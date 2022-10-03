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Подровнять ресурсы: доходы бюджета от дивидендов в 2023-м сократятся на 300 млрд

Ждать ли инвесторам платежей от голубых фишек в следующем году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доходы бюджета от дивидендов госкомпаний в 2023 году сократятся на 305,9 млрд рублей, следует из проекта бюджета, который изучили «Известия». В Минфине заявили, что требование к выплатам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО сохранится, однако возможны исключения в зависимости от отраслевой специфики. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, голубые фишки либо значительно снизят дивиденды, либо вовсе откажутся от них: это необходимо, чтобы сохранить ресурсы для инвестиций в условиях санкционного давления.

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Поступления дивидендов в госбюджет в 2023 году сократятся на 305,9 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, которую изучили «Известия». При этом уже в 2024-м их планируется увеличить на 301,2 млрд рублей.

В структуре основных видов доходов федерального бюджета нет отдельной строки, посвященной дивидендам. Она входит в состав статьи доходов «от использования имущества в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ».

Основу этой строки доходов составляют дивиденды от государственных компаний или от пакетов акций, находящихся в собственности государства, пояснил «Известиям» управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Держателем акций может быть Минфин или любой другой орган федеральной власти, например Росимущество. В число компаний, которые платят дивиденды в госбюджет, входят Сбербанк, ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», «РусГидро», «Алроса», «Аэрофлот» и т.п.

Падать в казну
рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ожидается, что доходы госбюджета по этой статье в 2023 году составят 544,1 млрд рублей, следует из проекта бюджета. В соответствии с прошлогодним документом эта статья в 2023 году должна была принести в два раза больше — 1,033 трлн рублей.

Справка «Известий»

По итогам 2022 года правительство рекомендовало крупным госбанкам, в том числе Сбербанку и ВТБ, не платить дивиденды. Это было сделано для поддержки капитала кредитных организаций, поясняли тогда в Минфине. Вместе с тем госкомпаниям из других секторов подобных рекомендаций не давалось. Так, «Газпром» решил не делать выплаты акционерам по итогам 2021-го, но в сентябре принял решение начислить промежуточные дивиденды на рекордные 1,2 трлн рублей.

Подход по выплате дивидендов сохраняется: компании должны платить 50% от чистой прибыли по МСФО, заявили «Известиям» в Минфине. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что могут быть отдельные решения в зависимости от отраслевой специфики. Снижение суммы дивидендов связано с сокращением прибыли ряда компаний в текущем году по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался всплеск цен на целом ряде рынков, пояснили в министерстве.

Падать в казну
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Известия» направили запрос о планах по выплатам дивидендов в крупнейшие госкомпании, которые делают отчисления в бюджет.

Ждать ли дивидендов

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Традиционно государство готово принимать во внимание программу капитальных затрат компаний, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Он уточнил: на фоне значительного показателя CAPEX (капительных расходов, например на долгосрочные проекты или модернизацию оборудования) дивиденды могут быть снижены относительно первоначальных ожиданий.

Впрочем, Минфин, планируя бюджет, как правило, исходит из консервативного сценария, напомнил исполнительный директор департамента рынка капиталов «ИВА Партнерс» Артем Тузов. По его словам, планируемый доход от дивидендов госкомпаний в размере 544 млрд в 2023 году. Это такие же цифры, как и цена на нефть в $44,2 за баррель, которую закладывают в нефтегазовые доходы. При этом реальная стоимость марки Brent на 30 сентября — $87,5 за баррель.

— Поэтому говорить однозначно, что прогнозы Минфина обязательно сбудутся, нельзя. Это только консервативный сценарий, из которого ведомство и должно исходить, планируя доходы и расходы бюджета России, — подчеркнул Артем Тузов.

Падать в казну
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По его ожиданиям, правительство обяжет выплачивать дивиденды все госкомпании, у которых будет прибыль за 2022 год. Проблема в том, что этой прибыли может и не быть, подчеркнул эксперт. Он пояснил: у крупных госкомпаний есть активы в странах Запада, которые сейчас, по сути, отобраны — по результатам 2022-го их стоимость могут списать, и это скажется на финансовых показателях.

Решения будут индивидуальны: компании из отраслей, которые оказались в сложной ситуации, примут решения отказаться от дивидендов, прогнозирует основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом прибыльные организации, например бенефициары политики импортозамещения, сохранят выплаты.

Снижение ожиданий по доходам от дивидендов, которое может означат отказ от выплат в следующем году, вполне разумно, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он пояснил: правительство понимает, что компании попадают в сложное положение в условиях санкционного давления, и им важнее направить прибыль на инвестиции.

Графика

Кроме того, в банковской отрасли отказ от выплаты дивидендов — изъятия денег в пользу акционеров — служит своего рода докапитализацией. Впрочем, сокращение доходов бюджета на 300 млрд рублей при общем дефиците в 2,9 трлн не станет значительной проблемой, резюмировал эксперт.

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