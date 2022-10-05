Отложенный призыв: кого ждут в армии в ноябре

Осенний призыв в 2022 году стартует на месяц позже обычного — 1 ноября , но завершиться должен по традиции к Новому году. Перенос сроков в Кремле объяснили желанием разгрузить военкоматы , которые сейчас заняты мобилизованными. «Известия» отвечают на самые популярные вопросы по осеннему призыву-2022 и поясняют, чем срочная служба отличается от частичной мобилизации.

Цифры и факты

Осенний призыв-2022 продлится с 1 ноября по 31 декабря.

Планируется направить на службу 120 тыс. солдат-срочников 18–27 лет.

Впервые отсрочку от службы получают представители IT-профессий.

Кроме этого, с 1 января 2023 года возрастает штатная численность военнослужащих (в том числе контрактников). Их будет на 137 тыс. человек больше.

Еще 300 тыс. человек были призваны в рамках частичной мобилизации. В основном это военнослужащие запаса 1-го разряда.

Срочная служба

30 сентября Владимир Путин своим указом впервые отложил начало осеннего призыва-2022 на 1 ноября. Решение вызвано перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что солдаты-срочники не привлекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине .

Со вторника, 4 октября, Минобороны открыло «горячую линию» для призывников . Получить ответы на все вопросы можно будет по телефонам +7(495) 498-96-96, +7(495) 498-96-97, +7(495) 498-96-98. Горячая линия работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

Кто подлежит призыву в армию

По закону «О воинской обязанности и военной службе», призыв проходит дважды в год, на службу направляют граждан России мужского пола 18–27 лет. Согласно указу президента, осенью в армию направят 120 тыс. человек — это на 7,5 тыс. человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тыс. меньше, чем весной.

Отложенный призыв Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Сколько длится призывная кампания

В 2022 году осенняя призывная кампания сократится на 30 дней . Она начнется на месяц позже обычного, 1 ноября, а завершится 31 декабря. Повестку призывнику работники военных комиссариатов вручают лично в руки и под роспись. Их могут выдать как по месту жительства, так и по месту работы или учебы.

Сколько длится служба в армии

Служба по призыву длится 12 месяцев (или 18–21 месяц в случае альтернативной гражданской службы). По большей части новобранцы остаются в том же регионе, где были призваны. Исключения касаются ВМФ, частей РВСН и некоторых других.

Кто может получить отсрочку

Со 2 августа 2022 года на отсрочку могли претендовать некоторые айтишники . Для этого компания-работодатель должна была вовремя подать заявку на «Госуслугах», а профессия специалиста — входить в перечень из 195 профессий. Больше всего отсрочек было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Татарстане. Чтобы получить отсрочку на весенний призыв-2023, нужно внести данные о сотруднике до 9 февраля 2023 года.

По закону же отложить службу в Вооруженных силах могут студенты дневных отделений и те, кто временно не годен по медицинским показаниям (от физической слабости до психических расстройств). Также отсрочка предоставляется гражданам, имеющим двух и более детей, или тем, кто ухаживает за немощным родственником.

Отложенный призыв Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Альтернативная служба

На альтернативную службу граждане могут претендовать, если их убеждения или вероисповедание противоречат службе в ВС, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится дольше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных (но на гражданских должностях).

Служба по контракту

Вооруженные силы РФ в настоящее время комплектуют на смешанной основе: как за счет солдат срочной службы, так и с участием военнослужащих-контрактников. С 1 января 2023 года число штатных военнослужащих (в том числе контрактников) в стране увеличится. Указ об этом был подписан президентом в августе. Согласно документу, Вооруженные силы укрепят на 137 тыс. человек — до 1,150 млн.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского, на две трети число штатных военных возрастет именно за счет контрактников , еще треть могут составить добровольцы так называемых именных территориальных батальонов.

По планам Минобороны, к 2027 году число контрактников в российских ВС вырастет с нынешних 400 тыс. до 499 тыс . Стандартный первый контракт на военную службу заключается на срок от двух до пяти лет, однако в пунктах по набору военных сегодня чаще всего говорят о краткосрочных контрактах на три–шесть месяцев.

Отложенный призыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

300 тысяч мобилизованных

21 сентября указом президента в России была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планировалось порядка 300 тыс. человек, или около 1% от общего российского резерва. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», она может быть общей и частичной. По данным госпортала «Объясняем.РФ», приоритетному призыву подлежат военнослужащие запаса, имеющие релевантный опыт. Прежде всего призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50, а также старших офицеров до 55 лет. При этом «предельный возраст призыва» для рядовых и сержантов — 50 лет, для младших офицеров — 60, а для старших офицеров — 65. Прислать повестку могут как домой, так и на работу.

Солдат-срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас . А вот те, кто недавно завершил службу по контракту, подлежат мобилизации «в приоритетном порядке». Срок службы для мобилизованных не установлен. Предполагается, что они вернутся домой по окончании СВО. Это касается и тех, кто к 21 сентября уже служил по контракту. В Минобороны пояснили, что основная часть мобилизованных перед отправкой к местам выполнения боевых задач пройдет трехнедельную переподготовку.

Отложенный призыв Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Кого освободят от службы

Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Это специалисты в сферах IT, связи, медиа и финансов. Также часть подчиненных забронировали за собой организации, которые выполняют госзаказы и обеспечивают безопасность РФ, жизнедеятельность населения и т.д.

Избежать призыва могут:

работники компаний из области информационных технологий

сотрудники, обеспечивающие стабильность платежной системы и инфраструктуры финансового рынка

сотрудники операторов связи

работники системообразующих СМИ.

Ранее Госдума РФ одобрила законопроект о трудовых гарантиях для россиян, мобилизованных на военную службу , и добровольцев. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы.