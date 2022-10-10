Тревожный тон: продолжат ли рынок акций и рубль падение

В ближайшее время волатильность на российской бирже останется повышенной , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Нервозности площадке добавит геополитическая эскалация и ситуация на нефтяном рынке . Причиной падения индексов на 9–10% 10 октября стала дивидендная отсечка по акциям «Газпрома» и «Татнефти» . Рубль, который ослаб до 63 за доллар в основном за счет обострения геополитической обстановки, будет чувствовать себя немного лучше . Эксперты предрекают нацвалюте диапазон 55–65 к доллару и евро в ближайшие недели.

Рынки вниз

Торги на российском фондовом рынке 10 октября стартовали в сильном минусе. Индекс Мосбиржи в первую минуту обвалился почти на 9%, опустившись до 1775 пунктов, а РТС — на 10%, до 907 . На таком уровне индикаторы оказались впервые с конца февраля и середины апреля этого года соответственно. Однако ближе к полудню рынок отыграл часть потерь и замедлил темпы снижения .

К 18:30 мск первый индикатор теряет 1,57% (до 1913 пунктов), второй — 54,39% (до 960). В ходе торгов понедельника рубль в моменте ослаб к доллару до 63 впервые с июля этого года. Но после вернулся к 62,3 за доллар . К вечеру нацвалюта торгуется по 61,25 за «американца», по 59,98 — за «европейца».

Причиной просадки индексов, а также ослабления нацвалюты стали ухудшение внешней конъюнктуры и эскалация напряженности после теракта в Крыму , считают эксперты. Но наиболее ощутимое влияние, по их мнению, на рынок акций всё же оказало падение бумаг крупных компаний в лице «Газпрома» и «Татнефти». Помимо общей геополитической ситуации, которая повышает степень неопределенности среди инвесторов, важнейшую роль в снижении понедельника сыграл еще один фактор , отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин: дивидендные гэпы (существенный разрыв между ценой бумаги в период закрытия и открытия торгов) в акциях «Газпрома» и «Татнефти» .

Власть совета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Снижение на рынке обусловлено в основном дивидендной отсечкой по акциям «Газпрома», который формирует около 15% индекса Мосбиржи. А также — по бумагам «Татнефти» , вес которых сравнительно небольшой, около 3%, согласилась руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых. На торгах 10 октября акции газового гиганта упали почти на 30%. В то же время бумаги «Татнефти» теряли 18%.

— Акции Сбербанка падали ниже психологической отметки 100 рублей . А индекс Мосбиржи опускался ниже 1800 пунктов впервые с февраля, — рассказал замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. — Шок был непродолжительным, через полчаса большая часть голубых фишек вышла в зеленую зону .

Однако, как считает эксперт, нельзя исключать новой волны коррекции.

Говоря о причинах ослабления рубля, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал на обострение конфликта на Украине после теракта на Крымском мосту. Очередной виток эскалации повышает риски новых санкций , полагает он. В то же время меры США и ЕС, которые были объявлены в последние недели, не содержали ограничений на российскую инфраструктуру , а именно на Национальный клиринговый центр, добавил эксперт, пояснив, что это несколько уменьшило токсичность доллара и евро, вернув интерес к ним со стороны инвесторов.

Тревожный тон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С конца сентября рубль постепенно слабеет, ступенчато без каких-то мощных девальвационных волн , считает Василий Карпунин. Он добавил: в среднесрочной перспективе риски будут смещены в сторону постепенного его ослабления, то есть тенденция может сохраниться.

Перспективы волатильности

Волатильность на рынке акций останется повышенной, но, скорее всего, рынок найдет новые уровни для широкой боковой консолидации, например в районе 1800–1900 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Василий Карпунин. По мнению Натальи Малых, дивидендный гэп «Газпром» закроет нескоро, так как следующий платеж будет намного меньше, и в целом рынок остается под давлением ожидания роста налоговой нагрузки на сырьевой сектор, а также перехода потребителей в режим экономии. По оценкам Георгия Ващенко, высокая волатильность сохранится еще минимум несколько дней.

В сложившихся условиях очень сложно полагаться на фундаментальную оценку российского фондового рынка , считает ведущий экономист TeleTrade Алексей Федоров. Можно констатировать, что индекс РТС 10 октября достиг сильной зоны поддержки в диапазоне 900–980 пунктов и что для дальнейшего его снижения потребуются дополнительные негативные факторы, отметил он, допустив, что таковым может стать реакция стран G7.

— Поддержать рынок может смягчение санкционного давления или рост цен на нефть. Но после произошедшей эскалации на украинском треке, ожидать улучшения ситуации в первом направлении не стоит . Что касается второго, то после неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении добычи у нефтяных котировок есть шанс на локальный рост выше $100 за Brent, но для этого им нужно закрепиться выше сопротивления $97–98 за баррель. Пока рынок сделать этого не может, рецессионные ожидания сдерживают повышение цен на сырье. Поэтому лучше не питать больших надежд и на нефтяной фактор поддержки , — резюмировал экономист.

Тревожный тон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению Михаила Васильева из Совкомбанка, в ближайшие недели нацвалюта останется в диапазоне 55–65 к доллару и евро . Поддержку рублю могут оказать высокие цены на нефть и газ. Также 17 октября стартует налоговый период, когда экспортеры будут активнее продавать валюту для расчетов с бюджетом, подчеркнул он.

Рост в район 65–70 на горизонте до конца года не выглядит чем-то необычным , уверен Василий Карпунин. По его словам, поводом может стать повторное замедление импорта, ожидание снижения экспортной выручки из-за санкций, ужесточение политики другими центробанками. Кроме того, Минфин сам заинтересован в умеренном росте пары USD/RUB с точки зрения налоговых поступлений от экспорта , заключил он.

В текущих условиях к покупке активов нужно относиться выборочно, считают эксперты. По их мнению, предпочтение стоит отдавать защитным бумагам, на которые не так сильно влияют внешние факторы, а в части валюты — обращать внимание на денежные единицы дружественных стран.