полков и дивизий меняет их качество. Наша слабость, которой пользовались украинцы, начала уходить. Растянутость фронта устраняется, прорехи в нем закрываются. ВФУ, в свою очередь, понесли тяжелые потери, и это сказывается на их боеспособности. Украинским силам становится всё сложнее и сложнее наступать.

Позиции силы Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт напомнил, что в последние дни союзные силы подготовили рубежи обороны, хорошо оборудованные в инженерном плане — всё это должно способствовать стабилизации фронта.

— Пружина активной обороны в нужный момент должна разжаться и откинуть противника, — считает эксперт.

Также 7 октября продолжалось наступление союзных сил на Артемовском направлении. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Отрадовку и Веселую Долину к югу от Артемовска, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Днем ранее российское Минобороны сообщало об освобождении поселка Зайцево около Артемовска. В ходе атаки было уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ, а также три БМП.

Подбит Ми-8

— В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, — заявил Игорь Конашенков.

Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ на Шепетовском ремонтном заводе.

Позиции силы Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления ВФУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 162 района сосредоточения войск.

Войска ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Дзержинска в ДНР, четыре беспилотных летательных аппарата, 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Херсонской области и четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновского моста и населенного пункта Новая Каховка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Связь решает всё

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В результате артобстрела командного пункта вышла из строя аппаратура связи. Младший сержант Алексей Алехин вместе с экипажем оперативно восстановил поврежденное оборудование, подав подчиненным пример выдержки, стойкости и самоотверженности. Смелые и уверенные действия Алексея Алехина, а также профессионализм его подчиненных не допустили потери управления войсками даже на короткий срок, отметили в ведомстве.

Позиции силы Фото: РИА Новости

Старший сержант Анатолий Сергеев вместе с подчиненными разгружал доставленные на позиции подразделения боеприпасы, когда противник начал артобстрел. Оценив обстановку, Анатолий отогнал автомобиль с грузом подальше и замаскировал его. После этого он вместе с сослуживцами на руках перенес боеприпасы нашим артиллеристам. Благодаря этому удалось отбить атаку противника и удержать занимаемые позиции, рассказали в ведомстве.

В ходе атаки боевиков на позиции российской батальонно-тактической группы были повреждены линии связи. Рядовой Александр Умнов, находясь под огнем противника, оперативно восстановил их и продолжил вести бой. Во время столкновения Александр взял в плен вражеского корректировщика огня, который выдал координаты расположения вооружения и военной техники противника. В дальнейшем по ним был нанесен прицельный артиллерийский удар.

В ходе освобождения населенного пункта ефрейтор Владимир Алексеев обнаружил группу украинских националистов, которые оборудовали оборонительные позиции. Подобравшись к боевикам, Владимир выстрелом из РПГ уничтожил их минометный расчет. Боевики отступили, оставив раненых и убитых.