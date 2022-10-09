Простой и стечение обстоятельств: Clearstream возобновил расчеты по российским распискам

Международный депозитарий Clearstream возобновил расчеты по депозитарным распискам ценных бумаг для российских эмитентов. Эти операции были приостановлены в августе. Это случилось из-за старта автоматической конвертации. Возобновление коснется только тех эмитентов, по которым открыты книги для канселяции расписок. Также российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) продлил решение о временной отмене комиссий за операции по переводу российских и зарубежных ценных бумаг. Как это может сказаться на российском бизнесе, гражданах и экономике в целом, разъясняют эксперты, опрошенные «Известиями».

Коса на камень

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге бумаг российских эмитентов с зарубежных площадок с конвертацией в российские. А уже в июне под антироссийские санкции попал Национальный расчетный депозитарий. По оценкам ЦБ РФ, в НРД заблокировано ценных бумаг на общую сумму до 6 трлн рублей.

Евросоюз смягчил санкции, позволив расчеты с НРД на условиях отсутствия выгоды для российского депозитария. Как видно из действий администрации зарубежной финансовой структуры, в данном случае политика и экономика расходятся, утверждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Очевидно, что мировой рынок не может полноценно функционировать без участия российской экономики. И дело не только в поставках нефти и газа, но и в финансовой сфере. В то время как политики наперебой высказываются о санкциях, настаивают на превентивных мерах, на ужесточении ограничений и новых запретах, финансисты думают о деньгах, — поясняет она.

Простой и стечение_1 Фото: Global Look Press/Lennart Preiss

По мнению эксперта, именно экономисты и финансисты будут настаивать и продавливать в зарубежные парламенты идею о необходимости смягчения санкций в отношении России.

— К примеру, на данный момент в некоторых странах ЕС цена на бензин в районе €2 за литр. По тревожным прогнозам Bloomberg в сентябре, 60% предприятий Великобритании могут закрыться из-за дорогой электроэнергии.

Сообщения о закрытии компаний с долгой историей поступают из разных уголков Европы. К мнению финансистов стоит прислушаться: без работы важных частей система сначала будет ломаться, а потом рискует рухнуть. Этого не хочется никому. Несмотря на громкие заявления о необходимости «отменить» и изолировать Россию, глобализация необратима , подытоживает она.

Актуально не для всех

Новость о возобновлении работы Clearstream можно оценить как позитивно нейтральную, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

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— Несомненно, это прогресс в восстановлении операций между НРД и европейскими депозитариями. Однако расчеты по депозитарным распискам на российские акции Clearstream по-прежнему не производит из-за действия процедуры автоматической конвертации DR. Существенных изменений для экономики это не несет, определенные подвижки возможны в дивидендной политике отдельных эмитентов. Clearstream возобновит исполнение инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции, это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, — рассказал он.

По мнению Кабакова, участники рынка ждут в ближайшее время конвертации расписок в акции эмитентов En+ Group, «Фосагро», «Татнефти», «Ростелекома», «Лукойла».

Чинят на ходу

Отличительная особенность нынешних санкций по сравнению с ограничениями эпохи СССР — это быстрота их введения и плохая продуманность , утверждает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Вследствие этого многие санкции порождают большие проблемы и для экономических субъектов тех стран, которые их ввели, что подталкивает к отмене части санкций, их «донастройке». Решение Clearstream как раз и является примером такого рода «донастройки», — подчеркнул он.

Простой и стечение_4 Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Возможно, в случае разумных ответных уступок удастся разморозить часть активов, считает эксперт.

— Но это очень сложный процесс, и нынешнее решение является лишь самым первым шагом. Последует ли за ним дальнейшее движение, покажет время, — заключил экономист.

Ждем ответа

Решение возобновить расчеты через международный депозитарий Clearstream может стать первым реальным шагом к смягчению части антироссийских санкций, если не к снятию , убеждена управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Большинство организаций из недружественных стран испытывают давление со стороны властей и вынуждены подчиниться экономическим санкциям себе в ущерб. Тем не менее мы видим, что рыночные механизмы, да и здравый смысл, иногда одерживают верх, как в случае с Clearstream, — считает аналитик. — Следующим шагом может стать разморозка части золотовалютных резервов Центробанка РФ в странах, которые постепенно будут «выходить навстречу» России.

Разблокированы операции с депозитарными расписками тех российских компаний, которые проводят процедуру делистинга на западных рынках, уточняет генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

— Это около половины всех наших компаний, чьи расписки торговались на биржах недружественных стран. Теперь держатели этих бумаг смогут конвертировать их в акции этих компаний, торги которыми идут на российских биржах. Предполагается, что это около четверти капитализации российского рынка, — оценивает он.

По мнению собеседника «Известий», не стоит опасаться того, что все эти бумаги будут выброшены на рынок для продажи.

— Значительной их частью владеют резиденты недружественных стран, которым пока закрыт доступ к торгам. Однако часть бумаг будет, видимо, продана дружественными резидентами, хотя и этот процесс регулирует Центробанк, не позволяя продавать в день более 5% имеющихся пакетов. Так что, вероятно, на российском рынке акций будет игра на понижение, но это не будет каким-то сильным движением, — резюмирует он.

Проблема на триллионы

Необходимо уточнение того, в каком виде эти расчеты будут осуществляться , комментирует заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

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— Большой проблемой для российских инвесторов оказалась ситуация с блокировкой иностранных активов, причем под нее попали и депозитарные расписки на российские акции. Одной из причин был запрет работы с Национальным расчетным депозитарием. При этом для того чтобы возобновить работу с НРД, от него требовалось отказаться от комиссии, что НРД и сделал. В то же время начался процесс конвертации депозитарных расписок. У отдельных эмитентов он завершился, у других идет, третьи перенесли эту операцию на более поздний срок, — уточнил специалист.

Между тем, уверен эксперт, проблема разблокировки иностранных активов является очень острой.