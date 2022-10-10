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Тревожный тон: продолжат ли рынок акций и рубль падение

Что кроме геополитики стало причиной обвала на бирже и ослабления нацвалюты
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В ближайшее время волатильность на российской бирже останется повышенной, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Нервозности площадке добавит геополитическая эскалация и ситуация на нефтяном рынке. Причиной падения индексов на 9–10% 10 октября стала дивидендная отсечка по акциям «Газпрома» и «Татнефти». Рубль, который ослаб до 63 за доллар в основном за счет обострения геополитической обстановки, будет чувствовать себя немного лучше. Эксперты предрекают нацвалюте диапазон 55–65 к доллару и евро в ближайшие недели.

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Торги на российском фондовом рынке 10 октября стартовали в сильном минусе. Индекс Мосбиржи в первую минуту обвалился почти на 9%, опустившись до 1775 пунктов, а РТС — на 10%, до 907. На таком уровне индикаторы оказались впервые с конца февраля и середины апреля этого года соответственно. Однако ближе к полудню рынок отыграл часть потерь и замедлил темпы снижения.

К 18:30 мск первый индикатор теряет 1,57% (до 1913 пунктов), второй — 54,39% (до 960). В ходе торгов понедельника рубль в моменте ослаб к доллару до 63 впервые с июля этого года. Но после вернулся к 62,3 за доллар. К вечеру нацвалюта торгуется по 61,25 за «американца», по 59,98 — за «европейца».

Причиной просадки индексов, а также ослабления нацвалюты стали ухудшение внешней конъюнктуры и эскалация напряженности после теракта в Крыму, считают эксперты. Но наиболее ощутимое влияние, по их мнению, на рынок акций всё же оказало падение бумаг крупных компаний в лице «Газпрома» и «Татнефти». Помимо общей геополитической ситуации, которая повышает степень неопределенности среди инвесторов, важнейшую роль в снижении понедельника сыграл еще один фактор, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин: дивидендные гэпы (существенный разрыв между ценой бумаги в период закрытия и открытия торгов) в акциях «Газпрома» и «Татнефти».

Власть совета
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Снижение на рынке обусловлено в основном дивидендной отсечкой по акциям «Газпрома», который формирует около 15% индекса Мосбиржи. А также — по бумагам «Татнефти», вес которых сравнительно небольшой, около 3%, согласилась руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых. На торгах 10 октября акции газового гиганта упали почти на 30%. В то же время бумаги «Татнефти» теряли 18%.

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Акции Сбербанка падали ниже психологической отметки 100 рублей. А индекс Мосбиржи опускался ниже 1800 пунктов впервые с февраля, — рассказал замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. — Шок был непродолжительным, через полчаса большая часть голубых фишек вышла в зеленую зону.

Однако, как считает эксперт, нельзя исключать новой волны коррекции.

Говоря о причинах ослабления рубля, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал на обострение конфликта на Украине после теракта на Крымском мосту. Очередной виток эскалации повышает риски новых санкций, полагает он. В то же время меры США и ЕС, которые были объявлены в последние недели, не содержали ограничений на российскую инфраструктуру, а именно на Национальный клиринговый центр, добавил эксперт, пояснив, что это несколько уменьшило токсичность доллара и евро, вернув интерес к ним со стороны инвесторов.

Тревожный тон
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С конца сентября рубль постепенно слабеет, ступенчато без каких-то мощных девальвационных волн, считает Василий Карпунин. Он добавил: в среднесрочной перспективе риски будут смещены в сторону постепенного его ослабления, то есть тенденция может сохраниться.

Перспективы волатильности

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Волатильность на рынке акций останется повышенной, но, скорее всего, рынок найдет новые уровни для широкой боковой консолидации, например в районе 1800–1900 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Василий Карпунин. По мнению Натальи Малых, дивидендный гэп «Газпром» закроет нескоро, так как следующий платеж будет намного меньше, и в целом рынок остается под давлением ожидания роста налоговой нагрузки на сырьевой сектор, а также перехода потребителей в режим экономии. По оценкам Георгия Ващенко, высокая волатильность сохранится еще минимум несколько дней.

В сложившихся условиях очень сложно полагаться на фундаментальную оценку российского фондового рынка, считает ведущий экономист TeleTrade Алексей Федоров. Можно констатировать, что индекс РТС 10 октября достиг сильной зоны поддержки в диапазоне 900–980 пунктов и что для дальнейшего его снижения потребуются дополнительные негативные факторы, отметил он, допустив, что таковым может стать реакция стран G7.

Поддержать рынок может смягчение санкционного давления или рост цен на нефть. Но после произошедшей эскалации на украинском треке, ожидать улучшения ситуации в первом направлении не стоит. Что касается второго, то после неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении добычи у нефтяных котировок есть шанс на локальный рост выше $100 за Brent, но для этого им нужно закрепиться выше сопротивления $97–98 за баррель. Пока рынок сделать этого не может, рецессионные ожидания сдерживают повышение цен на сырье. Поэтому лучше не питать больших надежд и на нефтяной фактор поддержки, — резюмировал экономист.

Тревожный тон
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По мнению Михаила Васильева из Совкомбанка, в ближайшие недели нацвалюта останется в диапазоне 55–65 к доллару и евро. Поддержку рублю могут оказать высокие цены на нефть и газ. Также 17 октября стартует налоговый период, когда экспортеры будут активнее продавать валюту для расчетов с бюджетом, подчеркнул он.

Рост в район 65–70 на горизонте до конца года не выглядит чем-то необычным, уверен Василий Карпунин. По его словам, поводом может стать повторное замедление импорта, ожидание снижения экспортной выручки из-за санкций, ужесточение политики другими центробанками. Кроме того, Минфин сам заинтересован в умеренном росте пары USD/RUB с точки зрения налоговых поступлений от экспорта, заключил он.

В текущих условиях к покупке активов нужно относиться выборочно, считают эксперты. По их мнению, предпочтение стоит отдавать защитным бумагам, на которые не так сильно влияют внешние факторы, а в части валюты — обращать внимание на денежные единицы дружественных стран.

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