Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
Удары по энергосистеме Украины уничтожают военную логистику и через полторы или две недели таких ударов ВФУ столкнутся с глобальными проблемами и потерей боеспособности, объяснили «Известиям» эксперты. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили атаковать объекты военного управления и энергетики на подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России. В интернете вновь появились сообщения о массовом отключении электроэнергии и проблемах со связью в украинских городах.
«Цель достигнута»
Вооруженные силы РФ продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.
— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Судя по сообщениям в соцсетях, ракеты попали по объектам в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Днепропетровской и Одесской областях.
Удары и работа украинской ПВО были зафиксированы, в частности, в Шепетовке Хмельницкой области. Этот город — важный железнодорожный узел. Также там находится ремонтный завод, где на постоянной основе восстанавливают бронетехнику и артиллерийские системы. На прошлой неделе в Минобороны России уже сообщали о ракетном ударе по этому предприятию.
Пуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики
Мощный пожар возник на месте удара в Вольногорске Днепропетровской области. Там расположена крупная электроподстанция, а также несколько крупных промышленных предприятий. Также сообщалось об ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и ряду других энергетических объектов.
Вооруженные силы России начали вести боевые действия по-настоящему, так надо было действовать с самого начала, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Сейчас мы наносим удары по инфраструктуре государства, — объяснил он. — В первую очередь их наносят по объектам энергетики, связи и железным дорогам. Все эти цели уязвимы, и у нас есть все возможности воздействия на них. Оставив противника без электричества, мы оставим его без света и связи, а также без нормально работающих железных дорог. Такую боевую работу надо продолжать. Этого боятся на Западе, поэтому они и подняли такой крик.
Эксперт отметил, что проблемы с электричеством нарушат всю логистику ВФУ — систему перевозки личного состава, военной техники, боеприпасов, сопутствующих грузов, а также работу военных и ремонтных заводов.
— Станет легче нашим частям на фронте, — отметил он. — Пока на Украине шок, но они смогут восстановить уничтоженные объекты. Для того чтобы глобально разрушить военную логистику, нужно работать в таком ключе недели полторы-две.
Поймали на переправе
Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР продолжили отбивать атаки украинских формирований, рассказали 11 октября в Минобороны РФ.
— На купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На краснолиманском направлении ВФУ силами до двух ротных тактических групп безуспешно пытались форсировать реку Жеребец. Упреждающим огневым ударом две наводимые переправы ВФУ были разрушены. Уничтожено до 20 военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВФУ попала на минное поле, где подорвалась часть военной техники. Огнем российской артиллерии было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.
На запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп. Все атаки были отбиты. Уничтожено более 30 военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.
На николаево-криворожском направлении ВФУ пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп. Противник был подавлен огнем артиллерии, рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункт управления 66-й механизированной бригады ВФУ, 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, две базы хранения топлива для украинской военной техники, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВФУ «Приморье», склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS, 156 районов сосредоточения войск. Кроме того, ВКС России сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области.
Российская ПВО за сутки сбила семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.
Прикрыл броней
В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Подразделение капитана Дмитрия Мигунова заняло стратегически выгодную позицию и отразило две атаки противника. Капитан уничтожил две минометные секции, наблюдательный пункт, две единицы техники и до 40 украинских националистов. После этого противник отступил. Когда огонь прекратился, Дмитрий обеспечил передислокацию своего подразделения в безопасный район.
Подразделению сержанта Сергея Гринченко поставили задачу удерживать позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты атаковали район расположения подразделения. Сергей уничтожил более пяти националистов и боевую машину пехоты, после чего боевики отступили, а в дальнейшем были уничтожены.
Группа десантников старшего сержанта Эрдэма Галсандоржиева обороняла позиции, которые постоянно атаковал противник. Расположившись в боевых порядках, Галсандоржиев вел огонь из гранатомета. Десантники в течение дня отбили несколько атак, вынудив отступить националистов.
Когда огонь прекратился, подразделение Эрдэма сменило позиции, переместившись в безопасный район. Украинские националисты обстреляли позиции мотострелковых подразделений. Во время столкновения экипаж танка рядового Артема Савина вызвал огонь противника на себя, чтобы сослуживцы смогли вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, Артем уничтожил 10 националистов и две боевые бронированные машины.
Благодаря грамотным и самоотверженным действиям Артема Савина российские мотострелки успешно отразили атаку противника, подчеркнули в российском военном ведомстве.