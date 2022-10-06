Ход наличностью: попытки незаконно вывезти деньги из страны выросли вдвое

С момента объявления частичной мобилизации россияне в двое чаще пытались незаконно вывезти деньги за рубеж , следует из данных ФТС, которые есть у «Известий». Так, с 20 по 30 сентября этого года выявлено 557 фактов нелегального перемещения налички через границу , что на 93% больше, чем в таком же периоде 2021-го. Общая сумма увеличилась на 63%, до 160,5 млн рублей . Чаще всего граждане пытались перевезти рубли — в основном в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан. Фиксируемые нарушения — результат низкой финансовой грамотности граждан и отсутствия знаний о безопасных способах перевода средств, считают эксперты.

Сумка, деньги да билеты

За последние 10 дней сентября выявлено 557 фактов незаконного перемещения налички через границу . Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период 2021-го: тогда было 288 таких нарушений, рассказали «Известиям» в ФТС. Речь идет о случаях недекларирования либо недостоверного указания россиянами сумм перевозимых денег, а также о нарушении запрета о вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс . Под последнее подпало почти каждое второе нарушение (213), выявленное за указанный период, отметили в пресс-службе таможни.

Ход наличностью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» Ответственность за недекларирование либо недостоверность данных о наличных деньгах или финансовых инструментах предусмотрена в ст. 16.4 КоАП. Незаконный провоз денег в крупном объеме карается по ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ. Также со 2 марта этого года в рамках указа президента действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. Перевозить деньги в рублях выше указанной суммы разрешено. Однако, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, при единовременном вывозе денег, превышающих эквивалент $10 тыс. по действующему курсу, необходимо оформить декларацию, а при более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

По результатам выявленных с 20 по 30 сентября нарушений возбуждено 549 административных дел , включая 213 случаев, связанных с вывозом валюты выше установленного лимита, а также 11 уголовных дел, следует из статистики ФТС . Общая сумма нелегально перевозимых денег в рамках всех этих дел в рублевом эквиваленте достигла 160,5 млн рублей. Для сравнения: в таком же периоде прошлого года этот показатель равнялся 96,2 млн.

— Рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера, — подчеркнули в таможенной службе.

Основной перемещаемой валютой по выявленным в конце сентября нарушениям стал российский рубль: на него приходится более 50% дел, рассказали в ФТС: далее по популярности — евро и доллары США . По данным ведомства, чаще всего денежные средства «экспортировались» в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан .

Ход наличностью Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Например, недавно в аэропорту Пулково была пресечена попытка незаконного вывоза россиянином денег в особо крупном размере в Узбекистан. В ручной клади гражданина оказалось свыше 6,5 млн рублей, которые в эквиваленте на дату перемещения через границу равны более $112 тыс. Гражданин не задекларировал эти деньги и не предоставил документы, подтверждающие их происхождение, говорится в данных службы. Ему грозит штраф в размере до 15-кратной суммы нелегально перевозимых активов или ограничение свободы на срок до четырех лет.

И сам не плошай

Массовые нарушения — результат низкой финансовой грамотности населения и отсутствия знаний о безопасных и альтернативных способах перевода средств , считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, покидая страну, все боятся остаться без денег, доверяя в стрессовой ситуации только наличке, но не рассматривают другие пути, такие как, например, SWIFT-переводы, открытие мультивалютного счета в банках дружественных стран .

Действующий с начала марта запрет на вывоз иностранной валюты в размере более $10 тыс. распространяется и на ценные бумаги на предъявителя в валюте, векселя и банковские чеки при превышении их стоимости от установленного лимита , уточнила эксперт по личным финансам Ирина Низамутдинова. Она отметила, что средства на счетах в банках и пластиковых картах не подпадают под эти меры .

Чтобы во время досмотра на таможне не возникло неприятностей, следует пересчитать перевозимые наличные деньги по курсу Центробанка на день перелета и распределить их так, чтобы у каждого члена семьи была сумма, не превышающая $10 тыс. , рекомендует старший партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский. Также важно учитывать не только российские лимиты на вывоз, но и ограничения, установленные на ввоз в странах прибытия , обратил внимание он. Например, в Таиланде допускается $20 тыс., Турции — $5 тыс.

Ход наличностью Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Запрета на вывоз денег в рублях нет. Однако выше определенных сумм необходимо задекларировать их , заполнив специальную анкету, где указываются все транспортируемые ценные вещи, бумаги и деньги, — подчеркнул Сергей Узденский.

Он напомнил: за недекларирование или недостоверное указание данных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП в виде штрафа от одной второй до двукратной суммы не указанных средств либо их конфискации. Тогда как провоз денег в крупном и особо крупном размере наказывается по ст. 200.1 УК, добавил Сергей Узденский, указав, что за это в зависимости от тяжести преступления предусматривается штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.