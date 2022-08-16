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Дружественное вмешательство: иностранцев допустили до облигаций России

Потери могут понести корпоративные бумаги под санкциями, облигации федерального займа пострадать не должны
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Московская биржа с 15 августа допустила нерезидентов из дружественных стран к торговле на рынке российских облигаций — как государственных, так и корпоративных. Очередной шаг к либерализации рынка после жестких запретов, введенных весной на фоне обвала всех бумаг, может привести на первых порах к некоторому падению стоимости облигаций (особенно выпущенных компаниями) и, соответственно, росту их доходности, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Вместе с тем это дает шанс инвесторам заработать, приобретя бумаги по сниженной стоимости. Подробности — в материале.

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В марте текущего года иностранные инвесторы лишились доступа к российскому фондовому рынку. Слишком большая волатильность и паника с падением в десятки процентов вынудили финансовые власти страны и Московскую биржу временно ограничить торговлю для зарубежных игроков. Параллельно были введены многие другие ограничения на движение капитала. В течение последних нескольких месяцев они постепенно снимались или смягчались (как это происходит с оборотом наличной валюты). На биржах, впрочем, изменения были более осторожными.

Лишь неделю назад, 8 августа, нерезиденты получили доступ к российскому рынку акций. Была создана «двухслойная» система, где к торгам допущены собственно российские резиденты, иностранцы, не принадлежащие к недружественным государствам, а также нерезиденты, чьи бенефициары являются россиянами (вне зависимости от того, зарегистрированы они в дружественных или недружественных юрисдикциях). Прямые же представители недружественных стран по-прежнему не могут принимать участие в биржевой торговле.

Дружественное вмешательство
инвесторы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Интересно, что на данный момент реальная угроза обвала рынка уже миновала. Если бумаги и падают, то скорее на фоне разнообразной текучки. И, тем не менее, запрет для нерезидентов из недружественных стран пока снимать не стали. Ситуация выглядит так, как будто для российских регуляторов это уже дело принципа и своего рода контрсанкции против представителей Северной Америки и Западной Европы. Рынок рублевых ОФЗ, кстати, во второй половине 2010-х годов был крайне популярен у американских инвесторов, так как бумаги давали очень солидную доходность при ограниченных рисках.

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Дружественная доля

Как бы то ни было, но со вчерашнего дня торги облигациями с участием иностранных инвесторов возобновились. И практически сразу многие бумаги (включая и облигации федерального займа) снизились в цене. Впрочем, процесс начался еще на прошлой неделе, когда Мосбиржа анонсировала отмену ограничений.

— На прошлой неделе мы видели снижение ОФЗ, что могло быть реакцией на открытие доступа к торгам для дружественных нерезидентов начиная с этого понедельника, — рассказал «Известиям» управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

По словам аналитика «Финам» Алексея Ковалева, пока трудно делать выводы о том, что эти нерезиденты оказались для рынка реально дружественными.

— Надо дождаться данных об изменении объема торгов: приход новых участников (точнее, их возвращение) не должен остаться на рынке незамеченным. Если предположить, что на дружественных нерезидентов приходится, скажем, 5% всего объема ОФЗ, контролируемых нерезидентами, то это дает нам оценку стоимости их совокупного портфеля в 140 млрд рублей. Это много для рынка, на котором среднедневной объем торговли составляет чуть более 10 млрд рублей, — отмечает эксперт.

Дружественное вмешательство
трейдер
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Краткосрочно в рамках нескольких недель (чуть менее вероятно, что в рамках нескольких месяцев) это событие будет иметь, скорее, негативный эффект, — считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. — Такие инвесторы могут попытаться избавиться от «зависших» с февраля ценных бумаг. Оказывать поддержку российским компаниям не будет даже тот факт, что резиденты из недружественных стран не могут продавать зависшие в портфелях ценные бумаги пока не будут продавать свои активы.

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В долгосрочной перспективе ситуация выглядит иначе, возвращение инвесторов способно обеспечить приток столь необходимой рынку ликвидности.

— В предстоящие кварталы может произойти приток спекулятивного капитала, а также могут пройти новые размещения облигаций компаний и государств, относящих к категории дружественных. Помочь в этом может сохранение достаточно высоких ставок по облигациям и дивидендная доходность по отечественным бумагам. Также не стоит забывать, что ранее введенные санкции и риски их объявления оказывают негативное влияние на стоимость ценных бумаг. Поэтому спекулятивный капитал захочет снова воспользоваться текущими возможностями, хотя ему и придется взвесить все «за» и «против» принятия такого решения, — заметил Переславский.

При этом собеседники «Известий» отметили, что долю «дружественных» нерезидентов оценить достаточно трудно. В целом, по словам Руслана Николенко, из данных Банка России на 1 июля следует, доля всех нерезидентов составляла 17,6% от общего объема размещенных ОФЗ. В номинальном выражении эта доля составляла 2,767 трлн рублей.

Что касается отдельных бумаг, то сильнее всего могут потерять российские компании, попавшие под санкции.

Дружественное вмешательство
мосбиржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Нерезиденты, даже из дружественных стран, пока предпочтут оставаться в стороне. Также не стоит забывать о риске резкого изменения стоимости ценных бумаг из-за сниженной ликвидности, что может приводить к резким разгонам капитализации компаний с последующим не менее резким снижением, — пояснил он.

Ситуация с ОФЗ принципиально иная, что видно уже по первому дню торгов, констатировал Николенко.

— Уже по истечении первой половины дня достаточно очевидно, что давления на цены это не создало и даже напротив, мы видим восстановление индекса RGBITR, — сказал он.

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