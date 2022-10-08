«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в сентябре
Прошло ровно полгода c тех пор, как «Известия» и «Финам» запустили биржевой эксперимент с несколькими вариантами инвестиционных портфелей. Некоторые из них за это время показали весьма серьезные отрицательные доходности — в первую очередь это касается валютных активов. В то же время другие вышли в заметный плюс. Подробнее о сентябрьских и полугодовых результатах — в материале.
Итоги месяца
Ключевым позитивным событием для российского рынка акций в сентябре стали дивиденды «Газпрома»: акционеры компании одобрили промежуточные выплаты за первое полугодие 2022-го в размере 51,03 рубля на акцию, суммарно на эту цель компания направит 1,208 трлн рублей. Уже на следующий день цена акций газового гиганта взлетела на 31%, что в целом стало хорошей поддержкой для всего индекса Мосбиржи.
Но вместе с тем главным драйвером для котировок широкого спектра активов на российском рынке в конце сентября стало объявление о начале частичной мобилизации в России. На этом фоне среди прочего к снижению перешли и котировки государственных облигаций: 21 сентября за 20 минут после начала торгов индекс RGBI потерял 4%.
Из важных биржевых событий — в начале месяца Мосбиржа по согласованию с Банком России открыла доступ к российскому рынку акций нерезидентам из дружественных стран. Несмотря на опасения участников рынка, массовых распродаж, которые могли бы привести к обвалу котировок широкого круга активов, не произошло.
Кроме того, в адрес главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова поступило письмо с перечнем предложений по разморозке БПИФ/ETF российских инвесторов на иностранные активы — об этом подробно рассказывали «Известия». Среди предложений были упомянуты беспроцентные кредиты под залог заблокированных активов и специальные брокерские счета, средства с которых можно было бы инвестировать в российские ценные бумаги.
В целом активность частных инвесторов на российском фондовом рынке в сентябре продолжала расти: количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 42,5 тыс., до 5,7 млн единиц, а доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями на Мосбирже выросла практически до рекордного значения и составила 76,7%. Самыми популярными акциями в портфелях российских участников торгов стали бумаги «Газпрома», Сбербанка, «Лукойла», «Норникеля» и «Яндекса».
Валюта под подушкой — доллары и евро
Классический валютный портфель из долларов и евро в сентябре продолжил дешеветь в рублевом выражении — снижение составило 3,55% за месяц и 31,5% за полгода эксперимента. Итоговая стоимость на момент закрытия последних торгов в сентябре — 136,9 тыс. рублей против первоначальных 200 тыс. рублей.
Сейчас главный риск, которого опасаются все участники рынка, — возможные санкции в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) и как результат неизбежная при таком сценарии остановка биржевых торгов долларом США.
«Пока тональность официальных заявлений умеренная, словесные интервенции скорее намекают на то, что санкций против НКЦ не будет. Но гарантий, как мы уже знаем, никаких быть не может. Вместе с тем в очередной раз отметим, что дальновидно выбрали верную пропорцию для этого портфеля в пользу доллара — глобальный нисходящий тренд по евро всё еще не сломлен», — объясняет инвестконсультант ФГ «Финам» Иван Пуховой.
В текущих обстоятельствах, добавляет аналитик, результат по итогам месяца на уровне минус 3,55% для нашей валютной корзины можно считать нормальным. При этом есть хорошие шансы улучшить результат в будущем. На рынке практически однозначный консенсус — ожидается существенное ослабление рубля в ближайшее время, а реализация такого сценария, конечно, значительно усилит результаты этого портфеля.
Валюты дружественных стран — юани, лиры, гонконгские доллары и белорусские рубли
В меньшей степени по итогам сентября просел второй валютный портфель, состоящий из валют дружественных стран. Напомним, из-за санкций и остановки торгов в прошлые месяцы портфель был вынужденно переведен из швейцарских франков, фунтов стерлингов и японских иен в китайские юани (первоначально были в портфеле, в августе позиция по ним была расширена), белорусские рубли, турецкие лиры и гонконгские доллары.
Будущая динамика этого портфеля, считает эксперт, сейчас вырисовывается довольно позитивная. Из важного стоит отметить тренд на ослабление в турецкой лире, причем весьма экстремальный, — по итогам квартала это может привести к необходимости скорректировать ее долю в портфеле. Впрочем, пока результат на уровне минус 3,1% за месяц практически совпадает с итогами классического валютного портфеля и указывает в первую очередь на общую крепость рубля.
Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
Портфель из государственных облигаций среди прочих оказался самым устойчивым к сентябрьскому не биржевому шоку: его рублевая стоимость с учетом выплаченного купона по одному из выпусков снизилась всего на 1,8%, притом что доходность за полгода составила 8,57%. В абсолютных цифрах по итогам сентября — 217,1 тыс. рублей.
Хотя в целом гособлигации отреагировали довольно сильным снижением на новости о частичной мобилизации, баланс коротких и длинных бондов дает необходимую устойчивость, поэтому результатом стало относительно несущественное колебание портфеля. Цифры сентября дают лучшую иллюстрацию: притом что фондовый рынок на этих событиях обрушился на 20–25%, короткие облигации подешевели только на 1–1,5%. Дополнительно — пришедший купон по выпуску ОФЗ 26219 можно реинвестировать в покупку тех же облигаций.
Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций
Долговые бумаги корпоративных эмитентов плюс облигации Мособласти отреагировали на новости о частичной мобилизации немного сильнее, чем портфель ОФЗ: рублевая стоимость портфеля сократилась на 2,56%, но по итогам шести месяцев доходность всё равно осталась положительной — плюс 10,8%. Стоимость портфеля к закрытию сентябрьских торгов — 221,6 тыс. рублей.
Каких-либо значимых корпоративных новостей по выпускам, аккумулированным в этом портфеле, не наблюдалось. Фон нейтральный, поводов сомневаться в устойчивости сейчас нет, поэтому позиции сохраняются. Всё, что необходимо делать, — регулярно реинвестировать купоны. В следующем месяце можно ожидать восстановления котировок этих бумаг после сильного локального снижения, считает аналитик.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Акции крупнейших российских компаний в сентябре пережили серьезное падение, причем даже резкий скачок котировок ценных бумаг «Газпрома» на новости о дивидендах не удержал портфель от значительного снижения. В результате по итогам месяца портфель подешевел на 18,1 и на 22% за полгода. Рублевая стоимость к концу сентября — 156,1 тыс. рублей.
Отметим, что в результаты месяца мы заранее записали прибыль от дивидендов «Газпрома» в размере 6,2 тыс. рублей на акцию — по зачислению они будут вложены в ценные бумаги того же эмитента. Сценарии восстановления рынка и активов этого портфеля, в частности, могут быть очень разными. Но в первую очередь эксперт ожидает быстрого роста от «Магнита» и «Фосагро», так как дальнейшая санкционная риторика меньше всего повлияет на эти компании. Вдобавок в «Фосагро» в конце сентября прошел дивидендный гэп. Сумма выплат будет реинвестирована в те же бумаги перспективного производителя химических удобрений.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Высокорисковый портфель тоже пострадал от сентябрьского обвала, но при этом сохранил положительную итоговую доходность. Месячная просадка составила 14,6%, а прибыль за шесть месяцев — 6%. Итоговая стоимость портфеля к концу сентября — 211,9 тыс. рублей.
Дивиденды, которые придут от «Куйбышевазота», будут реинвестированы в те же ценные бумаги. В целом аналитик финансовой группы отмечает, что в данном спекулятивном портфеле получилась хорошая подборка: вместе все эти компании мало или даже совсем не подвержены влиянию санкций и вообще малочувствительны к внешним воздействиям. Как результат хорошая устойчивость и результаты лучше первого эшелона, а в дальнейшем, вполне вероятно, неплохая динамика роста, в том числе за счет ориентира на внутренний рынок и актуальную моменту продукцию.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).