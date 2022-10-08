«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в сентябре

Прошло ровно полгода c тех пор, как «Известия» и «Финам» запустили биржевой эксперимент с несколькими вариантами инвестиционных портфелей. Некоторые из них за это время показали весьма серьезные отрицательные доходности — в первую очередь это касается валютных активов. В то же время другие вышли в заметный плюс. Подробнее о сентябрьских и полугодовых результатах — в материале.

Итоги месяца

Ключевым позитивным событием для российского рынка акций в сентябре стали дивиденды «Газпрома»: акционеры компании одобрили промежуточные выплаты за первое полугодие 2022-го в размере 51,03 рубля на акцию, суммарно на эту цель компания направит 1,208 трлн рублей. Уже на следующий день цена акций газового гиганта взлетела на 31%, что в целом стало хорошей поддержкой для всего индекса Мосбиржи.

Но вместе с тем главным драйвером для котировок широкого спектра активов на российском рынке в конце сентября стало объявление о начале частичной мобилизации в России . На этом фоне среди прочего к снижению перешли и котировки государственных облигаций: 21 сентября за 20 минут после начала торгов индекс RGBI потерял 4%.

Из важных биржевых событий — в начале месяца Мосбиржа по согласованию с Банком России открыла доступ к российскому рынку акций нерезидентам из дружественных стран. Несмотря на опасения участников рынка, массовых распродаж, которые могли бы привести к обвалу котировок широкого круга активов, не произошло.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, в адрес главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова поступило письмо с перечнем предложений по разморозке БПИФ/ETF российских инвесторов на иностранные активы — об этом подробно рассказывали «Известия». Среди предложений были упомянуты беспроцентные кредиты под залог заблокированных активов и специальные брокерские счета, средства с которых можно было бы инвестировать в российские ценные бумаги.

В целом активность частных инвесторов на российском фондовом рынке в сентябре продолжала расти: количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 42,5 тыс., до 5,7 млн единиц, а доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями на Мосбирже выросла практически до рекордного значения и составила 76,7%. Самыми популярными акциями в портфелях российских участников торгов стали бумаги «Газпрома», Сбербанка, «Лукойла», «Норникеля» и «Яндекса».

Валюта под подушкой — доллары и евро

Классический валютный портфель из долларов и евро в сентябре продолжил дешеветь в рублевом выражении — снижение составило 3,55% за месяц и 31,5% за полгода эксперимента. Итоговая стоимость на момент закрытия последних торгов в сентябре — 136,9 тыс. рублей против первоначальных 200 тыс. рублей.

Сейчас главный риск, которого опасаются все участники рынка, — возможные санкции в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) и как результат неизбежная при таком сценарии остановка биржевых торгов долларом США.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Пока тональность официальных заявлений умеренная, словесные интервенции скорее намекают на то, что санкций против НКЦ не будет. Но гарантий, как мы уже знаем, никаких быть не может. Вместе с тем в очередной раз отметим, что дальновидно выбрали верную пропорцию для этого портфеля в пользу доллара — глобальный нисходящий тренд по евро всё еще не сломлен», — объясняет инвестконсультант ФГ «Финам» Иван Пуховой.

В текущих обстоятельствах, добавляет аналитик, результат по итогам месяца на уровне минус 3,55% для нашей валютной корзины можно считать нормальным. При этом есть хорошие шансы улучшить результат в будущем. На рынке практически однозначный консенсус — ожидается существенное ослабление рубля в ближайшее время, а реализация такого сценария, конечно, значительно усилит результаты этого портфеля.

Валюты дружественных стран — юани, лиры, гонконгские доллары и белорусские рубли

В меньшей степени по итогам сентября просел второй валютный портфель, состоящий из валют дружественных стран. Напомним, из-за санкций и остановки торгов в прошлые месяцы портфель был вынужденно переведен из швейцарских франков, фунтов стерлингов и японских иен в китайские юани (первоначально были в портфеле, в августе позиция по ним была расширена), белорусские рубли, турецкие лиры и гонконгские доллары.

Будущая динамика этого портфеля, считает эксперт, сейчас вырисовывается довольно позитивная. Из важного стоит отметить тренд на ослабление в турецкой лире, причем весьма экстремальный, — по итогам квартала это может привести к необходимости скорректировать ее долю в портфеле. Впрочем, пока результат на уровне минус 3,1% за месяц практически совпадает с итогами классического валютного портфеля и указывает в первую очередь на общую крепость рубля.

Открытый портфель Фото: TASS/SEDAT SUNA

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Портфель из государственных облигаций среди прочих оказался самым устойчивым к сентябрьскому не биржевому шоку: его рублевая стоимость с учетом выплаченного купона по одному из выпусков снизилась всего на 1,8%, притом что доходность за полгода составила 8,57%. В абсолютных цифрах по итогам сентября — 217,1 тыс. рублей.

Хотя в целом гособлигации отреагировали довольно сильным снижением на новости о частичной мобилизации, баланс коротких и длинных бондов дает необходимую устойчивость, поэтому результатом стало относительно несущественное колебание портфеля. Цифры сентября дают лучшую иллюстрацию: притом что фондовый рынок на этих событиях обрушился на 20–25%, короткие облигации подешевели только на 1–1,5%. Дополнительно — пришедший купон по выпуску ОФЗ 26219 можно реинвестировать в покупку тех же облигаций.

Открытый портфель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Долговые бумаги корпоративных эмитентов плюс облигации Мособласти отреагировали на новости о частичной мобилизации немного сильнее, чем портфель ОФЗ: рублевая стоимость портфеля сократилась на 2,56%, но по итогам шести месяцев доходность всё равно осталась положительной — плюс 10,8%. Стоимость портфеля к закрытию сентябрьских торгов — 221,6 тыс. рублей.

Каких-либо значимых корпоративных новостей по выпускам, аккумулированным в этом портфеле, не наблюдалось. Фон нейтральный, поводов сомневаться в устойчивости сейчас нет, поэтому позиции сохраняются. Всё, что необходимо делать, — регулярно реинвестировать купоны. В следующем месяце можно ожидать восстановления котировок этих бумаг после сильного локального снижения, считает аналитик.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Акции крупнейших российских компаний в сентябре пережили серьезное падение, причем даже резкий скачок котировок ценных бумаг «Газпрома» на новости о дивидендах не удержал портфель от значительного снижения. В результате по итогам месяца портфель подешевел на 18,1 и на 22% за полгода. Рублевая стоимость к концу сентября — 156,1 тыс. рублей.

Отметим, что в результаты месяца мы заранее записали прибыль от дивидендов «Газпрома» в размере 6,2 тыс. рублей на акцию — по зачислению они будут вложены в ценные бумаги того же эмитента. Сценарии восстановления рынка и активов этого портфеля, в частности, могут быть очень разными. Но в первую очередь эксперт ожидает быстрого роста от «Магнита» и «Фосагро», так как дальнейшая санкционная риторика меньше всего повлияет на эти компании. Вдобавок в «Фосагро» в конце сентября прошел дивидендный гэп. Сумма выплат будет реинвестирована в те же бумаги перспективного производителя химических удобрений.

Открытый портфель Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Высокорисковый портфель тоже пострадал от сентябрьского обвала, но при этом сохранил положительную итоговую доходность. Месячная просадка составила 14,6%, а прибыль за шесть месяцев — 6%. Итоговая стоимость портфеля к концу сентября — 211,9 тыс. рублей.

Дивиденды, которые придут от «Куйбышевазота», будут реинвестированы в те же ценные бумаги. В целом аналитик финансовой группы отмечает, что в данном спекулятивном портфеле получилась хорошая подборка: вместе все эти компании мало или даже совсем не подвержены влиянию санкций и вообще малочувствительны к внешним воздействиям. Как результат хорошая устойчивость и результаты лучше первого эшелона, а в дальнейшем, вполне вероятно, неплохая динамика роста, в том числе за счет ориентира на внутренний рынок и актуальную моменту продукцию.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).