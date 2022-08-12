Цены груз: Минэк спрогнозировал инфляцию ниже 14% по итогам 2022-го
Инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Это существенно меньше майского прогноза ведомства в 17,5%. На замедление роста цен повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция, уточнили в министерстве. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны с новым прогнозом Минэкономразвития. Согласно проведенному опросу аналитиков, стоимость товаров и услуг в России вырастет на 13,8%. При этом дефляционный тренд может продлиться до сентября включительно.
Ощутимо ниже
С учетом фиксируемой второй месяц подряд дефляции на потребительском рынке рост цен на конец 2022 года будет ощутимо ниже майского прогноза в 17,5%, рассказали в Минэкономразвития.
— Мы ожидаем инфляцию ниже 14%, — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что новый прогноз социально-экономического развития министерство представит в соответствии с графиком бюджетного процесса.
Ожидания Минэка по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладывается в вилку Центробанка. По прогнозу регулятора, цены в 2022 году вырастут на 12-15%.
В этом году инфляция в России оказывалась на рекордных с 2001 года значениях. Так, в апреле показатель достигал 17,83%, но затем стал замедляться. По состоянию на 8 августа (самые свежие данные) рост цен в годовом выражении составил 15,01%.
При этом сейчас два месяца подряд наблюдается дефляция в месячном выражении. В июне цены снизились на 0,39%, в июле — на 0,35%. Впервые в истории России стоимость товаров и услуг сокращалась два первых летних месяца подряд. В августе дефляционный тренд продолжился. За неделю со 2 по 8 августа снижение стоимости товаров и услуг составило 0,08%.
Траектория цен
Большинство опрошенных аналитиков крупнейших банков и рейтинговых компаний согласны с новым прогнозом Минэкономразвития. Согласно консенсус-опросу «Известий», рост цен на конец года составит 13,8%. Трое аналитиков предрекают замедление роста цен до 13%, столько же — до 13,4%, двое — до 14%, по одному прогнозируют инфляцию в 15 и 17%.
— Основной риск — это исчерпание товарных запасов и ограниченные возможности для их пополнения в условиях логистических проблем. Особенно сложной ситуация может оказаться, если при дефиците отдельных товаров склонность населения к сбережению снизится. Кроме того, сохраняется риск сокращения спроса и цен на нефть и соответствующего ослабления рубля, — отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.
По ее словам, масштабное и длительное укрепление курса рубля, а также сдержанный потребительский спрос сформировали условия для замедления роста цен, которое, вероятно, сохранится и в ближайшие месяцы. В таком случае инфляция к концу года может оказаться ниже 13%.
Урожайность будет во многом определять траекторию цен в России, указал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По предварительным данным: показатель урожайности в сельском хозяйстве в этом году будет неплохой, что позволяет предположить дефляцию в августе и сентябре и вследствие этого постепенное замедление роста цен, пояснил он.
— Мы видим, что снижение цен происходит «широким фронтом» по большому перечню товаров: и продовольственных, и непродовольственных, — подчеркнул управляющий директор Рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Он ожидает, что инфляция ускорится осенью за счет «вымывания» сезонного эффекта по продовольствию и некоторого оживления потребительского спроса в IV квартале. Его прогноз — годовая инфляция составит около 13–13,5%.
К концу года
Вероятно, что плодоовощная продукция будет значительно дешеветь в августе и сентябре. Также на фоне крепкого рубля цены на непродовольственные товары могут продолжить снижение, подчеркнул главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.
Заметный рост цен на продукты питания главный аналитик ПСБ Денис Попов ожидает только в последние месяцы года — на фоне удорожания импортных поставок и предновогоднего повышения спроса. С осени под влиянием курса рубля возобновится рост цен в сегменте непродовольственных товаров, параллельно увеличение стоимости услуг населению сезонно замедлится. Его прогноз по инфляции на конец 2022 года — 13,4%, а завершение дефляции в сентябре.
При развитии дефляционных процессов уже во II квартале следующего года инфляция может вернуться к таргету (4%), такой сценарий потребует от регулятора более решительного снижения ключевой ставки в нынешнем году, так как дефляция сопряжена с длительным и сильным падением спроса, что крайне негативно для экономики, потребуется более выраженный стимул денежно-кредитной политики, напомнил Денис Попов.
Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что при отсутствии новых внешнеэкономических шоков инфляция замедлится до 13%, чему поспособствует снижение стоимости импортируемых товаров благодаря укреплению курса рубля, а также изменение структуры импорта в сторону азиатских, а не европейских производителей.
Самые пессимистичные оценки — 15 и 17% — от старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова и директора суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаила Николаева. Объясняется такая динамика ослаблением курса рубля в результате частичного восстановления импорта на фоне снижения экспортных доходов, а также повышением внутренних цен производителями, которые сталкиваются с резким падением рентабельности из-за внешних ограничений.