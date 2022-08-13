Лишняя привязка: зачем России плавающий курс рубля

Санкции давят на рубль и экспортеров, всё чаще звучат призывы зафиксировать курс национальной валюты. Но в ЦБ идею отвергают — это губительно для российской экономики, особенно в нынешних условиях. Почему рубль находится в «свободном плавании», как на возможностях регулятора отразилась заморозка части международных резервов и каким образом регулятор может влиять на плавающий курс — в материале «Известий».

Быстрая адаптация

Российская экономика в условиях санкций оказалась в непростой ситуации. Заметно укрепившийся рубль снижает доходы экспортных компаний, номинированных в национальной валюте. Это бьет по экспортерам, которые уже пострадали от санкций, приводящих к дисконту на российские товары. Такое положение дел вновь подтолкнуло к дискуссии о целесообразности фиксированного курса рубля (Банк России придерживается режима плавающего валютного курса).

Однако в ЦБ заявили: российская экономика сейчас переходит к новому равновесию, а потому попытка зафиксировать валютный курс сейчас может быть особенно вредной. Как пояснил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, плавающий валютный курс — лучшая защита экономики от внешних шоков и ее стабилизатор. Он может заметно снижать риски финансовой стабильности и предотвращать жесткие финансовые кризисы.

Сейчас многие компании обновляют схемы бизнеса, ищут новых поставщиков и рынки сбыта, перестраивают цепочки поставок. Плавающий курс позволяет экспортерам и импортерам оперативно приспосабливаться к новым условиям на глобальных рынках.

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— При плавающем курсе национальная валюта быстро адаптируется к изменениям на мировых рынках — то есть при возникновении мировых кризисов нацвалюта снижается, поддерживая экспортеров и компании, которые конкурируют с импортом на внутреннем рынке. Таким образом, внешний негативный экономический эффект для отечественной экономики смягчается и снижаются риски для финансовой стабильности страны. Также плавающий курс позволяет ЦБ проводить независимую денежно-кредитную политику и справляться с инфляцией , — указывает руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

Исторически при фиксированном валютном курсе во время возникновения мировых кризисов с падением спроса российский экспорт становится нерентабельным, а импортные товары из-за падения цен становятся более доступными. Таким образом, у отечественных производителей снижаются торговые преимущества: они начинают проигрывать иностранным конкурентам, что дестабилизирует внутреннюю экономику и может привести к снижению ВВП страны, напоминает она.

Цены на сырье

Весомый аргумент против фиксированного курса — большая доля сырья в структуре экспорта.

— Сейчас постоянно колеблются цены на энергоресурсы, а их доля в бюджете РФ значительная. Поэтому если зафиксировать курс, то могут быть проблемы с пополнением бюджета, так как точно спрогнозировать объемы продаж ресурсов и цену на них в нынешних условиях просто невозможно, — поясняет заведующий базовой кафедрой РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау.

Один из механизмов, позволяющих кардинально снизить волатильность валютных курсов, — бюджетное правило. Как напомнил Тремасов, в те годы, когда Россия придерживалась бюджетного правила (с 2017 по 2022 год), корреляция между курсом рубля и ценами на нефть заметно снизилась. В этом году бюджетное правило приостановили и сейчас рассматривают различные варианты его восстановления — в ЦБ считают это правильным.

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Возможности ограничены

В пользу рыночного регулирования говорят и внешние обстоятельства: за фиксацию и контроль курса рубля нужно «платить» валютными интервенциями, для которых требуются ресурсы. «В нынешних условиях такие операции, к сожалению, невозможны. Из-за введенных санкций Банк России не может проводить операции с долларом и евро на валютном рынке», — сказал Тремасов.

Объективный минус плавающего курса — его волатильность. На него напрямую влияет баланс спроса и предложения. Благодаря рыночному механизму он более чутко реагирует на любые экономические изменения.

Тем не менее для воздействия на плавающий курс у регулятора есть возможности. «Ряд ограничивающих и предписывающих мер ЦБ весной 2022 года позволил повлиять на баланс спроса и предложения, что, в свою очередь, выровняло курс. Необходимость в его фиксации отсутствует, пока регулятор прекрасно обходится с помощью рыночных инструментов», — отмечает управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев.

Гибкие условия

Основное преимущество плавающего курса в том, что он подстраивается под экономику страны. Фиксированный подобной гибкости не предполагает.

— При повышении ставки и фиксированном курсе наступает очень высокий интерес к валюте как выгодному вложению, — объясняет Юлия Кузнецова, инвестиционный советник в реестре ЦБ, член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов. — ЦБ вынужден поддерживать данный курс, продавая валюту на рынке, пока валюта не закончится. Это приведет в итоге к тому, что курс рухнет. Если при этом пытаться сдерживать курс за счет повышения ключевой ставки ЦБ, это может привести к тому, что за счет искусственного поднятия ставки — экономику страны ждут проблемы. Поэтому выгодней держать плавающий курс.

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Искусственный и реальный

Фиксированный курс рассматривают как негативный фактор для развития рыночной экономики еще и потому, что он начинает в значительной степени отклоняться от реального. Это приводит к дисбалансу в экспортно-импортных операциях в реальной покупательской способности в национальной валюте.

— В отличие от плавающего курса, который регулируется рыночными механизмами, фиксированный курс начинает приводить к «раздвоению сущности». То есть в стране есть официальный курс, по которому сторонам невыгодно проводить обмен, и фактический курс, или черный рынок, по которому экономические субъекты готовы проводить сделки, но они зачастую носят нелегальный характер. Это выталкивает экономические объекты в серую, или даже черную зону, что вынуждает их, так или иначе, взаимодействовать с криминалом, вызывает коррупцию и создает дефицит в отношении как финансовых инструментов, так и товаров ежедневного потребления, — отмечает банкир, основатель финтех-платформы TalkBank Михаил Попов.

Эксперт подчеркивает: такая ситуация особенно опасна для стран с высокой степенью потребления импортных товаров. Введение фиксированного курса будет приводить к обострению социальной напряженности и провоцировать дефицит различных товаров, в том числе первой необходимости.

Наконец, плавающий курс позволяет ЦБ контролировать инфляцию, устанавливая соответствующий размер ключевой ставки. Сохранение покупательской способности национальной валюты — приоритет регулятора.