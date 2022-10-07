Система сдержки: российские войска стабилизировали фронт под Херсоном

Тяжелые бои по всему фронту вели 6 октября российские войска в ходе СВО. На Купянском направлении они отразили атаку трех батальонно-тактических групп ВФУ, а на Андреево-криворожском — четырех. В результате линия боевого соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась. По словам экспертов, чтобы усилить наступающие группировки, украинское командование сняло много подразделений с других участков фронта. И в этот момент российские силы нанесли удар — на Артемовском направлении было освобождено село Зайцево, а украинские формирования понесли большие потери.

Держим фронт

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 6 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований.

— На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Артемовском направлении вели наступление уже союзные силы. В результате освобожден населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ, а также три БМП, рассказали в военном ведомстве.

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— Это связано с тем, что для «перемоги» на Херсонское, Николаевское и Запорожское направления перебросили приличные силы из-под Донецка, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — И вот союзные силы взяли Зайцево, там идут наступательные действия. А на других направлениях мы находимся в стратегической обороне. Мобилизованные уже появились на полигонах ДНР, ЛНР, Запорожья. Они будут стоять во втором эшелоне, пополнять подразделения. Основная часть мобилизованных сейчас находится на полигонах в России, скорее всего, из них будут формироваться новые части и соединения, которые приступят к боевым действиям месяца через два.

На Купянском направлении российские войска успешно держат оборону и продвижения ВФУ нет, отметил эксперт.

— Работают ВКС, артиллерия, держат оборону. Три батальонно-тактические группы — это же не просто батальоны, там еще и подразделения усиления. По моей оценке, в каждой такой БТГ примерно по 800 человек и по несколько десятков боевой техники, — рассказал Василий Дандыкин.

В Херсонской области линия боевого соприкосновения стабилизировалась, констатировал в четверг, 6 октября, врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, со стороны Николаева она даже не менялась.

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На Андреево-криворожском направлении ВФУ силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимали многократные попытки прорвать оборону российских войск с целью выйти к населенным пунктам Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, сообщили в Минобороны РФ. Везде наступавшие были отброшены, их потери составили более 100 человек убитыми, шесть танков, восемь бронемашин и девять автомобилей.

— В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники, — заявил Игорь Конашенков.

По данным ведомства, ВКС России высокоточными ударами уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

В Харьковской области огнем российской артиллерии уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 25 боевиков и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами, сообщили в Минобороны.

— Сейчас все силы ВФУ вложили в контрудар на Харьковском направлении, затем на Красном Лимане, — прокомментировал Василий Дандыкин. — У них потери, которые надо восполнять, люди устали, потеряно очень много техники, самолетов, беспилотников. У них огромный расход боеприпасов, ГСМ. Бесконечно наступление продолжаться не может — это законы войны. Дальше им придется уходить в оборону или отступать. Пока они еще стараются наступать, но, судя по всему, момент их успехов уже давно прошел. Думаю, что мы увидим, как они выдохнутся, уже в этом месяце. Наша задача сейчас — выстоять и дождаться, пока подготовят мобилизованных.

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Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления ВФУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 173 района сосредоточения войск. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено две батареи реактивных систем залпового огня «Град».

В воздушном бою ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка в ДНР. Войска ПВО за сутки уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов и три снаряда РСЗО «Ольха» в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР, рассказали в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Удерживая рубежи

6 октября в Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

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Расчет сержанта Андрея Зинченко во время оборонительных боев занял выгодную позицию. Прицельным огнем Андрей уничтожил четыре БМП противника и до 15 боевиков, лишив украинские формирования возможности развить наступление. Когда огонь прекратился, Андрей переместил орудие на запасные позиции, рассказали в ведомстве.

Экипаж реактивной системы залпового огня младшего сержанта Субутая Кара-Сал во время отражения наступления ВФУ нанес удар по позициям боевиков, уничтожив две БМП и более 30 человек личного состава. Когда огонь прекратился, Субутай Кара-Сал сменил позиции, переместившись в безопасный район, сообщили в Минобороны.

Подразделение десантников сержанта Ильи Зерщикова обороняло позиции, на которые неоднократно пытались наступать боевики. Сержант вел огонь из гранатомета. В течение суток десантники отбили несколько атак, нанеся ВФУ серьезные потери. После прекращения огня сержант сменил позиции и вывел личный состав и военную технику в безопасный район, рассказали в ведомстве.

В результате обстрела на командном пункте российского подразделения вышло из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на непрерывный огонь, сержант Дмитрий Парамонов оперативно отремонтировал средства связи. После этого он вернулся на свою позицию и продолжил бой, уничтожив несколько боевиков.

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— Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается сержант Парамонов, атака превосходящих сил противника была успешно отражена, — отметили в ведомстве.