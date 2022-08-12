Цены груз: Минэк спрогнозировал инфляцию ниже 14% по итогам 2022-го

Инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, заявили «Известиям» в Минэкономразвития . Это существенно меньше майского прогноза ведомства в 17,5% . На замедление роста цен повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция, уточнили в министерстве. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны с новым прогнозом Минэкономразвития. Согласно проведенному опросу аналитиков, стоимость товаров и услуг в России вырастет на 13,8% . При этом дефляционный тренд может продлиться до сентября включительно.

Ощутимо ниже

С учетом фиксируемой второй месяц подряд дефляции на потребительском рынке рост цен на конец 2022 года будет ощутимо ниже майского прогноза в 17,5%, рассказали в Минэкономразвития.

— Мы ожидаем инфляцию ниже 14%, — заявили в ведомстве .

Там уточнили, что новый прогноз социально-экономического развития министерство представит в соответствии с графиком бюджетного процесса.

Ожидания Минэка по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладывается в вилку Центробанка. По прогнозу регулятора, цены в 2022 году вырастут на 12-15%.

В этом году инфляция в России оказывалась на рекордных с 2001 года значениях. Так, в апреле показатель достигал 17,83%, но затем стал замедляться. По состоянию на 8 августа (самые свежие данные) рост цен в годовом выражении составил 15,01% .

При этом сейчас два месяца подряд наблюдается дефляция в месячном выражении. В июне цены снизились на 0,39%, в июле — на 0,35%. Впервые в истории России стоимость товаров и услуг сокращалась два первых летних месяца подряд. В августе дефляционный тренд продолжился . За неделю со 2 по 8 августа снижение стоимости товаров и услуг составило 0,08%.

Траектория цен

Большинство опрошенных аналитиков крупнейших банков и рейтинговых компаний согласны с новым прогнозом Минэкономразвития. Согласно консенсус-опросу «Известий», рост цен на конец года составит 13,8%. Трое аналитиков предрекают замедление роста цен до 13%, столько же — до 13,4%, двое — до 14%, по одному прогнозируют инфляцию в 15 и 17% .

— Основной риск — это исчерпание товарных запасов и ограниченные возможности для их пополнения в условиях логистических проблем . Особенно сложной ситуация может оказаться, если при дефиците отдельных товаров склонность населения к сбережению снизится. Кроме того, сохраняется риск сокращения спроса и цен на нефть и соответствующего ослабления рубля , — отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Цены груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По ее словам, масштабное и длительное укрепление курса рубля, а также сдержанный потребительский спрос сформировали условия для замедления роста цен , которое, вероятно, сохранится и в ближайшие месяцы. В таком случае инфляция к концу года может оказаться ниже 13%.

Урожайность будет во многом определять траекторию цен в России , указал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По предварительным данным: показатель урожайности в сельском хозяйстве в этом году будет неплохой, что позволяет предположить дефляцию в августе и сентябре и вследствие этого постепенное замедление роста цен, пояснил он.

— Мы видим, что снижение цен происходит «широким фронтом» по большому перечню товаров: и продовольственных, и непродовольственных , — подчеркнул управляющий директор Рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Цены груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он ожидает, что инфляция ускорится осенью за счет «вымывания» сезонного эффекта по продовольствию и некоторого оживления потребительского спроса в IV квартале. Его прогноз — годовая инфляция составит около 13–13,5%.

К концу года

Вероятно, что плодоовощная продукция будет значительно дешеветь в августе и сентябре. Также на фоне крепкого рубля цены на непродовольственные товары могут продолжить снижение , подчеркнул главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

Заметный рост цен на продукты питания главный аналитик ПСБ Денис Попов ожидает только в последние месяцы года — на фоне удорожания импортных поставок и предновогоднего повышения спроса . С осени под влиянием курса рубля возобновится рост цен в сегменте непродовольственных товаров, параллельно увеличение стоимости услуг населению сезонно замедлится. Его прогноз по инфляции на конец 2022 года — 13,4%, а завершение дефляции в сентябре.

При развитии дефляционных процессов уже во II квартале следующего года инфляция может вернуться к таргету (4%), такой сценарий потребует от регулятора более решительного снижения ключевой ставки в нынешнем году , так как дефляция сопряжена с длительным и сильным падением спроса, что крайне негативно для экономики, потребуется более выраженный стимул денежно-кредитной политики, напомнил Денис Попов.

Цены груз Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что при отсутствии новых внешнеэкономических шоков инфляция замедлится до 13% , чему поспособствует снижение стоимости импортируемых товаров благодаря укреплению курса рубля, а также изменение структуры импорта в сторону азиатских, а не европейских производителей.

Самые пессимистичные оценки — 15 и 17% — от старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова и директора суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаила Николаева. Объясняется такая динамика ослаблением курса рубля в результате частичного восстановления импорта на фоне снижения экспортных доходов, а также повышением внутренних цен производителями, которые сталкиваются с резким падением рентабельности из-за внешних ограничений.