Ход наличностью: попытки незаконно вывезти деньги из страны выросли вдвое
С момента объявления частичной мобилизации россияне в двое чаще пытались незаконно вывезти деньги за рубеж, следует из данных ФТС, которые есть у «Известий». Так, с 20 по 30 сентября этого года выявлено 557 фактов нелегального перемещения налички через границу, что на 93% больше, чем в таком же периоде 2021-го. Общая сумма увеличилась на 63%, до 160,5 млн рублей. Чаще всего граждане пытались перевезти рубли — в основном в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан. Фиксируемые нарушения — результат низкой финансовой грамотности граждан и отсутствия знаний о безопасных способах перевода средств, считают эксперты.
Сумка, деньги да билеты
За последние 10 дней сентября выявлено 557 фактов незаконного перемещения налички через границу. Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период 2021-го: тогда было 288 таких нарушений, рассказали «Известиям» в ФТС. Речь идет о случаях недекларирования либо недостоверного указания россиянами сумм перевозимых денег, а также о нарушении запрета о вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. Под последнее подпало почти каждое второе нарушение (213), выявленное за указанный период, отметили в пресс-службе таможни.
По результатам выявленных с 20 по 30 сентября нарушений возбуждено 549 административных дел, включая 213 случаев, связанных с вывозом валюты выше установленного лимита, а также 11 уголовных дел, следует из статистики ФТС. Общая сумма нелегально перевозимых денег в рамках всех этих дел в рублевом эквиваленте достигла 160,5 млн рублей. Для сравнения: в таком же периоде прошлого года этот показатель равнялся 96,2 млн.
— Рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера, — подчеркнули в таможенной службе.
Основной перемещаемой валютой по выявленным в конце сентября нарушениям стал российский рубль: на него приходится более 50% дел, рассказали в ФТС: далее по популярности — евро и доллары США. По данным ведомства, чаще всего денежные средства «экспортировались» в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.
Например, недавно в аэропорту Пулково была пресечена попытка незаконного вывоза россиянином денег в особо крупном размере в Узбекистан. В ручной клади гражданина оказалось свыше 6,5 млн рублей, которые в эквиваленте на дату перемещения через границу равны более $112 тыс. Гражданин не задекларировал эти деньги и не предоставил документы, подтверждающие их происхождение, говорится в данных службы. Ему грозит штраф в размере до 15-кратной суммы нелегально перевозимых активов или ограничение свободы на срок до четырех лет.
И сам не плошай
Массовые нарушения — результат низкой финансовой грамотности населения и отсутствия знаний о безопасных и альтернативных способах перевода средств, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, покидая страну, все боятся остаться без денег, доверяя в стрессовой ситуации только наличке, но не рассматривают другие пути, такие как, например, SWIFT-переводы, открытие мультивалютного счета в банках дружественных стран.
Действующий с начала марта запрет на вывоз иностранной валюты в размере более $10 тыс. распространяется и на ценные бумаги на предъявителя в валюте, векселя и банковские чеки при превышении их стоимости от установленного лимита, уточнила эксперт по личным финансам Ирина Низамутдинова. Она отметила, что средства на счетах в банках и пластиковых картах не подпадают под эти меры.
Чтобы во время досмотра на таможне не возникло неприятностей, следует пересчитать перевозимые наличные деньги по курсу Центробанка на день перелета и распределить их так, чтобы у каждого члена семьи была сумма, не превышающая $10 тыс., рекомендует старший партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский. Также важно учитывать не только российские лимиты на вывоз, но и ограничения, установленные на ввоз в странах прибытия, обратил внимание он. Например, в Таиланде допускается $20 тыс., Турции — $5 тыс.
— Запрета на вывоз денег в рублях нет. Однако выше определенных сумм необходимо задекларировать их, заполнив специальную анкету, где указываются все транспортируемые ценные вещи, бумаги и деньги, — подчеркнул Сергей Узденский.
Он напомнил: за недекларирование или недостоверное указание данных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП в виде штрафа от одной второй до двукратной суммы не указанных средств либо их конфискации. Тогда как провоз денег в крупном и особо крупном размере наказывается по ст. 200.1 УК, добавил Сергей Узденский, указав, что за это в зависимости от тяжести преступления предусматривается штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.